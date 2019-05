Snøt travtipper for 16,2 millioner

Kun én eneste V75-bong gjensto før den siste V75-avdelingen på Bjerke lørdag. Spilleren hadde favoritten Emil Mollyn som banker, det var en blemme. Før Sørlandet kom nemlig Øystein Tjomsland med en vel preparert Magnums Othello, for første gang i karrieren uten sko på beina i løp. Nettopp dette trekket gjorde at hesten var ytterligere noen tideler forbedret, og nok til å holde nettopp Emil Mollyn fra livet ned oppløpet. Dermed sørget Tjomsland i stedet for at det ble jackpot i V75-spillet.

Det spesielle er at dette ikke er første gangen Tjomsland og Magnums Othello har senket en potensiell storbong i V75-spillet. 1. desember i fjor var sørlandshesten en nesetipp foran Bossum Faksen på målstreken, og dermed gikk en spiller glipp av 12,7 millioner kroner. Man kan trygt fastslå at Magnums Othello har vært en dyr hest for V75-spillerne.

Hesteguiden.com

Søndag fulgte Tjomsland opp med nok en imponerende seier bak superhesten Lesja Odin. Den 19. strake seieren ble bokført på enkleste vis, på en liten langside sveipte den ubeseirede vallaken feltet før han stormet ifra til nok en overlegen triumf. Nå nærmer Lesja Odin seg med stormskritt norgesrekorden til sin far Moe Odin på 24 strake seire fra debuten.

Richard Ekhaugen

– Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på akkurat disse tallene tidligere, men jo nærmere vi kommer jo mer kommer det jo i fokus. Det hadde nesten vært for galt å slå rekorden til en topphest som Moe Odin, jeg synes nesten han fortjener å beholde den, sa Tjomsland med et smil etter at seieren var sikret.