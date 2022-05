913 deltakere fikk bryne seg på et realt skogsløp i denne utgaven av Terrengkarusellen. Se bilder og resultater i bunnen av artikkelen.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: Mange av våre mer kondisjonssterke løpere av begge kjønn synes de vanlige normaldistansene i karusellen er litt korte, og setter stor pris på et langt og realt skogsløp.

Dette fikk de virkelig denne torsdagen, med løypa som karusellsjefen selv satte sammen på kort varsel i fjor høst, fordi det brått ble oppdaget at oppsatt terminliste hadde en ledig torsdag. De litt over 500 løperne som prøvde den da, var skjønt enige om at dette var den fineste løypa de hadde opplevd på lenge, så den føk inn på det faste karusellprogrammet.

God deltakelse

Men før korreksjoner for uteglemte kom vi faktisk opp i totalt 913 deltakere, fordelt med 432 jenter og 481 gutter. Dette er meget bra på et løp som har en så lang normaldistanse.

I en krevende løype ble de raskeste, uansett alder, følgende løpere:

Blant jentene ble det nok en solid seier til Anne Haaland Simonsen (33:48), klart foran Anne Kari Borgersen (37:27), Caroline Krogh Andersen (38:39), Elisabeth Larsen (38:48) og Hilde Furuborg (39:01).

Hos guttene vant Simen Koland (28:58), foran Kristoffer Pettersen (30:14), Abraham Pettersen (31:16), Truls Klungland (31:19) og Tormod Klungland (32:22).

Bildegalleri:

Simen Koland var strålende fornøyd etter seieren blant mennene i Jegersberg. Foto: Sverre Larsen

Anne-Kari Borgersen tok andreplassen blant kvinnene. Foto: Sverre Larsen

Jan Jensen Foto: Sverre Larsen

Markus Medina Foto: Sverre Larsen

Bjørn-Erik Enge Foto: Sverre Larsen

Theis Irgens Foto: Sverre Larsen

Lars Haugan Foto: Sverre Larsen

Peter Gotfredsen Foto: Sverre Larsen

Rune Berntsen Foto: Sverre Larsen

Oddvar Tønnessen Foto: Sverre Larsen

Ray Lawless Foto: Sverre Larsen

Kristen Bue Foto: Sverre Larsen

Roy Georg Abrahamsen Foto: Sverre Larsen

Resultater

Resultater – 7,6 km (eller mosjon 4,3 km):

(Alle tidene gjelder 7,6 km)

K10-14

-Sara Lill Vallehei RolandEgen bedriftFullført

K15-19

1 Tuva W. GroosEgen bedrift44:46

2Mari Wrånes VisserKSI/GSI48:54

-Camilla H. Smith-TønnessenEgen bedriftFullført

-Ingrid Andersen LohneEgen bedriftFullført

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Sara Emilie BergEgen bedriftFullført

K20-24

1Marthe Amdal JakobsenSørlandet Sykehus50:22

K25-29

1 Malene Carstens NilsenEgen bedrift45:29

2 Maria KimestadMizuno Norge48:18

3 Lina Gullsmedmoen IndrebøNordea50:37

4Magnhild TvedtKr.sand kommune51:57

5Renate MøllandGumpen Gruppen58:36

6Helene GuttormsenMulti Regnskap69:08

-Helena HannåsPostenFullført

-Hilde Messel AasEgen bedriftFullført

-Kristina LandeliusMulti RegnskapFullført

-Sandra CoulingUnifonFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

-Tonje AanensenEgen bedriftFullført

K30-34

1Caroline Krogh AndersenKr.sand Løpeklubb38:39

2Elisabeth LarsenEgen bedrift38:48

3Elisabeth RamsdalEgen bedrift41:08

4Malin Frestad NygaardSørlandet Sykehus43:58

5 Ane RibeEgen bedrift45:02

6Ulrikke TrydalEgen bedrift46:52

7Mariell VegusdalKPMG Sørlandet50:00

8Elise SollieStudent51:47

9Ida Blomli KjøstvedtEgen bedrift59:24

9Runa Aronsen SolbergSweco Grøner59:24

11Anette Berge LogSørlandet Sykehus95:10

11 Maria HavenEgen bedrift95:10

-Helene HørteAgder FylkeskommuneFullført

-Ingvild SteinnesPhoneroFullført

-Isabell SæbøKr.sand kommuneFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kristine JohannessenEgen bedriftFullført

-Marit KjærvikVianodeFullført

-Margrethe SagaFædrelandsvennenFullført

-Monica EftevågSørlandet SykehusFullført

-Therese AmiliNikkelverketFullført

K35-39

1Synnøve ThomassenTangen vgs42:18

2Marianne Høyer-J. LolandSparebanken Sør46:21

3 Rose-Linn HanssenTangen vgs47:23

4Guro Vågsmyr KristensenKr.sand kommune48:14

5Eva Helén TandbergEgen bedrift50:40

-Anette BirkelandKr.sand kommuneFullført

-Anne HodneEgen bedriftFullført

-Benedicte Dolsvaag SolumPhoneroFullført

-Camilla ViervangSparebanken SørFullført

-Hege Greibesland FredheimKr.sand kommuneFullført

-Henriette HonnemyrVarodd/A3-RessursFullført

-Kathrine HolstKr.sand kommuneFullført

-Line Maria SlettebøeFædrelandsvennenFullført

-Margot Therese LandeHMHFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

-Siv Egeland-EriksenKr.sand kommuneFullført

K40-44

1Anne Haaland SimonsenEgen bedrift33:48

2Teresa PhamKr.sand kommune44:52

3Kristin ØygardenScenekunst Sør50:09

4Helene Eik AndersenEgen bedrift50:40

5 Gro Elise PrestvoldRepstad52:04

6Ingeborg LandénSørlandet Sykehus55:20

7Anne May BreisteinVarodd55:30

8Marita Brandsar HefteSørlandet Sykehus79:33

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Astrid Grønås GranumEgen bedriftFullført

-Benedikte Ruud AndersenEgen bedriftFullført

-Cagri DörterAgder FylkeskommuneFullført

-Catrine VehusMeny ChristiansandFullført

-Cecilie GrønbergColor LineFullført

-Cecilie Lorentsen OdlandSørlandet SykehusFullført

-Christina Elise MyhraKr.sand kommuneFullført

-Helen Suzanne PalmerUiAFullført

-Inger Helen TørumKr.sand kommuneFullført

-Karena Ryen NygårdNeumann ByggFullført

-Kari Reinertsen JerstadKr.sand kommuneFullført

-Kathrine FærestrandKr.sand kommuneFullført

-Katrine SelnesRejlersFullført

-Kine MellembergCameron SenseFullført

-Kristin NatvigPhoneroFullført

-Kristine KrohnKr.sand kommuneFullført

-Lena Louise VenneslandSørlandet SykehusFullført

-Marit Tjomsland KroslidSørlandet SykehusFullført

-Merethe MoyNikkelverketFullført

-Nina Neleta HopenKr.sand kommuneFullført

-Ragnhild Schou LauvlandKr.sand kommuneFullført

-Solveig HugdahlVarodd/A3-RessursFullført

-Sunniva FinnePhoneroFullført

K45-49

1 Hilde FuruborgKr.sand kommune39:01

2Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune44:35

3Kari-Anne KverneggenUiA45:45

4Solgunn BerstadSørlandet Sykehus46:07

5Bodil Kvernenes NørsettEgen bedrift48:29

6Cathrine JacobsenKr.sand kommune48:37

7Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus49:49

8Marit Wrånes EivindsonTangen vgs53:00

9Nina BakkeRepstad54:37

10Ranni BerentsenEgen bedrift65:00

11 Linda Gurvin OpheimUiA79:33

-Anne Kristin HolteAgder FylkeskommuneFullført

-Åshild SkoftelandAgder FylkeskommuneFullført

-Bente HansenKr.sand kommuneFullført

-Carina Yu JakobsenAgder EnergiFullført

-Christina ElefsenUiAFullført

-Gitte RistSørlandet SykehusFullført

-Hege EkbergSørlandet SykehusFullført

-Heidi Elisabeth HauglandTeam MosjonFullført

-Helene Stura HaavindKr.sand kommuneFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Karen MortensenKr.sand kommuneFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Lise H. WagtskjoldElkem FiskaaFullført

-Margrete AndersenEgen bedriftFullført

-Marianne Scheie HumborstadStatbilFullført

-Merete StrømKr.sand kommuneFullført

-Mette EgedalGlobalConnectFullført

-Randi MoserStatbilFullført

-Rannveig Sellevoll FolleråsEgen bedriftFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Silje SeveniusEgen bedriftFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

K50-54

1Anne Kari BorgersenNOV37:27

2 Tove Andersen FrikstadVarodd39:27

3Sigrun DrangsholtEgen bedrift44:03

4Hanne Therese EkraEgen bedrift44:34

5Christina WhiteNikkelverket45:51

6 Dung Tuyet NguyenEgen bedrift47:17

7Merete Bryn BruskelandTangen vgs48:53

8Rita AbrahamsenEgen bedrift49:55

9 Hilde HaugedalEgen bedrift50:06

10My Choi HsiungSørlandet Sykehus50:30

11Marianne Skjelbred-KnudsenTangen vgs56:39

12Elin FossliSørlandet Sykehus58:57

13Åse TellefsenBerry Packaging Norway60:54

-Andrea Carola AndersenColor LineFullført

-Anne BjørnenakBerg-HansenFullført

-Anne Cecilie RuenessEgen bedriftFullført

-Anne Grethe EllingsenBerry Packaging NorwayFullført

-Anne Marie EkelandSørlandet SykehusFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Brita BøhnEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Cathrin Alvær NeslandColor LineFullført

-Cathrine KrügerSørlandet SykehusFullført

-Elin StrandHuntonitFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Hege SaatvedtEgen bedriftFullført

-Hilde Røinås AabelAgder FylkeskommuneFullført

-Hilde SimonsenMeny ChristiansandFullført

-Inger Lise HæråsEgen bedriftFullført

-Ingunn EidemKr.sand kommuneFullført

-Lillian SkonhoftAdvokatfirma TofteFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Marianne Fidje MjålandSørlandet SykehusFullført

-Mona KristensenAgder FylkeskommuneFullført

-Monica H. Smith-TønnessenEgen bedriftFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Ritha JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Ruth ValleheiEgen bedriftFullført

-Thuy DinhHennig-Olsen IsFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Trine LidiEgen bedriftFullført

-Vera SzaboHMHFullført

K55-59

1Bjørg Kari HauglandNikkelverket41:51

2Inger Britt BakstadTeam Mosjon46:46

3Bente Gullsmedmoen HaugeEgen bedrift46:53

4Siri Marit AaslandTeam Mosjon47:09

5 Gro BørteSørlandet Sykehus48:02

6Hanne AanensenSørlandet Sykehus51:19

7Marit NorbyKr.sand kommune52:46

8Anny HermansenKr.sand kommune54:10

9Mona GuttormsenMulti Regnskap54:45

10Reidun ØsterbergSørlandet Sykehus55:00

-Anette SolliAgder FylkeskommuneFullført

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Anne HervikColor LineFullført

-Anne Karen AunevikKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie LandeRambøll NorgeFullført

-Anne Siren AanensenVarodd/A3-RessursFullført

-Anne Sofie KaalandStatbilFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Anne-Grethe Rolstad EsdarDagfin SkaarFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Berit ColdalKruse SmithFullført

-Eli JohannessenT. O. SlettebøeFullført

-Elisabeth Sørensen DahlEgen bedriftFullført

-Eva Trude LarsenEgen bedriftFullført

-Grethe Ringøen VikesåSørlandet SykehusFullført

-Gro Justnæs KiledalStrømmestiftelsenFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Gunn GrødemKr.sand kommuneFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Hilde EftevågEgen bedriftFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Ingunn RavnaasStrømmestiftelsenFullført

-Jane Lolholm EidsåSørlandet SykehusFullført

-Kari HauglandEgen bedriftFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Kirsti JevanEgen bedriftFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Kristin Eidem PedersenArbeidstilsynetFullført

-Kristin Mossing BerntsenHMHFullført

-Lillian Lauvsland JahnssonSparebanken SørFullført

-Linda AndreassenRadisson BLU CaledonienFullført

-Linda Næsager NesseSørlandet SykehusFullført

-Lindis Bakke HeierKr.sand kommuneFullført

-Lisbeth Jensen GallefossUiAFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

-Marianne HommeEgen bedriftFullført

-Marianne VorraaUiAFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Monica Lunde OlsenEgen bedriftFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Randi Helen VågenesVaroddFullført

-Reidun WigemyrEgen bedriftFullført

-Rita HolstMizuno NorgeFullført

-Siren R. HodneTeam MosjonFullført

-Siri Stavsholt BujordetJernbanenFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Tone EllingsenKr.sand PolitiFullført

-Toril BrantzegNye VeierFullført

-Torill BrottveitReturkraftFullført

-Tove Randi RuudMulti RegnskapFullført

-Unni SandstrømEgen bedriftFullført

-Unni-Merethe KaarigstadSparebanken SørFullført

K60-64

1Åse GullsmedmoenSørlandet Sykehus44:40

2Turid Bråthen BerglundSørlandet Sykehus52:12

3Anne Lill GullsmedmoenEgen bedrift54:20

4Kari Beate ØsterhusEgen bedrift58:35

5Toril BenjaminsenEgen bedrift67:33

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Karin DanielsenAgder EnergiFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Åse HauglandAgder FylkeskommuneFullført

-Åse Loland FredheimEgen bedriftFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Benthe KallhovdReturkraftFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg HellemAgder FylkeskommuneFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Christin Elisabeth ProsgaardVarodd/A3-RessursFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Eva CowardEgen bedriftFullført

-Eva Sæthern ArnebergAgder FylkeskommuneFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommuneFullført

-Inger Britt HøyåsenVarodd/A3-RessursFullført

-Inger EvensenHMHFullført

-Inger Helen HorsgårdEgen bedriftFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenEgen bedriftFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Kari Bergstad TredalNordic DoorFullført

-Karin Landa FrigstadSørlandet SykehusFullført

-Kirsten B. FauskeKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SolaEgen bedriftFullført

-Konstanse SkeieHMHFullført

-Laila FjellheimOneCoFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-Liv Bente H. FriestadUiAFullført

-Liv Heidi TorsvikPostenFullført

-May Tove AndveEgen bedriftFullført

-Merete HaukomAir ProductsFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Monika HenriksenOasen skoleFullført

-Rita HægelandEgen bedriftFullført

-Siri Bue TrædalKr.sand kommuneFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Solveig Irene KileEgen bedriftFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Toril SæstadEgen bedriftFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Wenche MyklandTrucknor Kr.sandFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

-Wenche WessmanEgen bedriftFullført

K65-69

1Elin StrayVA Vegvesen62:00

-Ann Helen Fossnes TverrliKr.sand kommuneFullført

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Anne Marit FjeldsgårdBoen BrukFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Åse Reidun AxelsenPostenFullført

-Astrid GeelmuydenSiAFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Bente MjålandSørlandet SykehusFullført

-Eli OseEgen bedriftFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ella Synnøve IlløkkenEgen bedriftFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv Turid BaldersheimSørlandet SykehusFullført

-Liv Turid BlesvikEgen bedriftFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-Marit NotlandEgen bedriftFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-Nina SunnåsEgen bedriftFullført

-Ragnhild AuestadTeam MosjonFullført

-Ruth AarreKr.sand PolitiFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Sigrid Farstad JohnsenEgen bedriftFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Sølvi NoraasSørlandet SykehusFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Torunn Meyer BristølEgen bedriftFullført

-Turid HøgbergHandelsbankenFullført

-Venke TveitLøvenFullført

-Vigdis HåbeslandAgder FylkeskommuneFullført

K70-74

1Eli ErikssenPosten52:14

2Arnhild KristiansenEgen bedrift65:43

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Bente ØklandEltelnetworks VAFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Berit TønnessenHMHFullført

-Bjørg AurebekkAgder FylkeskommuneFullført

-Bjørg Ellingsen NordlieIdrettensFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Brita Stav JohanssenEgen bedriftFullført

-Eldri KirkesolaArbeidstilsynetFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Ellen Marie PauschertKr.sand kommuneFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Else ØderudKr.sand kommuneFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Kari GreibeslandEgen bedriftFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Kari Olivia SødalEgen bedriftFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Lillian Knudsen NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv Marion ØinaEgen bedriftFullført

-Liv Ragnhild HuseEgen bedriftFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Mari Elisabeth NøklebyStatbilFullført

-Maria SyvertsenEgen bedriftFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Reidun GustafsonTeam MosjonFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Solveig S. TorjusenEgen bedriftFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Unni Skøien TesakerEgen bedriftFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Ann Kate AskildsenKr.sand kommuneFullført

-Ann-Britt Skår DahlEgen bedriftFullført

-Ann-Elise RobertsenSørlandet SykehusFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grethe AndersenKr.sand kommuneFullført

-Anne Lise LauvnesKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie SandøKr.sand kommuneFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Eva Wullum FosselieEgen bedriftFullført

-Gunhild SvenningsenEgen bedriftFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari BreenKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Lili Margrethe JohansenEgen bedriftFullført

-Lilly Ragnhild FrivoldEgen bedriftFullført

-Liv Jorun AsklandKr.sand kommuneFullført

-Marie-Francoise PeersenStatbilFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Rose Laura JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Sissel Beate SørensenEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Lise JohannessenSeniorFullført

K85-89

-Arnhild SangvikEgen bedriftFullført

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Gudveig JørundlandEgen bedriftFullført

M10-14

-Bastian SeveniusEgen bedriftFullført

-Eirik Haukom JohnsenEgen bedrift70:51

-Tobias Solberg RødlandEgen bedrift43:26

M15-19

1 Peter GotfredsenEgen bedrift41:45

-Fredrik PyttenEgen bedriftFullført

M20-24

1Truls KlunglandHennig-Olsen Is31:19

-Knut Ragnar AamdalVarodd/A3-RessursFullført

-Markus MarkussenEgen bedriftFullført

-Robin KvaaseEgen bedriftFullført

M25-29

1Abraham PettersenEgen bedrift31:16

2Johannes BakkelundElkem Fiskaa35:51

3 Sondre OlsenEgen bedrift36:29

4 Kim KvaaseEgen bedrift37:02

5 Svenn VavikPwC38:41

6Petter SannerudEgen bedrift41:10

7 Sindre TveitKr.sand kommune45:31

8 Rune GautestadKr.sand kommune47:29

9 Martin UsterudKr.sand Politi47:31

10Haakon FolseråsKPMG50:00

-Snorre O. HaraldstadNordea/StudentFullført

-Trygve LorentsenPhoneroFullført

M30-34

1Simen KolandPhonero28:58

2Magnus Frestad NygaardViaNova33:00

3David OmaElkem Fiskaa35:46

4Glenn FossheimNorrøna Storkjøkken37:42

5William EspelandCowi40:52

6Ola AlmvikEgen bedrift44:12

7Lars HauganDagfin Skaar44:42

8Henrik FesteEgen bedrift46:34

9Håkon PuntervoldEgen bedrift53:56

10 Frank Erik StrømlandSørlandet Sykehus54:56

11Eirik SkarpeidNeumann Bygg70:51

-Daniel ReinhartsenNikkelverketFullført

-Freddy OpheimEgen bedriftFullført

-Jan Arild AurebekkVarodd/A3-RessursFullført

-Joakim SkoltPwCFullført

-Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sandFullført

-Kristian Johan ÅvitslandGumpen GruppenFullført

M35-39

1Kristoffer PettersenEgen bedrift30:14

2Jan AsklandEgen bedrift33:51

3Lars Klemet JakobssonElkem Fiskaa38:35

4Jørund SchiefloeKr.sand Løpeklubb38:41

5 Morten TryfossUnifon39:09

6Ferdinand FredriksenBravida39:38

7Daniel SalvesenHMH40:36

8Magnus WesterfjellAzets41:22

9Dejan VasicNAV Agder47:50

10Theis IrgensScenekunst Sør50:04

11Chris André GulbrandsenEgen bedrift50:10

12Anders HægelandTratec Norcon50:53

13Jan Erik PaulsenNikkelverket51:00

13Kjetil HauglandBouvet Norge51:00

15 Morten SevilhaugIdrettens51:14

16Raymond ØydnaRolands62:00

17Joakim BaugeAzets64:00

-Atle AasgaardRambøll NorgeFullført

-Espen TungesvikEgen bedriftFullført

-Ken NøysethT. O. SlettebøeFullført

-Kim André ReinhartsenPhoneroFullført

-Timo HelmersKildenFullført

-Trond Vidar ThorsenRejlersFullført

M40-44

1Tarjei BreiteigAgder Energi33:38

2Magne SørvigLSK37:38

3Raymond MoyNikkelverket38:14

4Jan-Rune JohansenDagfin Skaar38:59

5Atle WandsvikNorgesEnergi40:32

6Dan Kåre KarlsenLSK41:06

7Markus MedinaNikkelverket41:22

8Mads HatlevikUiA41:25

9Espen NilsenFalck Helse42:16

10Roald VisserBerry Packaging Norway42:36

11Erland Møll FørdeElkem Fiskaa42:47

12Samir KolukcijaVA Vegvesen43:07

13 Morten André Solberg RødlandKSI/GSI43:22

14André RoqueNOV45:17

15Håvard WiigSørlandet Sykehus47:40

16Oddvar RiiseSEMINE49:57

17Magnus BrodwallSørlandet Sykehus61:00

-Dag Tore AbrahamsenT. O. SlettebøeFullført

-Erik SørensenKSIFullført

-Hans Christian LolandKruse SmithFullført

-Hans Erik NordinSweco SørFullført

-Manuel SpartaUiAFullført

-Ole Ryen NygårdNeumann ByggFullført

-Svein Arild SyvertsenKr.sand kommuneFullført

-Thomas DønnestadRepstadFullført

-Thore FolleråsKr.sand kommuneFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

M45-49

1Jan Rikard OlafsenNAV Agder32:45

2Kjetil KarlsenEgen bedrift36:19

3Erlend MaldeStatbil37:55

4Bjarne FærestrandGlobalConnect37:58

5Johan TømmeråsNikkelverket40:19

6Knut Funderud SyrtveitAgder Energi40:25

7 Tom Fraser SkeaNikkelverket41:50

8Joshua BatesLandmåler Sør43:13

9 Morten BomannVest-Agder muséet43:41

10Lars Jørgen PetersonKr.sand kommune43:52

11Lars HoåsCameron Sense47:39

12 Bjørn-Erik EngeKr.sand kommune51:17

13Christian BreilidCameron Sense55:23

14Geir BerhusNordan70:51

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Håvard GlendeKr.sand kommuneFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Lars Jarle YttriNOVFullført

-Lasse FidjestølLandmåler SørFullført

-Leif Erik GarthusEgen bedriftFullført

-Markus BrunoPhoneroFullført

-Odd-Arild SkonhoftEgen bedriftFullført

-Per Sverre NilsenColor LineFullført

-Remi LorentsenPoint TakenFullført

-Svein Olav SkulandEgen bedriftFullført

-Tor Ivar MjålandGlobalConnectFullført

-Trond Arild JohansenEgen bedriftFullført

-Trond Arne BergEgen bedriftFullført

M50-54

1Tormod KlunglandPer Klungland32:22

2Jens Christian IglebækEgen bedrift33:45

3Andreas Herstad DolmenNikkelverket34:54

4 Svein Knutsson NomelandSørlandet Sykehus37:14

5Håvard FlåEgen bedrift37:23

6Olav Einar RikeAgder Energi37:46

7Nils Jørgen HellandEgen bedrift40:13

8 Svein Erik BjorvandSPISS41:56

9Johan HeideElkem Fiskaa42:32

10 Rune SolhøiEgen bedrift43:44

11Jan Erik SmithsenEgen bedrift44:07

12 Arne Bjørn MikalsenEgen bedrift45:3

13Fredrik ZachariassenEgen bedrift45:45

14Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte45:52

15Espen JohnsenKr.sand kommune47:00

16 Bjørn Tore HaugenCameron Sense47:42

17Jan Vidar PaluchaKr.sand kommune51:30

18Erlend Hordvik OlsenLandskapsentrepr. 51:31

19Børge WettelandMizuno Norge52:25

20Vidar HestadCameron Sense52:49

21Frode TjomslandStatbil53:39

22 Endre MyranRepstad54:37

23Steinar JustnesHuntonit59:25

-Ådne Prestø LieNikkelverketFullført

-Alfredo SeljåsUiAFullført

-Are SætervadetEgen bedriftFullført

-Bernt SimonsenNOVFullført

-Chris PonziNOVFullført

-Dag SvingenT. O. SlettebøeFullført

-Espen ØenNAV AgderFullført

-Flemming OlsenEgen bedriftFullført

-Geir StrandSchindlerFullført

-Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen IsFullført

-Gunnar HaraldstadT. O. SlettebøeFullført

-Gunnar MollestadEgen bedriftFullført

-Jan G. JohannessenNikkelverketFullført

-Jens Henrik BrodersenTeam MosjonFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Morten Gustafson BorøNikkelverketFullført

-Ola Kristian TaraldrudAgder EnergiFullført

-Ørjan PeersenKruse SmithFullført

-Øyvind HegleRambøll NorgeFullført

-Per Otto SmithsenTollvesenetFullført

-Roald NilsenHuntonitFullført

-Robert GustavsenTelenorFullført

-Roy Georg AbrahamsenTeam MosjonFullført

-Rune NilsenHydro VigelandFullført

-Rune ReinertsenOrigo SolutionsFullført

-Rune SkogerbøScan TradeFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tor Henning LienNOVFullført

-Ulrich DalsethCBFullført

M55-59

1 Arne BujordetJernbanen35:14

2Thor BylundEgen bedrift36:29

3John Torgeir RolandKBR37:20

4 Svein Gunnar OlsenPwC39:32

5Jan Kåre EriksenKr.sand Politi40:01

6Oluf Christian BøckmannNikkelverket40:02

7Kjetil NorbyEgen bedrift40:19

8Gunnar CowardEgen bedrift40:55

9 Rune BerntsenRambøll Norge41:42

10Trond SørensenEgen bedrift42:22

11Terje MoxnesNOV44:32

12 Tung Hua HsiungNikkelverket45:26

13Lars Yngvar ØynaJernbanen45:45

14 Bjørn Olav SlotteOceaneering Rotator45:49

15Oddvar BorgersenCameron Sense47:58

16 Morten TemmerudRambøll Norge48:32

17Peder SletfjerdingNOV48:40

18Yngvar KiledalHandelsbanken50:40

19 Svein TjemslandStatbil53:16

20Andreas Skjelbred-KnutsenAgder Fylkeskommune56:39

21Asbjørn Geir JohannesenVarodd/A3-Ressurs65:20

-Aksel SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Bjørge BenestadTollvesenetFullført

-Dag VavikEgen bedriftFullført

-Eilef StallelandHellvik Hus SøgneFullført

-Espen EggerdinkBerry Packaging NorwayFullført

-Geir Brekke OlsenT. O. SlettebøeFullført

-Geir SalvesenEgen bedriftFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Gunnar LauvslandT. O. SlettebøeFullført

-Guttorm TenoldRadisson BLU CaledonienFullført

-Håkon SkjoldenEgen bedriftFullført

-Helge Woxeng NygårdNorgesplasterFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Jarleif HålandSchindlerFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Jostein FidjeElkem FiskaaFullført

-Kenneth AbrahamsenGumpen GruppenFullført

-Kristen BueEgen bedriftFullført

-Michael HaagensenEgen bedriftFullført

-Morten SakariassenKr.sand kommuneFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Pemba Lama TamangCameron SenseFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Roar HermansenMulti RegnskapFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Terje NandrupEgen bedriftFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet Sykehus Fullført

M60-64

1 Bjørn Rune HenriksenElkem Fiskaa41:20

2John ZahlCameron Sense41:28

3Reinier van der SpekEgen bedrift42:51

4Henning HolstEgen bedrift43:48

5Terje Georg FrigstadKr.sand Løpeklubb43:53

6Halvar BjerlandEgen bedrift44:00

7 Svein OlsenEgen bedrift44:05

8 Bjørn KristensenAgder Fylkeskommune46:08

9Jon Steinar ViervangSparebanken Sør46:42

10 Hans-Jørgen FiskaadalVestre Torv46:50

11Ole Håkon EidsåTeam Mosjon47:07

12Audun Wilhelm JensenHennig-Olsen Is47:14

13Atle BergsetSparebanken Sør47:45

14 Bjørn AngsundFuture Production48:07

15Ole Gunnar SørliNordea48:24

16Jan HellandVA Vegvesen49:39

17Geir Allan HolteSchindler49:55

18Jon Arve KallhovdT. O. Slettebøe50:16

19Jan JensenEgen bedrift50:41

20John Rune IngebretsenTeam Mosjon52:23

21Arvid HaaverstadEgen bedrift52:40

22Ole Michael LossiusBRG53:45

23 Kai Rune MitanderHuntonit62:15

-Arne LangerakSchindlerFullført

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Bjørn Ivar KulienEgen bedriftFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Dag BrekkanTeam MosjonFullført

-Egil HommeEgen bedriftFullført

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Finn Egil OlsenHMHFullført

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Jan Torger NilsenElkem FiskaaFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Joar KvaaseOteraFullført

-Knut SandUiAFullført

-Lars Helge FossdalSørlandet SykehusFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Niels Frederik Garmann-JohnsenUiAFullført

-Øivind HagenElkem FiskaaFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Øystein BujordetAgder FylkeskommuneFullført

-Øyvind TrædalNikkelverketFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

-Svein Arne ØydnaNordeaFullført

-Svend Tore BreilidEgen bedriftFullført

-Tarjei AustegardNkomFullført

-Tom HaukomAir ProductsFullført

-Tom-Ole KirkhusNordeaFullført

-Tor Arild RysstadValle SparebankFullført

-Tore Birger DalevollKBRFullført

-Tore LangaardPostenFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trond RobstadTratec NorconFullført

-Trygve DøbleAgder EnergiFullført

M65-69

1 Rune LøklingNikkelverket37:10

2Claudio SotoTeam Mosjon41:37

3Ove PettersenTeam Mosjon43:17

4Arild MoenTangen vgs46:52

5Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk48:30

6Øistein RosenVarodd/A3-Ressurs48:34

7Pål Martens BratlandOver The Hill49:39

8 Hans Kristian ArnesenEgen bedrift51:40

9Johnny HansenEgen bedrift51:45

10Terje Cederberg HansenKr.sand kommune52:32

11 Carl Georg OmdalNAV Agder53:50

12 Tor Arve MonanVarodd55:30

13Steinar TverrliEgen bedrift55:49

14Kristian LangelandHMH57:36

15Arvid BrattlandGumpen Gruppen64:20

-Åge NilsenGumpen GruppenFullført

-Alf Steinar VikesåEgen bedriftFullført

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Egil MongstadStrømmestiftelsenFullført

-Erik DyngvoldEgen bedriftFullført

-Erik SteenAgder EnergiFullført

-Geir Arne IglebækHMHFullført

-Geir BlesvikSeniorFullført

-Geir StavsethEgen bedriftFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Jan Martin DrivdalHMHFullført

-Jan MikaelsenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Kai KyllingstadSparebanken SørFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Leif JohannessenTeam MosjonFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd Erik MagnussenEgen bedriftFullført

-Odd Gaute DrivdalEgen bedriftFullført

-Oddleiv FrustølOptimeraFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Per AasgaardHMHFullført

-Per Inge RønsbergHMHFullført

-Per Kåre SelleSiAFullført

-Per KvinlaugEgen bedriftFullført

-Reidar SæstadDNBFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

-Rune ØsterhusAfry ConsultFullført

-Svein B. SødalPentagonFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Sven Arne StenersenEgen bedriftFullført

-Tom TorjussenTeam MosjonFullført

-Torkild EivindsonNikkelverketFullført

M70-74

1Olav BørveEgen bedrift48:24

2 Paul JoreidTeam Mosjon50:42

3Torbjørn PaulsenVisma51:56

4Alf GurandsrudLandmåler Sør56:18

5 Bjørn IfunningsstovuEgen bedrift63:00

6Arvid MartinsenEgen bedrift70:00

7 Arne PaulsenEgen bedrift77:00

-Alf KorsvikSørlandet SykehusFullført

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne AbrahamsenNordeaFullført

-Arne FauskeEgen bedriftFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Arne TenningenTeam MosjonFullført

-Arne Tolli PedersenKr.sand kommuneFullført

-Asbjørn AbrahamsenEgen bedriftFullført

-Aslak BjotveitStatbilFullført

-Birger RøinaasEgen bedriftFullført

-Bjørn AurebekkEgen bedriftFullført

-Bjørn Egil HansenElkem FiskaaFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Erik GeelmuydenEgen bedriftFullført

-Håkon M. OmlandNordialogFullført

-Hans Gustav BeurlingEgen bedriftFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Jan A. EidemFædrelandsvennenFullført

-Jan Magne StrandbergSchindlerFullført

-Jan Tore JørgensenStatbilFullført

-Jens StienPostenFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kai KårikstadRejlersFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Kjell Sverre LandeliusTeam MosjonFullført

-Klaes van der MeerStatbilFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Leif Otto TorjusenEgen bedriftFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Odd GjestemoenPensjonistFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Oddmund SjøveianKr.sand kommuneFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Ole Vium OlesenLandmåler SørFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Øystein KilanderSørlandet SykehusFullført

-Øystein VesterhusNikkelverketFullført

-Reidar Stav JohanssenEgen bedriftFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Sigmund SalthaugEgen bedriftFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Stein RuenesT. O. SlettebøeFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

-Sverre HegglandEgen bedriftFullført

-Tom BakkenEgen bedriftFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tor Helge FosselieHMHFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Tore Brunov LarsenPensjonistFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Tore SvennevigPostenFullført

M75-79

1Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen bedrift50:55

2Peder GrønnestadVennesla kommune54:55

3Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus55:45

4Knut PilskogFirenor60:17

5Øystein StamlandEgen bedrift62:24

6Jan Reinhard HansenEgen bedrift72:05

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arne Hallvard HolteEgen bedriftFullført

-Arnsten AriansenEgen bedriftFullført

-Arvid BentsenTelesportFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Gunnar A. Nordbragder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Helge BreenNordeaFullført

-Helge StrømAgder EnergiFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jack HansenEgen bedriftFullført

-Jan A. SødalEgen bedriftFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-Johannes Jacobus FeenstraEgen bedriftFullført

-John Valentine Le PageSeniorFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre IglebækEgen bedriftFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Leif Sigbjørn OmdalKr.sand kommuneFullført

-Leiv TorstveitEgen bedriftFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Robert WilsonEgen bedriftFullført

-Sigurd Næss AndersenKr.sand kommuneFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Svein KirkebyEgen bedriftFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Sverre StrømmenEgen bedriftFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

-Yngvar BreenCBFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M80-84

1Harald FlåDNT Sør60:29

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Arne HauglandTratec NorconFullført

-Benny JakobsenSchindlerFullført

-Borgar HauglandTeam MosjonFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Sverre SørensenEgen bedriftFullført

M85-89

-Arne RafaelsenNikkelverketFullført

-Arnfinn BujordetJernbanenFullført

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandEgen bedriftFullført

-Harald Reinert HilleEgen bedriftFullført

-Kjell SangvikEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

M90-

-Reidar RingereideUiAFullført