Nå vil Oddersjaa ha opp farten igjen

KRISTIANSAND: – Nå ønsker vi å vise fram de flotte idrettstilbudene våre. Det skjer i området rundt Klubbhuset og rulleskiløypa på Kongsgård lørdag denne uka, forteller Teddy Teisrud, Oddersjaas styreleder.

Han medgir at selv om det har vært aktivitet i klubben gjennom hele pandemien, har det nok gått litt ut over rekruttering og tilbud. Men nå er det fullt trøkk med treningstilbud og arrangementer fremover. Noe av dette skal vises fram på Oddersjaa-dagen der det også blir servering og forfriskninger til de fremmøtte.

Hopp, langrenn og o-løp

Teisrud forteller at det blir rulleskioppvisning, mulighet for å prøve seg på lånerulleski, et superenkelt o-løp i merket løype for de minste og ei orienteringsløype av det enkle slaget for familier og ungdom. Også hoppgruppa skal markedsføre seg, selv om det ikke er hoppbakke på Kongsgård. Klubbens flotte hoppanlegg ligger som kjent på Klappane i Grimsområdet.

– Vi installerer ei rampe med rullebrett der ungene kan hoppe ut på madrass og mulighet for å hoppe på madrass ved hjelp av brett med rulleski uten rampe, forteller mangeårig hopptrener Steinar Møvik, som gjerne inviterer de som har lyst til å prøve seg i de små og ufarlige bakkene i Klappane i etterkant.

Ta med hjelm!

– Langrennsgruppa stiller med trenere som vil hjelpe til og instruerer de som ønsker å prøve seg på rulleski. I tillegg vil noen av utøverne også stille på rulleski, vise hvor gøy det er på rulleski og kanskje ha en liten oppvisningskonkurranse, sier leder av langrennsgruppa i Oddersjaa, Kristoffer Mjaaland.

Han ber de som kommer ta med egen sykkelhjelm, resten av utstyret stiller Oddersjaa opp med.

– Vi lager to o-løyper der den ene er merket fra start til mål. Ungene løper med brikke, stempler på poster underveis, og kan i ettertid se hvor kjapt de løp fra post til post. Alle finner fram, lover leder av orienteringsgruppa, Jo Vegard Aardal.

Enkel o-løype

Og for de som vil prøve seg på «ordentlig» orientering, lages det ei enkel løype på Kongsgård-jordene.

– Uten fare for å løpe seg vill, smiler o-lederen som håper flere får lyst på o-sporten etter Oddersjaa-dagen.

Han forteller at det har vært rekordsalg av turorientering i år, noe som forteller at unge og voksne synes det er både gøy og spennende å finne orienteringsposter i skog og mark.

Klassiske norske idretter

– I Oddersjaa tilbyr vi klassiske norske idretter som langrenn, skihopp og orientering. Målet er at flere skal få øynene opp for disse idrettene, sier klubbens leder Teddy Teisrud. Han oppfordrer spesielt familier med barn som kanskje driver med fotball og håndball til å forsøke seg i nye idretter.

– Lærer du å gå på ski eller behersker kart og kompass, så er det noe du vil ha glede av resten av livet, lover han og oppfordrer de som kommer til å holde trygg korona-avstand og holde seg hjemme om formen ikke er på topp.

– Vi arrangerte Sørlandsgaloppen i sommer med 1500 deltakere uten smittetilfeller. Så vi har vist at vi kan lage trygge rammer rundt arrangementer, sier Teddy Teisrud.