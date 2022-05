I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: Deltakerne hadde ikke bare kampen mot konkurrentene å tenke på under denne torsdagens avslutning av det sjuende karuselløpet for sesongen. Det kunne også være behagelig å komme i mål før det varslede regnet. Og ikke minst arrangørene satte pris på at dette lyktes, så vidt det var.

Barnas karusell innledet fellesstartpuljene på ettermiddagen, da også Kristiansand Postorkester var på plass og underholdt. 39 av de minste deltok, og ga som vanlig alt, med masse humør, og fikk sine velfortjente medaljer rundt halsen etter målgang.

Før korreksjoner for uteglemte kom vi på hovedløpet opp i totalt 833 deltakere, fordelt på 385 jenter og 448 gutter, som er veldig bra for et løp godt utenfor sentrum. Til sammenligning hadde fjorårets løp 679. Hele 158 av deltakerne (19 prosent) valgte milslukeren.

Gode tider

Blant jentene ble det i vanlig løype seier til Monica Mjåland Thortveit (16:17), foran Anne Kari Borgersen (16:31), Caroline Krogh Andersen (16:36), Elisabeth Larsen (16:51) og Lisbeth Jensen Gallefoss (17:13).

Hos guttene vant Kristoffer Pettersen (13:46), godt foran Jørgen Richardsen (14:27), Truls Klungland (14:44), Jens Christian Iglebæk (14:46) og Jan Askland (14:56).

På milslukeren ble det tett blant jentene, med seier til Teresa Pham (41:10), foran Margaret Anne Heald (41:13) og Dung Tuyet Nguyen (42:06).

Hos guttene ble det et kjempeløp av Jørgen Solli Strøm-Olsen (29:53), foran Torgeir Røynlid (34:42) og Glenn Aateigen (34:44).

Se bildegalleri

Jørgen Schiefloe foran Caroline Krogh Andersen. Bak følger flere løpere. Foto: Sverre Larsen

Bjarne Færestrand (t.v.) avbildet med Arne Bujordet i løypa. Foto: Sverre Larsen

Susann Burke Foto: Sverre Larsen

Arne Mikalsen Foto: Sverre Larsen

Ørjan Solheim Hansen Foto: Sverre Larsen

Joachim Jørgensen Foto: Sverre Larsen

Arne Leland Foto: Sverre Larsen

Rune Løkling Foto: Sverre Larsen

Andreas Herstad Dolmen Foto: Sverre Larsen

Gaute Grastveit Foto: Sverre Larsen

Håvard Flå Foto: Sverre Larsen

Gunnar Haraldstad. Foto: Sverre Larsen

Kristiansand Postorkester Foto: Sverre Larsen

Resultatlister

Resultater – Vanlig løype (4 km)

K10-14

– Clara Sofie Villegas-Olsen Egen bedrift Fullført

– Mathea Hagen Egen bedrift Fullført

– Sara Lill Vallehei Roland Egen bedrift 22:33

K15-19

1 Mari Wrånes Visser KSI/GSI 21:13

– Maria Trelsgård Agder Energi Fullført

K20-24

1 Marthe Amdal Jakobsen Sørlandet Sykehus 22:48

– Arbnore Gashi Varodd/A3-Ressurs Fullført

K25-29

1 Malene Carstens Nilsen Egen bedrift 19:26

2 Caroline Berge Phonero 19:28

3 Gitte Baatz Breilid Unifon 22:45

4 Renate Mølland Gumpen Gruppen 26:50

5 Vilde Christina Ekse Unifon 32:20

– Amalie Westgård Phonero Fullført

– Hanne Holberg GlobalConnect Fullført

– Marit Haaverstad Egen bedrift Fullført

– Silje Aanensen Egen bedrift Fullført

– Sofie Neverdal GlobalConnect Fullført

– Tonje Aanensen Egen bedrift Fullført

– Victoria Solli Varodd/A3-Ressurs Fullført

K30-34

1 Caroline Krogh Andersen Kr.sand Løpeklubb 16:36

2 Elisabeth Larsen Egen bedrift 16:51

3 Malene Kleiven Sørlandet Sykehus 17:43

4 Elise Sollie Student 20:20

5 Agnes Karin Nymo Egen bedrift 21:27

6 Marit Kjærvik Vianode 23:14

7 Anette Berge Log Sørlandet Sykehus 26:57

7 Maria Haven Egen bedrift 26:57

– Anita Aarbakke Grundetjern NAV Fullført

– Heidi Skreå Aanundsen Phonero Fullført

– Ida Wessman Egen bedrift Fullført

– Ingvild Steinnes Phonero Fullført

– Isabell Sæbø Kr.sand kommune Fullført

– Linn Bjerkreim Egen bedrift Fullført

– Margrethe Saga Fædrelandsvennen Fullført

– Therese Amili Nikkelverket Fullført

K35-39

1 Synnøve Thomassen Tangen vgs. 18:53

2 Rose-Linn Hanssen Tangen vgs. 19:51

3 Line Maria Slettebøe Fædrelandsvennen 21:14

4 Hilde Raaen Cameron Sense 21:23

– Benedicte Dolsvaag Solum Phonero Fullført

– Caroline Andersen Phonero Fullført

– Hege Greibesland Fredheim Kr.sand kommune Fullført

– Kathrine Holst Kr.sand kommune Fullført

– Kristine Marie Ringsby Harestua Barnehage Fullført

– Margot Therese Lande HMH Fullført

– Siv Egeland-Eriksen Kr.sand kommune Fullført

– Vibeke Golf JFP Services Fullført

K40-44

1 Monica Mjåland Thortveit UiA 16:17

2 Randi Tobiassen Kr.sand kommune 19:52

3 Hege Hennig Lunde Egen bedrift 19:58

4 Anita Hatlestad Unifon 21:19

5 Karen Arline Vigemyr Egen bedrift 21:59

6 Anne May Breistein Varodd 22:45

7 Kari Waage-Larsen NOV 24:25

8 Katrine Selnes Rejlers 25:04

9 Karena Ryen Nygård Neumann Bygg 45:03

10 Solveig Hugdahl Varodd/A3-Ressurs 50:00

– Benedikte Ruud Andersen Egen bedrift Fullført

– Cagri Dörter Agder fylkeskommune Fullført

– Catrine Vehus Meny Christiansand Fullført

– Hanne Kile Color Line Fullført

– Hilde Tønnesen Phonero Fullført

– Ingeborg Landén Sørlandet Sykehus Fullført

– Kathrine Færestrand Kr.sand kommune Fullført

– Margrete Hagen Egen bedrift Fullført

– Merethe Moy Nikkelverket Fullført

– Nina Neleta Hopen Kr.sand kommune Fullført

– Randi Røinaas Lomeland Agder Energi Fullført

K45-49

1 Trine Holmer-Hoven Egen bedrift 18:18

2 Solfrid Berg Hovden Kr.sand kommune 20:16

3 Mette Hageli Kr.sand kommune 21:07

4 Bodil Kvernenes Nørsett Egen bedrift 22:00

5 Siri Helene Puntervold Nilssen UiA 22:03

6 Anne-Grete Kaspersen Sørlandet Sykehus 23:27

7 Siv Ruenes Jacobsen Nikkelverket 24:45

8 Hege C. Olsen Egen bedrift 30:00

9 Linda Gurvin Opheim UiA 32:05

– Anita Iren Bjerke Egen bedrift Fullført

– Anne Gunn V. Orten Meny Christiansand Fullført

– Anne Kjersti Beurling Agder fylkeskommune Fullført

– Anne Kristin Holte Agder fylkeskommune Fullført

– Bente Hansen Kr.sand kommune Fullført

– Carina Yu Jakobsen Agder Energi Fullført

– Christina Bjerke Hansen NOV Fullført

– Christina Elefsen UiA Fullført

– Hilde Furuborg Kr.sand kommune Fullført

– Kjersti Tveit Nilsen NorgesEnergi Fullført

– Kristin Tverberg Idrettens Fullført

– Laila Skarpholt Egen bedrift Fullført

– Linda Bomann Egen bedrift Fullført

– Marianne Scheie Humborstad Statbil Fullført

– Randi Moser Statbil Fullført

– Ranni Berentsen Egen bedrift Fullført

– Silje Sevenius Egen bedrift Fullført

– Stine Borgen Nilsen Kr.sand Politi Fullført

– Tone Linnebo Trelsgård Kr.sand kommune Fullført

– Trine Jepsen Hermansen Rambøll Norge Fullført

K50-54

1 Anne Kari Borgersen NOV 16:31

2 Astrid Brodersen Team Mosjon 19:28

3 Karin Berle Gabrielsen Sørlandet Sykehus 20:54

4 Anne Grethe Ellingsen Berry Packaging Norway 25:22

– Anne Cecilie Rueness Egen bedrift Fullført

– Birte Eiersland Egen bedrift Fullført

– Brita Hansen Kr.sand Politi Fullført

– Cathrin Alvær Nesland Color Line Fullført

– Elin Fossli Sørlandet Sykehus Fullført

– Elin Strand Huntonit Fullført

– Elise Stray Sørlandet Sykehus Fullført

– Gro Pettersen Norrøna Storkjøkken Fullført

– Hanne Christin Hermansen Egen bedrift Fullført

– Hege Hartvigsen Agder Energi Fullført

– Hilde Røinås Aabel Agder fylkeskommune Fullført

– Hilde Simonsen Meny Christiansand Fullført

– Hilde Stray Jensen Agder fylkeskommune Fullført

– Ingrid Nakling-Schnell Egen bedrift Fullført

– Kristin Log Indbjo Arbeidstilsynet Fullført

– Linda Varhaug Røsnes Kr.sand kommune Fullført

– Marit Gausdal Egen bedrift Fullført

– Mette Igland Agder fylkeskommune Fullført

– Mona Kristensen Agder fylkeskommune Fullført

– Randi Bay Gundersen Varodd Fullført

– Randi Marie Rypestøl Hellvik Hus Søgne Fullført

– Ritha Johannessen Sørlandet Sykehus Fullført

– Torun Tryfoss Salvesen Egen bedrift Fullført

– Trine Lidi Egen bedrift Fullført

– Trude Bømark Hannestad Nikkelverket Fullført

– Wenche Solheim Statbil Fullført

K55-59

1 Lisbeth Jensen Gallefoss UiA 17:13

2 Bente Gullsmedmoen Hauge Egen bedrift 20:15

3 Marit Norby Kr.sand kommune 22:43

– Anne Elisabeth Nielsen Posten Fullført

– Anne Hervik Color Line Fullført

– Anne Siren Aanensen Varodd/A3-Ressurs Fullført

– Anne Sofie Kaaland Statbil Fullført

– Annie Ullah Team Mosjon Fullført

– Anny Hermansen Kr.sand kommune Fullført

– Aud Repstad Nordea Fullført

– Bjørg Kari Haugland Nikkelverket Fullført

– Eli Johannessen T.O. Slettebøe Fullført

– Elin Søberg Stubstad Kr.sand kommune Fullført

– Elisabeth Sørensen Dahl Egen bedrift Fullført

– Guri Sæterlid Team Mosjon Fullført

– Hilde Hultin Phonero Fullført

– Inger Johanne Hatlestad Egen bedrift Fullført

– Jorun Christine Rondestvedt NAV Agder Fullført

– Karen Adine Nevland Cameron Sense Fullført

– Karianne Øen Posten Fullført

– Kristin Eidem Pedersen Arbeidstilsynet Fullført

– Kristin Mossing Berntsen HMH Fullført

– Linda Andreassen Radisson Blu Caledonien Fullført

– Liv Astri Østmoe Skarberg Sørlandet Sykehus Fullført

– Margareth Wathne Posten Fullført

– Mette Opsal Ødegård Statbil Fullført

– Randi Anita Aanensen Egen bedrift Fullført

– Randi Helen Vågenes Varodd Fullført

– Rita Holst Mizuno Norge Fullført

– Siren R. Hodne Team Mosjon Fullført

– Siri Stavsholt Bujordet Jernbanen Fullført

– Solveig Schia Kr.sand kommune Fullført

– Toril Brantzeg Nye Veier Fullført

– Turid Eie NAV Agder Fullført

– Ulla Britt Benjaminsen Phonero Fullført

– Unni Sandstrøm Egen bedrift Fullført

– Unni-Merethe Kaarigstad Sparebanken Sør Fullført

K60-64

1 Reidun Klungland Cameron Sense 25:24

2 Toril Benjaminsen Egen bedrift 28:51

– Åse Loland Fredheim Egen bedrift Fullført

– Barbro Berntsen Nikkelverket Fullført

– Berit Eikaas Ingebretsen Team Mosjon Fullført

– Berit H. Mikalsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Bjørg Hellem Agder fylkeskommune Fullført

– Brita Nordby Johnsen Team Mosjon Fullført

– Brith Jorun Åteigen HMH Fullført

– Britt Hilde Hattrem Radisson Blu Caledonien Fullført

– Christin Elisabeth Prosgaard Varodd/A3-Ressurs Fullført

– Eli Jensen Sørlandet Sykehus Fullført

– Eva Rondestvedt Egen bedrift Fullført

– Grete Jakobsen Trimtex Fullført

– Gro Lindvik Robstad Strømmestiftelsen Fullført

– Hellen Saga SiA Fullført

– Inger Britt Høyåsen Varodd/A3-Ressurs Fullført

– Inger Evensen HMH Fullført

– Inger Helen Horsgård Egen bedrift Fullført

– Inger Lygre Kr.sand kommune Fullført

– Inger Olsen Egen bedrift Fullført

– Jorunn Mørkesdal Sparebanken Sør Fullført

– Karin Løining Dynestøl Kruse Smith Fullført

– Kirsten B. Fauske Kr.sand kommune Fullført

– Konstanse Skeie HMH Fullført

– Laila Røinås Statsforvalteren i Agder Fullført

– Linda Manshaus Sæten Sørlandet Sykehus Fullført

– Lisbeth Frivold Agder Taxi Fullført

– Liv Bente H. Friestad UiA Fullført

– Liv Heidi Torsvik Posten Fullført

– Mariann Svarstad Varodd/A3-Ressurs Fullført

– Merete Haukom Air Products Fullført

– Mona Rosseland NOV Fullført

– Randi Nordahl Nikkelverket Fullført

– Siri Bue Trædal Kr.sand kommune Fullført

– Solveig Irene Kile Egen bedrift Fullført

– Solveig M. Solberg Radisson Blu Caledonien Fullført

– Torhild Henriksen Egen bedrift Fullført

– Toril Sæstad Egen bedrift Fullført

– Torunn Helleren Telesport Fullført

– Vera Ringdal Folkvord Kr.sand Politi Fullført

– Wenche Mykland Trucknor Kr.sand Fullført

– Wenche Wessman Egen bedrift Fullført

K65-69

– Ann Helen Fossnes Tverrli Kr.sand kommune Fullført

– Anne Grete Lindeland UiA Fullført

– Anne Marit Fjeldsgård Boen Bruk Fullført

– Anni Lunden Egen bedrift Fullført

– Åse Reidun Axelsen Posten Fullført

– Astrid Geelmuyden SiA Fullført

– Aud Reidun Høigaard Egen bedrift Fullført

– Bente Mjåland Sørlandet Sykehus Fullført

– Brit Ingeborg Danielsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Eli Hommekland Egen bedrift Fullført

– Eli Ose Egen bedrift Fullført

– Elin R. Langøy Ilebekk Sørlandet Sykehus Fullført

– Ella Synnøve Illøkken Egen bedrift Fullført

– Ellen Britt Engelstad Sørlandet Sykehus Fullført

– Ellinor Vedal Tollvesenet Fullført

– Ingunn Borøy OSM Offshore Fullført

– Kirsten Lund Løkling Sørlandet Sykehus Fullført

– Kirsten Lundevold Kvinlaug Egen bedrift Fullført

– Kjellaug Goris DNB Fullført

– Klara Sløgedal Statbil Fullført

– Kristine Oftedal Nordea Fullført

– Liv Godtfredsen Egen bedrift Fullført

– Liv Turid Blesvik Egen bedrift Fullført

– Marit Nodeland Sødal Kr.sand kommune Fullført

– May Britt Aasgaard Sørlandet Sykehus Fullført

– Møyfrid Sandvik Egen bedrift Fullført

– Ragnhild Auestad Team Mosjon Fullført

– Reidun Drivdal Thomassen Pensjonist Fullført

– Sigrid Farstad Johnsen Egen bedrift Fullført

– Sigrun Fossheim Sørlandet Sykehus Fullført

– Siri Løvbukten Egen bedrift Fullført

– Solfrid Stavseth SiA Fullført

– Sunniva Aabel Kr.sand kommune Fullført

– Sølvi Noraas Sørlandet Sykehus Fullført

– Thorhild Løvdal Gundersen Team Mosjon Fullført

– Torunn Meyer Bristøl Egen bedrift Fullført

– Tove Haraldstad Egen bedrift Fullført

– Wenche Haaland Egen bedrift Fullført

K70-74

1 Sidsel E. Olsen Egen bedrift 26:41

2 Arnhild Kristiansen Egen bedrift 32:00

– Aase Kiledal Statbil Fullført

– Alfrid Hånes Kr.sand kommune Fullført

– Anna Oveland Eldhuset Egen bedrift Fullført

– Anne Grete Le Page Egen bedrift Fullført

– Anne Karin Beurling Egen bedrift Fullført

– Anne Marie Løvsland Kr.sand Politi Fullført

– Anne-Britt Vabo Egen bedrift Fullført

– Berit Lauvrak Dale Sørlandet Sykehus Fullført

– Berit Tønnessen HMH Fullført

– Bjørg Grønnestad Statbil Fullført

– Bjørg Mæsel Sørlandet Sykehus Fullført

– Eldri Kirkesola Arbeidstilsynet Fullført

– Eli Sandbakken Oftedal Norconsult Fullført

– Elin Gundersen Sørlandet Sykehus Fullført

– Ellen Knutsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Ellen Marie Pauschert Kr.sand kommune Fullført

– Ellen Smestad Egen bedrift Fullført

– Elna Skjebstad DNB Fullført

– Else Øderud Kr.sand kommune Fullført

– Grete Johansen Egen bedrift Fullført

– Gro Skogen Kr.sand kommune Fullført

– Hildur Håverstad Sørlandet Sykehus Fullført

– Inger Knutsen Tønne Sørlandet Sykehus Fullført

– Inger Lise Osmundsen Egen bedrift Fullført

– Inger Marie Oudalstøl Cameron Sense Fullført

– Ingjerd Wiggen Egen bedrift Fullført

– Kari Greibesland Egen bedrift Fullført

– Kari Hansen Sørlandet Sykehus Fullført

– Karin Elisabeth Klungreseth Sørlandet Sykehus Fullført

– Kirsten Salthaug Egen bedrift Fullført

– Liv Jakobsen Kr.sand Politi Fullført

– Liv Tenningen Team Mosjon Fullført

– Liv Wasland Fædrelandsvennen Fullført

– Maria Syvertsen Egen bedrift Fullført

– Randi S. Fosselie Egen bedrift Fullført

– Reidun Gustafson Team Mosjon Fullført

– Sølvi Evensen Egen bedrift Fullført

– Unni Skøien Tesaker Egen bedrift Fullført

– Vibeke Holme Tjøm Sørlandet Sykehus Fullført

– Wenche Graaner Sørlandet Sykehus Fullført

K75-79

1 Anne Marie Pedersen Kr.sand kommune 30:38

– Ann Kate Askildsen Kr.sand kommune Fullført

– Anne Byremo Egen bedrift Fullført

– Anne Grethe Andersen Kr.sand kommune Fullført

– Anne Turid Andersen Egen bedrift Fullført

– Aslaug Mosby Kr.sand kommune Fullført

– Berit Vesterhus Kr.sand kommune Fullført

– Bjørg Elisabeth Olsen UiA Fullført

– Bjørg Reidun Roland UiA Fullført

– Edel Gladys Holte Tollvesenet Fullført

– Eldbjørg Larsen Oceaneering Rotator Fullført

– Else-Margrethe Bredland UiA Fullført

– Ester Haugland Egen bedrift Fullført

– Eva Haugedal Egen bedrift Fullført

– Eva Wullum Fosselie Egen bedrift Fullført

– Inger Marie Ulleberg El-com Sør Fullført

– Jorun Roald Egen bedrift Fullført

– Karen Marie Lied Kr.sand kommune Fullført

– Kirsten Spikkeland Kr.sand kommune Fullført

– Lilly Ragnhild Frivold Egen bedrift Fullført

– Liv Skretting Egen bedrift Fullført

– Rigmor Stavø Egen bedrift Fullført

– Rose Laura Johansen Radisson Blu Caledonien Fullført

– Siri Henriksen Pensjonist Fullført

– Wenche Fast Team Mosjon Fullført

K80-84

– Bjørg Hanna Lund OSM Offshore Fullført

– Bjørg Lillian Homme Egen bedrift Fullført

– Bjørg Rist Egen bedrift Fullført

– Bjørg Staalesen Egen bedrift Fullført

– Lise Johannessen Senior Fullført

K85-89

– Arnhild Sangvik Egen bedrift Fullført

– Eva Bujordet Jernbanen Fullført

– Gudveig Jørundland Egen bedrift Fullført

M10-14

– Adrian Valenzuela Oma Egen bedrift 19:06

– Eirik Haukom Johnsen Egen bedrift Fullført

– Emil Holte-Yttri Egen bedrift 22:00

– Matteus Høivik Enge Egen bedrift 18:45

– Petter Salvesen Egen bedrift Fullført

– Tobias Solberg Rødland Egen bedrift 19:12

M15-19

1 Peter Gotfredsen Egen bedrift 18:13

– Jens Austegard Egen bedrift Fullført

M20-24

1 Truls Klungland Hennig-Olsen Is 14:44

2 Andreas Marensius Halvorsen Unifon 26:37

3 Knut Ragnar Aamdal Varodd/A3-Ressurs 39:20

M25-29

1 Erlend Haaverstad Egen bedrift 15:02

2 Sondre Olsen Egen bedrift 16:01

3 Espen Stubstad Otera 17:11

– Andreas Lund Olsen T.O. Slettebøe Fullført

– Snorre O. Haraldstad Nordea/Student Fullført

M30-34

1 Jørgen Richardsen Tangen vgs. 14:27

2 David Oma Elkem Fiskaa 15:38

3 Glenn Fossheim Norrøna Storkjøkken 16:10

4 Espen Grundetjern UiA 16:27

5 Håkon Puntervold Egen bedrift 21:24

6 Christian Vildalen Rinden Gumpen Gruppen 21:40

7 Ole André Sødal NOV 24:25

8 Giovanni Geir Montanares Egen bedrift 32:45

9 Jan Arild Aurebekk Varodd/A3-Ressurs 39:18

– Daniel Reinhartsen Nikkelverket Fullført

– Ken Walde Phonero Fullført

– Magnus Frestad Nygaard ViaNova Fullført

– Tor Andre Pedersen Phonero Fullført

– Tor Erling Skinnarland Deloitte Fullført

M35-39

1 Kristoffer Pettersen Egen bedrift 13:46

2 Jan Askland Egen bedrift 14:56

3 Roger Lea Egde 15:38

4 Jørund Schiefloe Kr.sand Løpeklubb 16:36

5 Sveinung Haugerudbråten Egen bedrift 17:27

6 Morten Tryfoss Unifon 17:43

7 Daniel Salvesen HMH 18:04

8 Magnus Westerfjell Azets 18:17

9 David Pedersen Optimera 18:28

10 Espen Tungesvik Egen bedrift 18:43

11 Chris André Gulbrandsen Egen bedrift 21:05

11 Petter Marthinsen Phonero 21:05

13 Thor Håkon Bang Hansen Point Taken 21:36

14 Bjørnar Arnesen Sørlandet Sykehus 21:53

15 Anders Aasland Azets 23:59

16 Christian Heggland NOV 25:12

17 Jostein Berge Log KPMG Sørlandet 26:57

– Atle Aasgaard Rambøll Norge Fullført

– Hans-Jakob Omland Nordea Fullført

– Henrik Gravdahl Egen bedrift Fullført

– Joakim Bauge Azets Fullført

M40-44

1 Håkon Arne Helleseng Egde 16:24

2 Atle Wandsvik NorgesEnergi 16:38

3 Morten André Solberg Rødland KSI/GSI 16:39

4 Raymond Moy Nikkelverket 17:50

5 Roald Visser Berry Packaging Norway 19:15

6 André Roque NOV 19:16

7 Manuel Sparta UiA 19:47

8 Håvard Wiig Sørlandet Sykehus 20:09

9 Thomas Dønnestad Repstad 20:50

10 Jan Inge Gundersen Visma 21:00

11 Christian Tønnessen Cameron Sense 21:51

12 Dag Tore Abrahamsen T.O. Slettebøe 25:04

13 Ole Ryen Nygård Neumann Bygg 45:03

– Christian Jimenez Perez Meny Christiansand Fullført

– Erik Sørensen KSI Fullført

– Even Brage Hardeland Sparebanken Sør Fullført

– Markus Medina Nikkelverket Fullført

– Sigmund Lode Idrettens Fullført

M45-49

1 Gaute Grastveit SEMINE 15:28

2 Lars Tellemann Sæther Agder Energi 16:23

3 Bjarne Færestrand GlobalConnect 16:30

4 Kjetil Karlsen Egen bedrift 16:58

5 Terje Heisel Tratec Norcon 17:44

6 Johan Tømmerås Nikkelverket 17:50

7 Lars Jørgen Peterson Kr.sand kommune 17:59

8 Joshua Bates Landmåler Sør 18:30

9 Lasse Fidjestøl Landmåler Sør 19:02

10 Torjus Åkre Nikkelverket 19:49

11 Ingvald Grimstveit Egen bedrift 20:09

12 Einar Morlandstø Gumpen Gruppen 21:00

13 Bjørn-Erik Enge Kr.sand kommune 21:39

14 Christian Breilid Cameron Sense 23:05

– Arild Trelsgård Agder Energi Fullført

– Christopher Denyer Multiconsult Fullført

– Dag Øystein Johansen Phonero Fullført

– Espen Skarpholt NOV Fullført

– Jon Erik Groos Phonero Fullført

– Lars Jarle Yttri NOV Fullført

– Svein Olav Skuland Egen bedrift Fullført

– Tommy Thorbjørnsen Egen bedrift Fullført

M50-54

1 Jens Christian Iglebæk Egen bedrift 14:46

2 Andreas Herstad Dolmen Nikkelverket 15:40

3 Håvard Flå Egen bedrift 16:49

4 Svein Erik Bjorvand SPISS 17:33

5 Gunnar Haraldstad T.O. Slettebøe 17:41

6 Arne Bjørn Mikalsen Egen bedrift 18:17

7 Øyvind Hegle Rambøll Norge 18:39

8 Jarl Bøhn NOV 18:47

9 Gunnar Mollestad Egen bedrift 18:58

10 Jan Erik Smithsen Egen bedrift 19:34

11 Jan Vidar Palucha Kr.sand kommune 19:58

12 Bjørn Tore Haugen Cameron Sense 20:27

13 Thore Arne Hangstad Egen bedrift 21:47

14 Dag Svingen T.O. Slettebøe 21:53

15 Jostein Kristiansen Cameron Sense 21:54

16 Børge Wetteland Mizuno Norge 22:38

– Ådne Prestø Lie Nikkelverket Fullført

– Espen Øen NAV Agder Fullført

– Flemming Olsen Egen bedrift Fullført

– Geir Strand Schindler Fullført

– Hans Atle Zeiffert Dagfin Skaar Fullført

– Jens Henrik Brodersen Team Mosjon Fullført

– Jonny Dåstøl Elkem Fiskaa Fullført

– Knut Aurebekk Kr.sand Politi Fullført

– Morten Hansen HMH Fullført

– Ole Kristian Lauvland Varodd/A3-Ressurs Fullført

– Ørjan Peersen Kruse Smith Fullført

– Per Otto Smithsen Tollvesenet Fullført

– Roald Nilsen Huntonit Fullført

– Robert Gustavsen Telenor Fullført

– Rune Nilsen Hydro Vigeland Fullført

– Sverre Larsen Team Mosjon Fullført

– Terje Nesland Team Mosjon Fullført

– Thorbjørn Værp Point Taken Fullført

– Ulrich Dalseth CB Fullført

M55-59

1 Arne Bujordet Jernbanen 16:19

2 Rune Skuggedal Elkem Fiskaa 16:45

3 Kjetil Norby Egen bedrift 18:37

4 Håkon Nymo Team Mosjon 18:51

5 Harald Ulstein Nordea 20:14

6 Morten Temmerud Rambøll Norge 21:42

7 Paul Nilsen Gumpen Gruppen 22:38

8 Svein Tjemsland Statbil 23:09

9 Geir Stray Egen bedrift 27:00

10 Asbjørn Geir Johannesen Varodd/A3-Ressurs 39:20

– Åge Mørkesdal Sparebanken Sør Fullført

– Alf Gunnar Ulleberg Elcom Sør Fullført

– Dag Inge Espeland Egen bedrift Fullført

– Dag Vavik Egen bedrift Fullført

– Espen Eggerdink Berry Packaging Norway Fullført

– Frank Iversen Kr.sand kommune Fullført

– Frank Robert Dahl Nikkelverket Fullført

– Geir Brekke Olsen T.O. Slettebøe Fullført

– Geir Salvesen Egen bedrift Fullført

– Geir Vennesland Huntonit Fullført

– Gøran Sandstrøm Egen bedrift Fullført

– Guttorm Tenold Radisson Blu Caledonien Fullført

– Håkon Skjolden Egen bedrift Fullført

– Helge Woxeng Nygård Norgesplaster Fullført

– Jan Petter Horn Agder Energi Fullført

– Jarleif Håland Schindler Fullført

– John Torgeir Roland KBR Fullført

– Jørgen Kilen Norgesplaster Fullført

– Kenneth Abrahamsen Gumpen Gruppen Fullført

– Lars R. Hannestad Color Line Fullført

– Michael Haagensen Egen bedrift Fullført

– Øystein Arnesen Gumpen Gruppen Fullført

– Per Ole Lie Lavre Egen bedrift Fullført

– Roar Hermansen Multi Regnskap Fullført

– Stein-Erik Scheie Telesport Fullført

– Svein O. Olsen Cameron Sense Fullført

– Svein-Olav Nordihus OneCo Fullført

– Terje Nandrup Egen bedrift Fullført

– Tor Bergan Nikkelverket Fullført

– Tor Inge Sagedal Egen bedrift Fullført

– Vigleik Bjørheim Sørlandet Sykehus Fullført

M60-64

1 Terje Georg Frigstad Kr.sand Løpeklubb 19:09

2 Svein Olsen Egen bedrift 19:35

3 Bjørn Kristensen Agder fylkeskommune 19:56

4 Ole Håkon Eidså Team Mosjon 20:47

5 Audun Wilhelm Jensen Hennig-Olsen Is 21:25

6 Arild Magne Gundersen Egen bedrift 21:32

7 Ole Michael Lossius BRG 21:35

8 Jan Jensen Egen bedrift 21:43

9 Geir Allan Holte Schindler 21:52

10 Arne B. Andersen Statbil 22:04

11 Jan Helland VA Vegvesen 22:18

12 Atle Bergset Sparebanken Sør 22:50

13 Arvid Haaverstad Egen bedrift 23:11

14 John Rune Ingebretsen Team Mosjon 23:49

– Arne Langerak Schindler Fullført

– Bjørn Abrahamsen NOV Fullført

– Bjørn Andreas Friestad Sparebanken Sør Fullført

– Bjørn Ivar Kulien Egen bedrift Fullført

– Eddie Salvesen Egen bedrift Fullført

– Eilif Johanssen Team Mosjon Fullført

– Halvor Coward Olsen Huntonit Fullført

– Jan Ragnar Larsen Egen bedrift Fullført

– Jens Øyvind Dynestøl Boen Bruk Fullført

– Joar Kvaase Otera Fullført

– Kai Rune Mitander Huntonit Fullført

– Knut Sand UiA Fullført

– Knut Terje Engestøl Huntonit Fullført

– Lars Edvin Olsen Varodd Fullført

– Niels Frederik Garmann-Johnsen UiA Fullført

– Øystein Bujordet Agder fylkeskommune Fullført

– Øyvind Trædal Nikkelverket Fullført

– Per Skofteland Otera Fullført

– Roald Stallemo Posten Fullført

– Rolf Harald Bodin Tollvesenet Fullført

– Svein Arne Øydna Nordea Fullført

– Svein-Erik Rustad Agder Energi Fullført

– Tarjei Austegard Nkom Fullført

– Tom Haukom Air Products Fullført

– Tom-Arne Stallemo Team Mosjon Fullført

– Tor Arild Rysstad Valle Sparebank Fullført

– Tore Birger Dalevoll KBR Fullført

– Tore Langaard Posten Fullført

– Trond Robstad Tratec Norcon Fullført

– Trygve Kolrud Nikkelverket Fullført

– Vidar Bergland Huntonit Fullført

– Vidar Sannes LSK Fullført

M65-69

1 Rune Løkling Nikkelverket 16:14

2 Geir Gundersen Kr.sand Skruefabrikk 18:20

3 Ove Pettersen Team Mosjon 19:50

4 Arild Aurebekk Gumpen Gruppen 20:40

5 Torkild Eivindson Nikkelverket 20:48

6 Vidar Håverstad Egen bedrift 21:21

7 Pål Martens Bratland Over The Hill 21:30

7 Tor Arve Monan Varodd 21:30

9 Arnfinn Folkvord Nikkelverket 21:39

10 Johnny Hansen Egen bedrift 22:10

11 Hans Kristian Arnesen Egen bedrift 24:10

12 Arvid Brattland Gumpen Gruppen 27:50

13 Odd Gaute Drivdal Egen bedrift 29:02

– Alf Haaland Egen bedrift Fullført

– Asbjørn Narvestad Repstad Fullført

– Geir Arne Iglebæk HMH Fullført

– Geir Blesvik Senior Fullført

– Geir Egil Åsen CB Fullført

– Geir Stavseth Egen bedrift Fullført

– Håkon Hellvik Hellvik Hus Søgne Fullført

– Inge Solberg Radisson Blu Caledonien Fullført

– Jan Mikaelsen Norrøna Storkjøkken Fullført

– John Hansen Asker & Bærum Politi Fullført

– Kåre Danielsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Magne Reier Jørgensen Sørlandet Sykehus Fullført

– Nils Martin Pedersen Sparebanken Sør Fullført

– Oddleiv Frustøl Optimera Fullført

– Øivind Gundersen Team Mosjon Fullført

– Per Aasgaard HMH Fullført

– Per Inge Rønsberg HMH Fullført

– Per Kvinlaug Egen bedrift Fullført

– Roald Borgemyr Telesport Fullført

– Rune Berentsen Statbil Fullført

– Svein B. Sødal Pentagon Fullført

– Svein Helge Mollestad Team Mosjon Fullført

– Terje Aasen Agder Energi Fullført

– Terje Taraldsen Agder Energi Fullført

M70-74

1 Klaes van der Meer Statbil 18:55

2 Edgard Ellertsen Nikkelverket 19:37

3 Kåre Pedersen Optimera 26:21

4 Reidar Olsen Egen bedrift 26:37

5 Arvid Martinsen Egen bedrift 32:00

6 Asbjørn Abrahamsen Egen bedrift 36:40

– Alf Korsvik Sørlandet Sykehus Fullført

– Arild Vehus Team Mosjon Fullført

– Arne Fauske Egen bedrift Fullført

– Arne Leland Optimera Fullført

– Arne Tenningen Team Mosjon Fullført

– Bengt Oliver Klemo Berry Packaging Norway Fullført

– Birger Røinaas Egen bedrift Fullført

– Bjørn Usterud Egen bedrift Fullført

– Erik Geelmuyden Egen bedrift Fullført

– Hans Gustav Beurling Egen bedrift Fullført

– Harald Myhre Nikkelverket Fullført

– Harry Arntsen Kr.sand kommune Fullført

– Helge Tønnessen DNB Fullført

– Inge Torrey Tjøm KBR Fullført

– Jan Tore Jørgensen Statbil Fullført

– Johannes Oudalstøl Cameron Sense Fullført

– Kai Kårikstad Rejlers Fullført

– Kåre Vestøl Elkem Fiskaa Fullført

– Kjell Bjærum Agder Energi Fullført

– Kjell Egil Gjerde Idrettens Fullført

– Knut Fosselie Team Mosjon Fullført

– Kristen Bue Team Mosjon Fullført

– Odd Gjestemoen Pensjonist Fullført

– Odd Nomeland Agder Energi Fullført

– Oddmund Sjøveian Kr.sand kommune Fullført

– Oddvar Skår Egen bedrift Fullført

– Oddvar Vårdal Kr.sand kommune Fullført

– Odfinn Loka Nordea Fullført

– Øystein Edvardsen Radisson Blu Caledonien Fullført

– Per Otto Ose Jernbanen Fullført

– Roald Mæsel Agder Energi Fullført

– Sigmund Salthaug Egen bedrift Fullført

– Stein Ruenes T.O. Slettebøe Fullført

– Svein Øderud Kr.sand kommune Fullført

– Terje Osnes Agder fylkeskommune Fullført

– Tom Bakken Egen bedrift Fullført

– Tom Lindeland Egen bedrift Fullført

– Tor Helge Fosselie HMH Fullført

– Tor Pedersen Strai Kjøkken Fullført

– Tor Reidar Homme Bertel O. Steen Agder Fullført

– Tore Brunov Larsen Pensjonist Fullført

– Tore Heidenreich Team Mosjon Fullført

– Tore Svennevig Posten Fullført

– Tormod Engedal VA Vegvesen Fullført

M75-79

1 Andreas Bjørnsgaard-Andersen Egen bedrift 20:44

2 Gunnar Kristian Vindenæs LSK 25:50

3 Peder Grønnestad Vennesla kommune 26:07

4 Øystein Stamland Egen bedrift 28:46

5 Arne Hallvard Holte Egen bedrift 31:06

– Åge Holgersen Nikkelverket Fullført

– Audun Kjøstvedt Team Mosjon Fullført

– Bjørn Andor Myre Egen bedrift Fullført

– Erik Tønnesen Egen bedrift Fullført

– Gunnar Fossestøl Egen bedrift Fullført

– Gunnar Johan Iglebæk Agder Energi Fullført

– Håkon Kiledal Statbil Fullført

– Håkon Laudal VA Vegvesen Fullført

– Hans A. Drange Optimera Fullført

– Harald Haraldsen Egen bedrift Fullført

– Helge Simonsen Egen bedrift Fullført

– Helge Strøm Agder Energi Fullført

– Ivar Kaafjord Team Mosjon Fullført

– Jan Skogen Egen bedrift Fullført

– John Valentine Le Page Senior Fullført

– Jon Anders Østhus Agder Energi Fullført

– Jon Heggland Posten Fullført

– Kai Gyberg Varodd Fullført

– Kåre Eidsaa Kr.sand kommune Fullført

– Kjell Åge Mykland Egen bedrift Fullført

– Kjell I. Svendsen Radisson Blu Caledonien Fullført

– Kjell Tønnessen Telesport Fullført

– Leif Vøttrup Wiig Elkem Fiskaa Fullført

– Leiv Torstveit Egen bedrift Fullført

– Odd Kåre Rist Egen bedrift Fullført

– Øivind Fredriksen Optimera Fullført

– Robert Wilson Egen bedrift Fullført

– Sigurd Næss Andersen Kr.sand kommune Fullført

– Svein Kirkeby Egen bedrift Fullført

– Svein Roland Nordea Fullført

– Sverre Strømmen Egen bedrift Fullført

– Terje Gabrielsen Nordea Fullført

– Tor Erik Wasland Kr.sand kommune Fullført

– Torbjørn Lied Kr.sand kommune Fullført

– Tore Tangen Kr.sand kommune Fullført

– Yngvar Skaar LSK Fullført

M80-84

1 Oddvar Abrahamsen Optimera 30:00

– Arild Vesterhus Egen bedrift Fullført

– Benny Jakobsen Schindler Fullført

– Hans Gunter Bjerkemo Radisson Blu Caledonien Fullført

– Harald Flå DNT Sør Fullført

– Jan Erik Olsen Egen bedrift Fullført

– Jan Ove Olsen Egen bedrift Fullført

– Paul Askildsen Egen bedrift Fullført

M85-89

– Almar Nilsen Elkem Fiskaa Fullført

– Arnfinn Bujordet Jernbanen Fullført

– Bjørn Ekberg Egen bedrift Fullført

– Einar Jørundland Egen bedrift Fullført

– Harald Reinert Hille Egen bedrift Fullført

M90-

– Reidar Ringereide UiA Fullført

Resultater – Milslukeren (8 km)

K15-19

1 Charlotte B. Pedersen Egen bedrift 42:52

K30-34

1 Ulrikke Trydal Egen bedrift 43:21

2 Mariell Vegusdal KPMG Sørlandet 47:00

– Helene Hørte Agder fylkeskommune Fullført

– Monica Eftevåg Sørlandet Sykehus Fullført

K35-39

1 Eva Helén Tandberg Egen bedrift 44:00

– Anette Birkeland Kr.sand kommune Fullført

– Camilla Viervang Sparebanken Sør Fullført

– Johanne Røssland Nupen Sørlandet Sykehus Fullført

– Tone Anthonsen Mehren Kr.sand kommune Fullført

K40-44

1 Teresa Pham Kr.sand kommune 41:10

2 Christina Elise Myhra Kr.sand kommune 45:21

3 Marit Tjomsland Kroslid Sørlandet Sykehus 47:15

– Lena Louise Vennesland Sørlandet Sykehus Fullført

– Randi Føreland Kr.sand kommune Fullført

K45-49

1 Veslemøy Hanssen Sørlandet Sykehus 47:55

2 Marianne Skeie Posten 50:54

– Heidi Elisabeth Haugland Team Mosjon Fullført

– Nina Slåen Svendsen Egen bedrift Fullført

– Solgunn Berstad Sørlandet Sykehus Fullført

K50-54

1 Dung Tuyet Nguyen Egen bedrift 42:06

– Andrea Carola Andersen Color Line Fullført

– Cathrine Krüger Sørlandet Sykehus Fullført

– Inger Lise Hærås Egen bedrift Fullført

– Rita Abrahamsen Egen bedrift Fullført

– Thuy Dinh Hennig-Olsen Is Fullført

– Torill Wikne Haagensen Egen bedrift Fullført

K55-59

1 Siri Marit Aasland Team Mosjon 43:34

2 Inger Britt Bakstad Team Mosjon 44:49

3 June Pettersen Multi Regnskap 50:28

4 Mona Guttormsen Multi Regnskap 54:20

– Anne-Britt Frivoll Tangen vgs. Fullført

– Annett Theiss Søgaard Kruse Smith Fullført

– Ellen Ekse Bertel O. Steen Agder Fullført

– Gunn Grødem Kr.sand kommune Fullført

– Hilde Eftevåg Egen bedrift Fullført

– Inger Margrethe Fidje Kr.sand kommune Fullført

– Inger Reinhartsen OneCo Fullført

– Jane Lolholm Eidså Sørlandet Sykehus Fullført

– Kirsti Jevan Egen bedrift Fullført

– Linda Næsager Nesse Sørlandet Sykehus Fullført

– Mari-Anne Hallandvik Kr.sand kommune Fullført

K60-64

1 Anne Lill Gullsmedmoen Egen bedrift 49:00

2 Kari Beate Østerhus Egen bedrift 54:15

– Anne Gro Tengesdal NAV Agder Fullført

– Anne Merete Halvorsrød Berg-Hansen Fullført

– Enny-Karin Vindheim Kr.sand kommune Fullført

– Eva Coward Egen bedrift Fullført

– May-Britt Hagerup Team Mosjon Fullført

K65-69

1 Margaret Anne Heald Kr.sand kommune 41:13

2 Kjellaug Fjordheim Sørlandet BBL 46:49

3 Marit Penne Kr.sand kommune 49:17

4 Nina Sunnås Egen bedrift 56:47

– Arnhild Trygsland NAV Agder Fullført

– Elin Stray VA Vegvesen Fullført

– Johanne Seim Sørlandet Sykehus Fullført

– Lisbeth Nilsen Kr.sand kommune Fullført

– Marit Notland Egen bedrift Fullført

– Vigdis Håbesland Agder fylkeskommune Fullført

K70-74

– Bjørg Mykland Posten Fullført

– Elin Pedersen Sundtjønn Kr.sand kommune Fullført

– Reidun Rosander Tønnesen NAV Agder Fullført

– Solveig Rasmussen Sørlandet Sykehus Fullført

K75-79

– Anne Marie Sandø Kr.sand kommune Fullført

– Aslaug Wandsvik Optimera Fullført

M25-29

1 Sindre Tveit Kr.sand kommune 37:28

2 Svenn Vavik PwC 38:53

3 Peder Hauge Sørensen KPMG Sørlandet 38:55

4 Haakon Folserås KPMG 47:00

M30-34

1 Jørgen Solli Strøm-Olsen Trucknor Kr.sand 29:53

2 Frank Erik Strømland Sørlandet Sykehus 49:05

– Eirik Skarpeid Neumann Bygg Fullført

M35-39

1 Lars Klemet Jakobsson Elkem Fiskaa 36:47

2 Ferdinand Fredriksen Bravida 37:44

3 Nicolai Modalsli Sørlandet Sykehus 39:10

4 Dejan Vasic NAV Agder 46:29

5 Øystein Heggernes Alvestad Egde 47:38

6 Kjetil Haugland Bouvet Norge 48:53

7 Jan Erik Paulsen Nikkelverket 49:16

8 Morten Sevilhaug Idrettens 49:30

M40-44

1 Dan Kåre Karlsen LSK 37:43

2 Lars Ivar Olsen Gumpen Gruppen 39:00

3 Samir Kolukcija VA Vegvesen 43:00

4 Thore Follerås Kr.sand kommune 47:04

5 Geir Kroslid Cameron Sense 48:36

M45-49

1 Torgeir Røynlid VA Vegvesen 34:42

2 Glenn Aateigen Egen bedrift 34:44

3 Odd Anders Arntzen Otera 36:00

4 Svein Ove Haga Cameron Sense 36:12

5 Geir Berhus Nordan 63:58

– Håvard Glende Kr.sand kommune Fullført

– Leif Erik Garthus Egen bedrift Fullført

– Martijn Roos Color Line Fullført

M50-54

1 Gisle Martens Handegaard Hennig-Olsen Is 37:40

2 Johan Heide Elkem Fiskaa 37:59

3 Nils Jørgen Helland Egen bedrift 38:30

4 Kjell Torkelsen Advokatfirma Tofte 39:07

5 Jan Inge Fosselie Neumann Bygg 42:46

6 Espen Johnsen Kr.sand kommune 42:50

7 Alfredo Seljås UiA 45:36

8 Vidar Hestad Cameron Sense 48:05

– Arild Tengs Neumann Bygg Fullført

– Bernt Simonsen NOV Fullført

– Bjørnar Svendsen Berry Packaging Norway Fullført

– Martin Johan Vindheim Team Mosjon Fullført

– Rune Skogerbø Scan Trade Fullført

M55-59

1 Thor Bylund Egen bedrift 35:44

2 Jan Kåre Eriksen Kr.sand Politi 37:25

3 Gunnar Lauvsland T.O. Slettebøe 39:10

4 Andreas Skjelbred-Knutsen Agder fylkeskommune 41:01

5 Bjørn Håkon Kristensen LSK 63:58

– Eilef Stalleland Hellvik Hus Søgne Fullført

– Henrik Ringereide Kr.sand kommune Fullført

– Ivar Fossdal Huntonit Fullført

– Jon Ivar Stakkeland Rasmussengruppen Fullført

– Jostein Fidje Elkem Fiskaa Fullført

– Ole Johan Bueklev Repstad Fullført

– Sigurd Lund Team Mosjon Fullført

– Tom Kjetil Murberg Egen bedrift Fullført

– Yngvar Kiledal Handelsbanken Fullført

M60-64

1 Haakon Haaland Egen bedrift 37:55

2 Kai Stokkeland Egen bedrift 41:45

3 Ole Gunnar Sørli Nordea 45:26

– Hans Petter Bentsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Jan Øyvind Pedersen Agder fylkeskommune Fullført

– Lars Helge Fossdal Sørlandet Sykehus Fullført

– Lloyd Flatebø Posten Fullført

– Robert Coward Kr.sand kommune Fullført

M65-69

1 Kai Kyllingstad Sparebanken Sør 46:20

2 Rune Østerhus Afry Consult 50:17

3 Åge Nilsen Gumpen Gruppen 52:31

– Bjørn Dag Truchs Team Mosjon Fullført

– Bjørn Reinhartsen OneCo Fullført

– Kjell Ivar Sangesland Team Mosjon Fullført

– Øyvind Torgersen Kr.sand kommune Fullført

– Reidar Sæstad DNB Fullført

M70-74

1 Torbjørn Paulsen Visma 47:02

2 Arne Paulsen Egen bedrift 75:00

– Alf Gurandsrud Landmåler Sør Fullført

– Arne Tolli Pedersen Kr.sand kommune Fullført

– Hans Petter Ruud Agder Energi Fullført

– John Magnus Humborstad Team Mosjon Fullført

– Kåre Berle Team Mosjon Fullført

– Odd Øyvind Fløysvik Posten Fullført

– Øystein Vesterhus Nikkelverket Fullført

– Sverre Heggland Egen bedrift Fullført

M75-79

1 Knut Pilskog Firenor 52:28

2 Sigbjørn Spikkeland Sørlandet Sykehus 53:41

– Bård Rasmussen Egen bedrift Fullført

– Erik Bugge Nilsen Egen bedrift Fullført

– Gunnar Magne Kåsa Agder Energi Fullført

– Jan Reinhard Hansen Egen bedrift Fullført

– Johannes Jacobus Feenstra Egen bedrift Fullført

– Karl Ivar Moen Caverion Norge Fullført

– Rasmus Morvik Egen bedrift Fullført

– Svein Arne Andreassen Telesport Fullført

– Willy Pettersen Oceaneering Rotator Fullført

M80-84

1 Borgar Haugland Team Mosjon 63:04