I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

3. divisjon kvinner

Kretsmester: Randesund/Amazon 2. Laget imponerte stort med åtte strake seire og en målforskjell på 41-4. Trenerteamet har vært Sijamek Nuri, Geir Tore Foss og Jarle Govert Marum Lervik. Sistnevnte oppsummerer:

– Troppen er ung og med hovedtyngde i 2004-generasjonen. Vi valgte derfor å delta i både j17- og j19-serien i fjor. Vi ble kretsmestre i begge. I siste seriekamp i år utklasset vi Gimletroll 2 ved å vinne 9-0.

Randesund har i år hatt et flott samarbeid med Amazon. Spillere har fått kamptrening hos oss, samtidig som vi har kunnet sende ivrige jenter på hospitering andre veien. Vi gleder oss masse til 2. divisjon neste år!

4. divisjon kvinner. Kretsmester: Rygene/Imås. Bak fra venstre: Astri Merete Andersen, Emilie Smådal, Eline Rydningen Hansen, Anne Birkeland, Julie Birkenes, Ine Omholt Ås, Lisbeth Dalen, Ranveig Steinsheim, Iselin Bjelland Johansen, May-Linn Mortensen og Svenn Roy Dalen. Foran fra venstre: Siri Frøholm Sagbakken, Christine Simonsen, Ida Marie Aarsnes Kjorstad, Julie Malene Jørgensen Ross, Inger Sophie Aasheim, Thea Engelskjønn, Karianne Lilleødegård og Inga Brørvik. Foto: Benn Johan Rislaa

4. divisjon kvinner

Kretsmester: Rygene/Imås. Med en god miks av rutinerte og unge spillere er dette samarbeidslaget klar for 3. divisjon i 2022.

Høyre ving og kontaktperson, Christine Simonsen Dalen, forteller:

– Rygene damelag startet året med kun seks spillere. Dette førte til at vi fikk kontakt med Imås J17 og dannet et samarbeidslag for å være med i 4. divisjon kvinner. Dette har fungert veldig bra.

Alt i alt, selv med kun fem spilte kamper, er vi fornøyd med sesongen. Det var veldig stas å spille kamper igjen, og ekstra stas å være ubeseiret.

5. divisjon kvinner 7er fotball. Kretsmester: Våg. Bak fra venstre: Wahito Mwangi, Helene Guttormsen, Helene Nilsen, Martine Sæverud, Emma Ulland Andersen, Irene Kjetland, Sara Hägg Larsen, Anna Hägg og Esther Marie Hansen. Foran fra venstre: Ellen Nøtland, Karianne Torekåsa, Tatyana Flores, Karianne Billing, Serine Viste, Sigrid Viste og Lene Gjødestøl (keeper). Ikke til stede: Hilde Messel Aas og Alexandra Fenne. Foto: Privat

5. divisjon kvinner 7er fotball

Kretsmester: Våg. Allerede to runder før serieslutt hadde laget sikret seg MK-tittelen. Trener Esther Marie Hansen oppsummerer:

– Det ble en kort sesong, kun åtte kamper gjennom høsten. Vågs damelag endte ubeseiret med seks seiere og to uavgjorte kamper. På disse kampene ble det scoret hele 59 mål og kun 4 mål ble sluppet inn. Den offisielle målstatistikken viser at det scores nesten like mange mål uavhengig av hjemme- eller bortekamp. De fleste på laget har fått gleden av å putte ballen i nettet minst én gang denne sesongen.

4. divisjon herrer. Kretsmester: Randesund. Bak fra venstre: André Hornnes, Michael Crowe, Knut Arild Espegren bøyd, Pål André Fjulsrud Ass trener, Are Sælø (keepertrener), Johannes Byklum Eskedahl, Øyvind Børresen, Kasper Hornnes, Mathias Råkil, Henrik Byklum, Per-Christian Grøtterød Pedersen, Eirik Osen, Torje Kydland, Simen Ingebrethsen, Fredrik Skaar Manneråk og Paul Andreas Ekra. Foran fra venstre: Kristian Brattland, Kjetil Sørensen (trener), Felix Kersten, Jørgen Myhre, Simen Kydland og Marius Nevland. Ikke på bildet: Jørgen Hille, Henrik Bratteberg, Sindre Østbø, Kenny Lee, Håkon Alvestad, Magarsa Tilahun, Dennis Akintola, Omba Kaka Nkole Maniema, Sander Sørensen, Arne Fjell Gundersen, William Drange Johnsen, Rasmus Berhus, Eirik Katerås, Mads Backstrøm, David Christiansen og Terje Kofod (materialforvalter). Foto: Øystein Konradsen

4. divisjon herrer

Kretsmester Randesund. Laget vant første playoff-kamp mot Søgne med 1–0 på hjemmebane. Det så lenge ut som at den avgjørende kampen skulle ende uten mål, men kort tid før slutt smlete Randesund-spiller Felix Kersten ballen i mål. Søgne utliknet til 1-1 på overtid, men grønntrøyene fra Randesund vant 2-1 sammenlagt og rykket opp.

Randesund-trener Kjetil Sørensen var rørt og stolt etterpå:

– Det føles deilig. Dette var det uttalte målet vårt, og når vi greide det, så er det helt fantastisk.

5. divisjon herrer. Kretsmester: Vindbjart 2. Bak fra venstre: Jonas Mykland-Svendsen, Mathias Monan, Fabian Jeppestøl Engedal, Christian Urdal Hansen, Sander Coldal, Daniel Folserås Berglund, Halvor Homme og trener Majid Kurd. Foran fra venstre: Magnus Dybesland Olsen, Nikke Eidet, Joachim Tveitaa Johansen, Martin Gardiner, Martin Heisel, Anders Bjørge og Christoffer Lindberg. Foto: Harald Hansen

5. divisjon herrer

Kretsmester: Vindbjart 2. Laget vant 10-7 sammenlagt i to kamper mot Rygene. Dette var første kretsmesterskap for Vindbjart 2 siden de vant samme divisjon i 2002. Samtidig ble opprykk tilbake til 4. divisjon sikret, et mål som sto høyt på prioriteringslisten til A-lagstrener Steinar Skeie før sesongen. Spillerne til rådighet på dette laget var i år, som vanlig, en miks av A-lagsspillere som ikke startet forrige kamp, juniorspillere, noen rutinerte ringrever og noen ytterst få innlånt fra tredjelaget.

6. divisjon herrer. Kretsmester: Søgne 2. Foran fra venstre: Jørgen Myrhagen, Sondre Veel, Jesper Andersen og Mathias Riis Jacobsen. Bak fra venstre: Vetle Kleiven, Espen Sørensen, Cristian Rogstad, Fredrik Suvatne, Lasse Terkelsen, Petter Herldevær, Mathias Borø. Jonathan Lobos, Ole Mathias «Tusse» Tønnessen, Christian Olsen, Oscar Tønnesland, Johannes Kjøstvedt, Sturla Enersen, Stian Eikås, Sondre Enersen, Anders Skaiå og Jonas Severinsen. Foto: Trine Lise Enersen

6. divisjon herrer

Kretsmester: Søgne 2. Laget vant 2-0 hjemme mot Strømmen/Glimt i første playoff-kamp og er klar for opprykk til 5. divisjon etter 0-0 i den avgjørende playoffkampen. Spiller og kontaktperson Johannes Kjøstvedt oppsummerer:

– Vi avsluttet med en meget solid kamp og tok fortjent seieren sammenlagt. På en regntung kveld i Arendal må det også påpekes at det var like mange supportere der for å heie frem Søgnes gutter, som det var fra Arendal. Det betyr mye for laget, og vi retter en stor takk til alle som tok turen.