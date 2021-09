Medaljerush til Otra i UM

TRONDHEIM: I dette ungdomsmesterskapet vant Anette Tveitå kule i J17, mens søsteren Emelia Tveitå vant kule i J18/19.

Anette hadde nok etter fjorårets bronsemedalje forhåpninger om medalje også i år. Men at hun så til de grader skulle feste grepet om konkurransen, kom overraskende både på henne og de andre. Med 12,25 meter og flott ny personlig rekord kunne hun la jubelen ljome ut over det flotte friidrettsanlegget omkranset av Nidelva og historiske bygninger, bare noen steinkast fra sentrum. Endelig kunne også Anette titulere seg ungdomsmester!

Disket fra ny medalje

Under spydkonkurransen kom hun dessverre ned på jorda igjen. Med en 4. plass på 31,39 meter etter fem omganger fikk hun opp et kjempekast i siste omgang. Lengdemessig holdt det til medalje, men dommeren mente spydet landet flatt og kjente kastet ugyldig.

Anettes storesøster Emelia gikk for en måneds tid siden overraskende helt til topps i kule under junior-NM på Askøy med suveren ny personlig rekord på 13.01 m. Under UM var hun dermed favoritt og innfridde uten helt å prestere sitt ypperste. Resultatet på 12.04 m var en knapp meter svakere enn sist, men overgangen til en ny undervisningssituasjon og farmasistudier i Bergen har nok kostet litt.

I diskos ble det sølv, men også her var prestasjonen noe under pari. Til helgen er hun en av favorittene til medalje i kule under senior-NM i Kristiansand, men må nok da heve seg igjen.

Perset stort

17-åringen Aanund Tveitå hadde siktet seg inn på lengdekonkurransen med håp om edel medalje i gutter 18/19. Aanund hadde nylig fått nye hoppsko og måtte endre tilløpet sitt overraskende mye på grunn av dette. Steglengden økte plutselig med ca. fire centimeter. Han startet opp med ny pers 7,15 m allerede i første omgang. I 3. omgang fikk han opp et fantastisk hopp, men dessverre var det et par centimeter dødt. Noen mente det var over 7,40 m.

I mellomtiden hadde konkurrenten Abraham Sandvin Vogelsang fra Koll perset med 14 cm til 7,37 m. Aanund økte til 7,22 m i 4. omgang. Med god hjelp av høy stemning fra tribunen fikk han i 5. omgang opp sterke 7,33 m og pers med 30cm, men planketreffet var ikke det beste. Spenningen var stor foran siste omgang, men da var lufta gått litt ut av ballongen og han måtte nøye seg med 7,18 m.

Til tross for sølvmedalje hadde han all grunn til å være fornøyd. Resultatet var fantastisk og bedre enn han hadde forventet. Det var tross alt bare ni centimeter fra mesterskapsrekorden. Den holdes for øvrig av ikke helt ukjente Karsten Warholm.

I kule og diskos rasket Aanund med seg to bronsemedaljer, men det var lengdekonkurransen som var det store denne helgen. Lengdekonkurransen ble også betegnet som et av høydepunktene under mesterskapet. Bronsemedaljen gikk på sterke 7,14 m.

Sindre Fidje Andersen oppnådde 11,54 sekunder på 100 m, to hundredeler bak pers. Også det et godt resultat, men det holdt dessverre ikke til semifinale. Det var svært kaldt på morgenkvisten og de som kvalifiserte seg videre løp stort sett en del raskere utover dagen. Det blir nye sjanser neste år.

Debutant imponerte

15-årige Emma Thorkildsen deltok for første gang i UM og startet faktisk først med friidrett på forsommeren. Hun kvalifiserte seg med et nødskrik til UM med 13,62 sekunder på 100 m, bare tre hundredeler under kvalifiseringskravet. Til tross for en noe uheldig start, perset hun seg til 13,53 sek. På 200 m hadde hun bestemt seg for å revansjere starten, noe hun også gjorde til gagns. Hun perset med nærmere ett sekund til 27,90 sek og er dermed den 18. beste på 200 m i Norge for klasse 15 år – kun etter et par måneder med spesialtrening i friidrett! Det lover det beste for fremtiden.