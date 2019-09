Nær 700 løp nytt skogsløp

SØGNE: Det var nydelig vær da årets 14. løp i Terrengkarusellen gikk av stabelen. Jan R. Hansen i Karusellutvalget oppsummerer:

– Løypa, som snaut 300 fikk prøve seg på under testløpet i fjor, starter nær det nye byggefeltet, Kjellandsheia, og tar en flott runde i skogsterrenget rundt Kjellandsvannet og Uffortjønna. Første halvdelen av runden var i år lagt lenger fra vannet, på stier som ikke var like følsom for å bli bløte av regn. Dette kom vel med. For selv om mange av stiene var litt fuktige i bunnen, hadde løypa tålt bemerkelsesverdig godt det skikkelig tunge regnet dagen før. Og hele traseen bar preg av mye godt løypearbeid.

Vi var godt fornøyde med et deltakertall på 689, så langt unna kjerneområdet for karusellen.

Sverre Larsen

I normal løype ble dameklassen vunnet av Anne Kari Borgersen (24:43), foran Elisabeth Gill (26:42), Astrid White (28:13), Christina White (28:15) og Janne Thorstensen (30:37).

Flere uvanlige navn i toppen av herreklassen, med Henrik Amundsen (21:25) som vinner, foran Håvar Birkeland Stormoen (21:51), Karl Klungland (22:42), Samuel Vingerhagen (23:08) og Andreas Herstad Dolmen (23:15).

Bare 77 deltakere våget seg på Milslukeren, og av jentene vant Inger Britt Bakstad (58:36), foran Anne Kirsti Brekke (67:28) og Teresa Pham (72:07), mens Kristoffer Pettersen (42:17) ble best av guttene, foran Jørgen Solli Strøm-Olsen (42:57) og Tommy Bolsøy (43:08).

Sverre Larsen

Anne-Kari Borgersen (47), vinneren av dameklassen, kort løype

Hvordan var løpet her i dag?

– Løypa var kjempefin! Jeg prøvde å holde et høyt og jevnt tempo på de flate partiene.

Sverre Larsen

Henrik Amundsen (18), vinneren av herreklassen, kort løype

Hvordan klarer man å holde høy fart i denne løypa?

– Man må løpe fort utfor, og så må man forsøke å opprettholde god fart på slettene. Så bør man forsøke å hoppe over dumper. Men må ha korte skritt i oppforbakkene, og så bør man spare litt på kreftene så ikke det røyner for mye på.

Sverre Larsen

Ellen Brinchmann (63)

Hva liker du med denne løypa?

– Det er stedet som løypa går i, og det er et vakkert terreng! Løypa er krevende og utfordrende.

Sverre Larsen

Liv Raaen (75)

Hva kan vi lære av de som arrangerer karusellen?

– Det er at det er bra å komme seg ut i skog og mark, og ikke løpe så mye på asfalt.

Sverre Larsen

Erling Gundersen (70 år på løpsdagen)

Hva slags følelser sitter du med i dag?

– Det er hyggelig å runde de 70! Jeg har aldri løpt denne løypa før, så jeg gleder meg til den. Og så er jeg ofte med på å gå tur i den løypa som det aktuelle karusell-løpet går i.

Sverre Larsen

Ole Johan Bueklev (54), arrangør fra Repstad BIL

Har du noen råd til løperne?

– Ja! Det er ei hard løype. Man bør åpne forsiktig, slik at ikke melkesyra kommer! De første kilometerne er nokså brutale. Men det er veldig gode forhold nå og fine stier. Men det er litt blaut, siden det regnet til morgenen i dag!

Resultater – Vanlig løype (4,7 km)

K10-14

-Ada StøylGjesteklasse38:30

-Ane AamodtGjesteklasseFullført

-Benedicte Melsom PedersenGjesteklasseFullført

-Betty MushomGjesteklasseFullført

-Frida AamodtGjesteklasse48:03

-Henriette Melsom PedersenGjesteklasse34:19

-Ingrid Andersen LohneEgen bedrift40:31

-Isabell Østerhus SolåsITE ØsterhusFullført

-Lea Isabell TharaldsenGjesteklasseFullført

-Leah AamodtGjesteklasseFullført

-Malene AamodtGjesteklasse46:43

-Selma WhiteEgen bedriftFullført

-Sidsel AndersenEgen bedriftFullført

-Stina AamodtGjesteklasseFullført

K15-19

1Astrid WhiteEgen bedrift28:13

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Mia BueklevRepstadFullført

K20-24

1Renate MøllandGumpen Gruppen42:00

-Marit DvergsnesEgen bedriftFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Charlotte S. Garmann-JohnsenEgen bedrift32:37

2Katrine Rodal JohnsenKr.sand kommune52:54

2 Maria RoaldsnesStudent52:54

-Birgitte MikkelsenGumpen GruppenFullført

-Camilla SolgaardVennesla kommuneFullført

-Ida Pernille BirkelandGjesteklasseFullført

-Karina Bueklev AamodtEgen bedriftFullført

-Kristina HumborstadTeam MosjonFullført

-Kristine Mevold TyslandSørlandet SykehusFullført

-Therese Stallemo BjerlandEgen bedriftFullført

K30-34

1Marita HegglandEgen bedrift31:53

2Kristine JohannessenKr.sand kommune42:16

-Anette OpsahlHydro VigelandFullført

-Eli Lien LillebergenEgen bedriftFullført

-Evelin GorisKr.sand kommuneFullført

-Hege ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Helene Magnussen WathneBasisfotFullført

-Hilde LøfsnesCameron SenseFullført

-Janne MøllandSørlandet SykehusFullført

-Marie BueKr.sand PolitiFullført

-Renate HommeKr.sand kommuneFullført

-Silje Solås PettersenGjesteklasseFullført

-Sofia Viktoria SteinslandEgen bedriftFullført

-Ulrikke GrønbergEgen bedriftFullført

K35-39

1Elisabeth GillKr.sand kommune26:42

2Elisabeth Haarr DønnestadRepstad33:01

3Kristine Løite BlomGjesteklasse35:39

-Ingvild KjærGjesteklasseFullført

-Karoline Sørum FinslandKr.sand kommuneFullført

-Katrine SelandKr.sand PolitiFullført

-Kristin LomelandEgen bedriftFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Mari Melsom KristensenEgen bedriftFullført

-Nina Flaat AndersenEgen bedriftFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Silje WeistadEgen bedriftFullført

-Siv Egeland-EriksenKr.sand kommuneFullført

K40-44

1Helene Eik AndersenEgen bedrift31:46

2Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus34:31

3 Gro Elise PrestvoldRepstad35:30

4Kathrine GregersenEgen bedrift38:12

5 Linda KjellemoSørlandet Sykehus39:00

6Kathrine KnudsenElkem Fiskaa39:31

7Anne Kristin Stedjan-SundinDagfin Skaar48:23

-Anne Torunn Knibestøl-MoeGjesteklasseFullført

-Hege BaggethunHydro VigelandFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Kirsti DvergsnesPentagonFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Renathe HenriksenEgen bedriftFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV24:43

2 Dung Tuyet NguyenEgen bedrift33:41

3Vibeke BueklevRepstad34:49

4Siri Helene Puntervold NilssenUiA35:58

5Monika HallandvikSøgne & Gr. Sp.bank44:04

6Nina Sandø KlunglandPer Klungland48:05

-Åshild SkoftelandKKGFullført

-Cathrin Alvær NeslandColor LineFullført

-Cher Lan Teo HanebergCameron SenseFullført

-Elisabeth SolbergKr.sand kommuneFullført

-Gry WithGjesteklasseFullført

-Hege Bamle SiegwarthNorrøna StorkjøkkenFullført

-Hege HartvigsenAgder EnergiFullført

-Ingvild Aasne AnderssonVaroddFullført

-Lisbeth HaugelandKr.sand kommuneFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Marie ReiråskagSørlandet SykehusFullført

-Mona AndersenKr.sand kommuneFullført

-Mona HjelmelandEgen bedriftFullført

-Thuy DinhHennig-Olsen IsFullført

-Vibeke Bals Borge HåverstadCameron SenseFullført

-Wenche KittelsenPentagonFullført

K50-54

1Christina WhiteNikkelverket28:15

2Janne ThorstensenStatbil30:37

3Hanne AasenEgen bedrift36:59

4 Karen Adine NevlandCameron Sense39:30

5Marianne SvendsenEgen bedrift51:42

6Nancy DrangeSørlandet Sykehus72:00

-Anita EngerEgen bedriftFullført

-Anita Torland KivleSørlandet SykehusFullført

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Bjørg Kari HauglandNikkelverketFullført

-Christin Fast AndersenEgen bedriftFullført

-Connie SvendsenEgen bedriftFullført

-Eli JohannessenT. O. SlettebøeFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elin Willoch MollePentagonFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Heidi LorentsenGjesteklasseFullført

-Inger Lise HæråsRevisjon SørFullført

-Irene Bjerge HansenEgen bedriftFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Kirsti Urdal LossiusStatbilFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Laila BøhleGjesteklasseFullført

-Lise Lotte UslandEgen bedriftFullført

-Liv Jorunn HagenEgen bedriftFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne AasenStatbilFullført

-Marion GottwaldKr.sand kommuneFullført

-May Tove FollandKirkens BymisjonFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Reidun WigemyrEgen bedriftFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Sissel Heier RepstadKr.sand kommuneFullført

-Siv BergeHennig-Olsen IsFullført

-Unni Moland-IsaksenElkem FiskaaFullført

K55-59

1Mona GuttormsenMulti Regnskap39:50

2Ingunn Scheie RobstadEgen bedrift42:00

3Toril BenjaminsenEgen bedrift45:57

-Anne Berit BerdalGjesteklasseFullført

-Anne Lill GullsmedmoenEgen bedriftFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Brita Kling CeliusEgen bedriftFullført

-Brith Jorun ÅteigenMHWirthFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Elin Bjerge HansenAgder EnergiFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Laila FjellheimTelesportFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-Liv Heidi TorsvikPostenFullført

-Marianne HommeEgen bedriftFullført

-Marianne NymoEgen bedriftFullført

-Marion Steinsland PettersenPostenFullført

-May BjellandSøgne kommuneFullført

-Merete Knudsen LønneKBRFullført

-Mona MortensenRepstadFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Mona SteinslandEgen bedriftFullført

-Norunn GumpenEgen bedriftFullført

-Signe Gunn MyreVA VegvesenFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Wenche MyklandTrucknor Kr.sandFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

K60-64

1Reidun KlunglandCameron Sense39:32

2Ragnhild AuestadTeam Mosjon39:51

3Nina SunnåsLærerne48:56

-Anne Britt EngestølVennesla kommuneFullført

-Åse Loland FredheimEgen bedriftFullført

-Åse Reidun AxelsenPostenFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Benthe MoenKr.sand kommuneFullført

-Eli OseEgen bedriftFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Eva MoenEgen bedriftFullført

-Eva Wikstrand EdvardsenKr.sand kommuneFullført

-Gerd Høyland EriksenPostenFullført

-Irene Werner SteinslandSørlandet SykehusFullført

-Janet Brastad VollsetDNBFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Karin Løining DynestølKruse SmithFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv HalvorsenKr.sand kommuneFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-Rita HægelandSørlandet SykehusFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Siv HedmanEgen bedriftFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

K65-69

1Marit Nilsen LeipslandKr.sand kommune35:22

2Elin StrayVA Vegvesen41:07

3 Maria SyvertsenEgen bedrift42:25

4Gretha HallarenKr.sand kommune43:00

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Bjørg BjørnestølEgen bedriftFullført

-Eldri KirkesolaTilsynsgampeneFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Hildur Toft SundtjønnNikkelverketFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Karen Torine MørkestølCameron SenseFullført

-Kari LyngholtEgen bedriftFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Liv A. LindgrenAgder EnergiFullført

-Liv Møller-HansenEgen bedriftFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Rigmor IversenEgen bedriftFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Torunn SteinvikColor LineFullført

-Tove Vehus NorabergEgen bedriftFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

K70-74

1Anne Marie PedersenKr.sand kommune43:08

2Arnhild KristiansenEgen bedrift45:02

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Ann-Britt Skår DahlLærerneFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Anne-Elisabeth JørgensenSongdalen kommuneFullført

-Åse JakobsenKr.sand kommuneFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Britt GabrielsenNordeaFullført

-Eirun JohannessenEgen bedriftFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Else-Margrethe BredlandUiAFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Gerd Aina MortensenKr.sand kommuneFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Øgård ChristensenEgen bedriftFullført

-Ingrid JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari Olivia SødalEgen bedriftFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Olaug StensrudEgen bedriftFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Solveig SagatunGjesteklasseFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

-Unni Skøien TesakerEgen bedriftFullført

K75-79

-Anne Lise LauvnesKr.sand kommuneFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Karen Marie LiedKr.sand kommuneFullført

-Rose DunsethEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Mette SchoderEgen bedriftFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

-Sylvi HilleEgen bedriftFullført

M10-14

-Adrian AamodtGjesteklasseFullført

-Axel WithGjesteklasse28:20

-Benjamin GrundetjernGjesteklasse66:11

-Benjamin KjærGjesteklasse34:36

-Carlos ZimmermannGjesteklasse36:35

-Cedrik AamodtGjesteklasse37:20

-Elias AplandGjesteklasse33:38

-Emil HaarrGjesteklasse29:57

-Espen Shun Hui Teo HanebergEgen bedriftFullført

-Fabian AamodtGjesteklasse38:56

-Jacob BergstølGjesteklasse27:30

-Jarl Adrian BryntesvoldGjesteklasse38:54

-Jesper August FrøitlandGjesteklasse33:30

-Jonas ThorneGjesteklasse29:59

-Lars AamodtGjesteklasseFullført

-Lasse HallandvikGjesteklasse44:00

-Ludvig AamodtGjesteklasse37:40

-Michell SundboGjesteklasse34:32

-Nicolai AplandGjesteklasse28:17

-Oliver KjærGjesteklasse66:16

-Oliver OlsenGjesteklasse53:50

-Oliver SangvikGjesteklasse35:57

-Petter VaboGjesteklasse47:31

-Stian KlunglandGjesteklasse37:00

-Storm SørhusGjesteklasse36:49

-Tellef Eilertsen TorgersenEgen bedriftFullført

-Thomas HansenGjesteklasse38:28

-Torbjørn TryGjesteklasse53:53

M15-19

1Henrik AmundsenGjesteklasse21:25

2Erling LiaGjesteklasse25:19

-Fredrik Aspelund-AbrahamsenEgen bedriftFullført

-Henrik DokmoEgen bedriftFullført

M20-24

1Truls KlunglandPer Klungland23:38

2 Morten CowardStudent32:03

3Fredrik KlunglandPer Klungland34:28

M25-29

1Abraham PettersenEgen bedrift23:52

2Stian AamodtEgen bedrift25:13

3Preben KlunglandPer Klungland27:08

4Thomas KulienKr.sand kommune27:43

M30-34

1Håvar Birkeland StormoenViaNova Kr.sand21:51

2 Morten TveitDagfin Skaar26:37

3Daniel SalvesenMHWirth27:35

4Kenneth AuslandVA Vegvesen31:13

5 Ralph SkogRolands33:41

6Erik SkulandHellvik Hus Søgne33:43

7Andreas SolgaardEgen bedrift35:21

8Anders Buli GreibeslandEgen bedrift36:05

-Davor MilicStudent/UiAFullført

-Knut Erlend SteinslandNOVFullført

-Morten SandernGjesteklasseFullført

M35-39

1Karl KlunglandGjesteklasse22:42

2Samuel VingerhagenSweco Sør23:08

3Erik HelgemoEgen bedrift23:44

4 Arne KristoffersenKr.sand kommune24:41

5Einar Vie SundalRundemannen 198425:20

6 Lars Ivar OlsenGumpen Gruppen28:30

7Sven Ivar JohannessenGjesteklasse28:59

8Thomas DønnestadRepstad30:44

9Harald HansenCameron Sense32:15

10Ivar HelvikElkem Fiskaa34:39

11Kenni MeilbyPhonero36:39

12Anders HægelandTratec Norcon37:11

13Raymond ØydnaRolands39:00

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Øyvind Stenvik AndersenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Robert Stenersen McShaneDagfin Skaar29:00

2Edvin AamodtGjesteklasse29:09

3Øystein ArildEgen bedrift31:45

4Magnus VatlandElkem Fiskaa32:40

5Brede AplandGjesteklasse33:39

6 Tom Erik EllingsenKr.sand kommune33:53

7Torbjørn RypestølRevisjon Sør36:18

8 Are HommeGjesteklasse37:17

9 Lance Olav EastgateEgen bedrift38:36

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Egil ReiråsskagGjesteklasseFullført

-Jan LarsenBrandsdal GroupFullført

-Kurt PedersenEvryFullført

-Lasse FidjestølLandmåler SørFullført

-Nils Henning PedersenGjesteklasseFullført

-Odd-Håvard ThraningElkem FiskaaFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

-Sveinung HagelandEgen bedriftFullført

M45-49

1 Paul-Erling LiaGjesteklasse25:17

2Ernst PyttenRambøll Norge25:51

3Håvard FlåLærerne26:24

4 Stig André JansenAgder Taxi27:06

5 Morten KlunglandPer Klungland28:01

6Gunnar MollestadEgen bedrift29:16

7 Dag SvingenT. O. Slettebøe32:00

8Trond Kjetil SæterlidNikkelverket33:45

9Alf Kjetil HovdenGjesteklasse34:05

10Tormod KlunglandPer Klungland36:37

11Torleif JacobsenKr.sand kommune36:47

12Arild ThorneGjesteklasse36:51

13Markus BrunoPhonero38:49

14 Morten TeinumPhonero39:21

15 Arne HallandvikEgen bedrift44:06

-Bjørn StephansenRepstadFullført

-Jon MøllandBrandsdal GroupFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Kenneth Andrew MellefontGumpen GruppenFullført

-Kenneth GregersenElkem FiskaaFullført

-Ragnar LieAvinorFullført

-Raymond OlsenHennig-Olsen IsFullført

-Roger AamodtRoger Aamodt ByggFullført

-Rune NilsenHydro VigelandFullført

-Svein Arild HaldorsenGumpen GruppenFullført

-Svein Olav SkulandEgen bedriftFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tor B. BirkenesPentagonFullført

-Tron AamodtGjesteklasseFullført

M50-54

1Andreas Herstad DolmenNikkelverket23:15

2Sigvald AamodtOneCo24:18

3Gunnar HaraldstadT. O. Slettebøe26:51

4 Jarl BøhnNOV27:30

5Richard WithGjesteklasse28:18

6Fredrik EngeEgen bedrift29:12

7Harald VingerhagenEgen bedrift33:40

8Andy Mac ConnacherOptimera41:33

9 Tor Inge SagedalEgen bedrift50:00

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Eilef StallelandHellvik Hus SøgneFullført

-Espen ØenSøgne kommuneFullført

-Flemming OlsenEgen bedriftFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Geir AndersenEgen bedriftFullført

-Harald UlsteinNordeaFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Lars R. HannestadColor LineFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Øistein MjaalandEgen bedriftFullført

-Øystein A. KvåseKPMG SørlandetFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Pål BaggethunElkem FiskaaFullført

-Peder-Olav ØlbergNikkelverketFullført

-Roald SolbergNOVFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Svein Harald HolbækAvinorFullført

-Tor Jøran KivleMHWirthFullført

-Vidar OlsenNorrøna StorkjøkkenFullført

M55-59

1Kenneth AbrahamsenGumpen Gruppen26:20

2Gunnar CowardEgen bedrift26:53

3Helge NesetMHWirth27:08

4 Paul NilsenGumpen Gruppen27:21

5Jon Steinar ViervangSparebanken Sør29:55

6Jan HellandVA Vegvesen31:04

7Ole Håkon EidsåEgen bedrift31:11

8 Bjørn AngsundFuture Production31:58

9Harald WeggeElkem Fiskaa33:08

10Pål Alfred LarsenStatbil35:00

11Terje NandrupTeam Mosjon36:17

12Gudmund SørliKruse Smith72:00

-Allan SvendsenEgen bedriftFullført

-Arild SkaiåEgen bedriftFullført

-Arne BujordetJernbanenFullført

-Egil HommeEgen bedriftFullført

-Finn Egil OlsenMHWirthFullført

-Geir Brekke OlsenT. O. SlettebøeFullført

-Geir KjellandGjesteklasseFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Jon Ivar StakkelandRasmussengruppenFullført

-Knut Terje EngestølHuntonitFullført

-Kurt BøhnNOVFullført

-Leif LitsheimEgen bedriftFullført

-Niels Frederik Garmann-JohnsenUiAFullført

-Ole LossiusEgen bedriftFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune NorheimElkem FiskaaFullført

-Svein Arne ØydnaNordeaFullført

-Tom HagaEgen bedriftFullført

-Tore B. DalevollKBRFullført

M60-64

1 Tommy Berner-JohnsenMHWirth30:30

2Arnfinn FolkvordNikkelverket31:05

3 Roar ThorkildsenEgen bedrift32:28

4Terje Cederberg HansenSøgne kommune34:24

5Karl SandsmarkVA Vegvesen37:15

6Johnny HansenEgen bedrift37:56

7 Tore Frøland SvebergUiA44:43

-Arild AurebekkGumpen GruppenFullført

-Ernst Johnny JenssenVA VegvesenFullført

-Frank SolåsGjesteklasseFullført

-Geir Arne IglebækMHWirthFullført

-Håkon HellvikHellvik Hus SøgneFullført

-Halvar BjerlandEgen bedriftFullført

-Henning HolstEgen bedriftFullført

-Hugo ThoresenEgen bedriftFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Jens Øyvind DynestølBoen BrukFullført

-Lars CowardNorsk StålFullført

-Martin UglandKr.sand PolitiFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Odd Erik MagnussenEgen bedriftFullført

-Øivind HagenElkem FiskaaFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Per AasgaardMHWirthFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Roar EngeslandEgen bedriftFullført

-Rune ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Svein Åge OmlandCowiFullført

-Svein Arne WetrhusTeam MosjonFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket27:29

2Leif JohannessenTeam Mosjon28:40

3 Bjørn Dag TruchsVisma28:52

4 Paul JoreidTeam Mosjon30:43

5Reidar Stav JohanssenLærerne33:07

6 Kåre PedersenOptimera33:50

7Arvid BrattlandGumpen Gruppen38:06

8Jan Tore JørgensenArkiv40:00

9Thor Øystein OlsenAgder Bilskade55:59

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arild PedersenVA VegvesenFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne FidjeMHWirthFullført

-Arne JohansenCameron SenseFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Arne TenningenITE ØsterhusFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Arnfinn HåverstadRepstadFullført

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Erik DyngvoldEgen bedriftFullført

-Erik Eugen EriksenEgen bedriftFullført

-Erik GeelmuydenEgen bedriftFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-John HaarrKr.sand kommuneFullført

-John Petter RasmussenPensjonistFullført

-Johnny ChristensenEgen bedriftFullført

-Johnny EriksenNikkelverketFullført

-Kai KårikstadRejlersFullført

-Karl Johan KimestadGjesteklasseFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar StrømmeTeam MosjonFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Ole Vium OlesenLandmåler SørFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Sjur BjoraaKr.sand kommuneFullført

-Ståle UndheimPostenFullført

-Steinar Johan FlakMHWirthFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Sven Arne StenersenEgen bedriftFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Tom TorjussenTeam MosjonFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Tore HansenVA VegvesenFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Torstein LeipslandTeam MosjonFullført

M70-74

1Olav BørveEgen bedrift33:03

2Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen bedrift33:10

3Aslak BjotveitStatbil34:05

4 Tore SvennevigPosten34:45

5Øystein StamlandRivco39:37

6Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand49:40

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arild MarkussenVennesla kommuneFullført

-Arne HålandEgen bedriftFullført

-Arthur IversenEgen bedriftFullført

-Arvid MartinsenEgen bedriftFullført

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Erling GundersenGjesteklasseFullført

-Floke BredlandGjesteklasseFullført

-Georg EngenesGjesteklasseFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Ivar FosseliJernbanenFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan A. SødalEgen bedriftFullført

-Jan Magne StrandbergSchindlerFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-Johannes Jacobus FeenstraEgen bedriftFullført

-John Gerhard LøvdalEgen bedriftFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Leif Sigbjørn OmdalSongdalen kommuneFullført

-Leif Vøttrup WiigElkem FiskaaFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Odd GjestemoenPensjonistFullført

-Odd Gunnar RøylandKr.sand PolitiFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Ole Sivert SommersethElkem FiskaaFullført

-Oskar LohneGjesteklasseFullført

-Per Magne GjermundnesVaroddFullført

-Sigmund SalthaugEgen bedriftFullført

-Sigurd Næss AndersenSongdalen kommuneFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Tor Harald NilsenTeam MosjonFullført

-Tor Svein LangåsStatbilFullført

-Tore Brunov LarsenPensjonistFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-William EdvardsenEgen bedriftFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

M75-79

1Peder GrønnestadVennesla kommune34:33

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Arnfinn BorøSøgne & Gr. Sp.bankFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Einar DanielsenGjesteklasseFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Ingar NilsenGjesteklasseFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Kåre DunsethEgen bedriftFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført

-Olav LarsenCBFullført

-Ole Kristian LauvnesLærerneFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Sverre SørensenEgen bedriftFullført

-Torbjørn LiedKr.sand kommuneFullført

-Willy HeldalEgen bedriftFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera51:00

-Egil HortmanTelesportFullført

-Harald R. HilleEgen bedriftFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Kjell HaugenTilsynsgampeneFullført

-Kjell SangvikEgen bedriftFullført

Resultater – Milslukeren (9,3 km)

K25-29

1Benedikte SyvertsenOasen skole94:00

-Eirunn DvergsnesGjesteklasseFullført

-Hege KydlandEgen bedriftFullført

-Kristina Lindquist PedersenSørlandet SykehusFullført

K40-44

1Teresa PhamKr.sand kommune72:07

2Nina Slåen SvendsenEgen bedrift75:07

K45-49

1Ingvild LangelandFalck Helse73:50

-Jenny AamodtOneCoFullført

K50-54

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon58:36

2Anne Kirsti BrekkeElkem Fiskaa67:28

-Gunn GrødemSongdalen kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommuneFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

K55-59

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Trine LolandKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Marit PenneKr.sand kommune76:05

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-Randi BergEgen bedriftFullført

K65-69

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Margaret Anne HealdKr.sand kommuneFullført

K70-74

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

M20-24

1 Sondre KlunglandTrucknor Kr.sand60:14

M25-29

1Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand42:57

2 Martin KnudsenEgen bedrift51:59

3Øyvind MagnussenEgen bedrift56:21

4Jon Henrik EskelandGjesteklasse56:33

5Espen BergeOasen skole60:50

M30-34

-Ronald PolenzPhoneroFullført

M35-39

1Kristoffer PettersenEgen bedrift42:17

2 Morten ØyaOasen Skole53:07

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

M40-44

1 Tommy BolsøyCameron Sense43:08

M45-49

1Frode TjomslandStatbil58:02

2 Morten BomannVest-Agder muséet60:04

3Gjøran LundeCameron Sense61:51

4Jørgen MyraRoger Aamodt Bygg65:10

5 Rune MorkCameron Sense66:39

6 Tore NielsenMjåland Eiendom68:30

-Bjørnar SvendsenRPC PackagingFullført

M50-54

1Arild FlystveitPhonero55:01

2Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe58:26

3Terje MoxnesNOV61:33

4Terje MydlandNOV62:07

5Yngvar KiledalHandelsbanken64:57

6 Svein TjemslandStatbil69:24

7Terje SkraastadGjesteklasse71:00

8Nils Erik RypestølNOV74:22

-Ivar FossdalHuntonitFullført

M55-59

1Ole Johan BueklevRepstad54:23

2 Per NygårdRepstad76:05

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

M60-64

1 Bjørn Rune HenriksenElkem Fiskaa56:30

2Øistein RosenTeam Mosjon65:31

3 Carl Georg OmdalStatbil86:10

4 Sten Thune-LarsenCameron Sense90:25

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Jan Torger NilsenElkem FiskaaFullført

M65-69

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

M70-74

-Alf GurandsrudLandmåler SørFullført

-Arne PaulsenEgen bedriftFullført

-Bård RasmussenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon86:15

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Helge BreenNordeaFullført