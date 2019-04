Sesongstart for KCKs elitesyklister

I det vårklassikerne i Belgia er ferdig, og vår beste syklist Kristoffer Halvorsen har en velfortjent pause i påskesola på Hovden, har klubbens kommende topputøvere reist til Danmark, og til våren på Jylland. I «3 dage i Nord» skal våre ryttere fra 14 år til elite, kjempe i flotte løyper i Danmark. Her møter alle klasser knallhard konkurranse, og fremtidens verdensstjerner er garantert å finne i disse løpene.

Målet for de aktive rytterne i KCK er å sykle offensivt og aktivt, og samtidig smart, slik at de utvikler seg både taktisk, teknisk og fysiologisk. De sykler naturligvis for gode plasseringer, men som en av våre sterkeste ryttere Gunnar Steinsland sier: « Det er bedre å sitte i brudd hele dagen, enn å spurte inn til en 14. plass».

Men det er jo også slik at i sykkelritt også på dette nivået sykler man også for å vinne. Så byr mulighetene seg, så går de selvsagt for seier.

Jan Fredrik Stiansen

Gjennom hele vinteren har det vært gjennomført mye og god trening, så vi har store forventninger om at den enkelte har tatt steg siden sesongen sluttet i september.

Av KCK sine utøvere vi har størst forventninger til denne helgen er road captain Joakim Johnsen og spurteren Gunnar Steinsland. Men alle tre all rounderne Audun Haugen, Alf Vidar Vetrhus og Geir Kristian Teigland kan levere topp prestasjoner i det tøffe selskapet, så som lag er det mange år siden KCK elite har virket så samkjørte og sterke.

Elitelaget ledes av rutinerte og sindige Jens Gunnar Haugen denne helgen.

KCK sine deltakere i helgas tre etapper er:

Jesper Stiansen (U15)

Vetle Slemdahl (U17)

Sander Knaben (U17)

Stian Fredheim (U17)

Joakim Johnsen (Senior elite A)

Gunnar Steinsland (Senior elite A)

Geir Kristian Teigland (Senior elite A)

Alf Vidar Vetrhus (Senior elite A)

Audun Haugen (Senior elite A)

Tor Ove Vetrhus (junior U19)

Simen Haraldstad (junior U19)