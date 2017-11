Glimrende doublespill av KBK

LEKSVIK: Jonas Tønnessen og Jonas Østhassel vant en gledelig herredouble i to sett i finalen.

- Guttene spilte skikkelig god double. De var aggressive og hurtige i forflytningene. Veldig gøy å se, sier trener i KBK, Rik Hermans.

Jonas Østhassel gikk også helt til topps i mixed double sammen med Marie Mørk. Paret lå under 18-20 i avgjørende sett i finalen, men dro i land seieren 22-20 etter strålende fighting.

Også i damedouble ble det førsteplass ved at Julie Abusdal (14) sammen med Haugeruds Aimee Hong vant først semifinale over KBKs June Bøhn/ Marie Mørk og så finalen i tre jevne sett over et Bergen-spar.

- Glimrende doubler over hele linja. Vi begynner å få en kultur for double i klubben nedover i alle klasser. U-17 spillerne er gode rollemodeller her, sier Hermans.

Singlene vippet opp for Marie Mørk (16). Hun kom til sin første finale etter flott badminton, men tapte finalen mot Sofia Macsali i to sett.

- Det virket som om Marie var tynget av finalenerver. Men alt i alt var det imponerende spill av Marie, mener KBK-treneren.

For Jonas Ø. vippet det ned i kampen mot Matius Wiayja i semifinalen i tre sett. Bra spill, men denne gangen var talentet fra Moss et strå hvassere.

- Surt å tape i single. Vi får glede oss over doublene, men singletapet sitter i ennå, sa KBK-gutten etter helgens rankingspill.

De to søskenbarna drar i neste uke til EM for U-17 spillere. Norge møter Belgia, Italia og Tyskland i kamp med totalt 37 nasjoner.

- Veien fra Leksvik til Praha blir ganske stor, men KBK-spillerne viste i helgen et nivå som gjør at de kan henge bra med. Skal bli spennende å følge dem i Praha, sier Rik Hermans.