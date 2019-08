Håndballgigant til ØIF Arendal

ØIF Arendal-trener Marinko Kurtovic legger ikke skjul på at Kristian Rammel har vært i søkelyset lenge. For et par sesonger tilbake sendte ØIF Arendal brev til Bækkelaget og forsøkte å lokke «kjempen» til Sørlandet. Men den gangen gikk turen til Danmark og Aarhus.

– Det er en toveis spiller som vi ønsker å ha i vår spillegruppe. Han er både ung og likevel rutinert spiller. Han kan ta akkurat den rollen vi savner i laget.

Kurtovic har ønsket seg en strekspiller som virkelig er sentral i forsvarsspillet og kan være med på kontringsspillet hele veien.

Fakta: Fakta Kristian Rammel Født: 7. februar 1995 Sivil status: I et forhold Høyde: 208 centimeter Tidligere klubber: Bækkelaget, Århus, Lemvig-Thyborøn Landslagserfaringer: Juniorlandslaget (LK94) 2012-2015. Samlinger og kamper med rekruttlandslaget. Ungdomslagslaget: 10 kamper 21 mål Juniorlandslaget: 35 kamper 73 mål, 6 gule kort, 5 utvisninger Rekruttlandslaget: 2 kamper 2 mål, 1 gult kort

– I tillegg er Kristian flink til å dele banen. Det betyr at han er god til å holde sperrer lenge. Det er vanskelig å komme rundt en kar på 208 centimeter som i tillegg er sterk som en bjørn.

– Vi får en spiller som kommer til å gli rett inn i den profilen vi ønsker oss. Det vil se en spiller som elsker å trene.

ØIF Arendal har økt treningsdosene hver sesong. Og med hjelp av Olympiatoppen økes både kvalitet og mengde i det fysiske arbeidet.

– Jeg synes det er fantastisk at vi får slike spillere som Kristian Rammel til Arendal. Han kommer til å krige om plassen sammen med våre egne når de blir friske. Jesper er kanskje ikke så langt unna. Men Laurits må vi vente en god stund til før vi ser ham aksle drakten.

– Jeg er utrolig glad for at vi nå har styrket konkurransen på akkurat linja. Vi har vært to spillere. Det har medført for liten konkurranse både på trening og i kamp.

Marinko Kurtovic ser også noen taktiske fordeler med flere alternativer på linja.

– Noe må jeg få lov til å holde skjult. Men ja, det blir selvsagt mye vanskeligere å vite hva man møter når man møter ØIF Arendal denne sesongen.

PS! ØIF Arendal og Kristian Rammel har inngått en femårskontrakt som er oppsigelig for begge parter etter tre sesonger.