Bestekompiser klare for EM

KRISTIANSAND: De to guttene har vært bestevenner og doublemakkere helt siden barneskolen. Nå er det en stor drøm som går i oppfyllelse.

– Jeg ble veldig lettet og glad da jeg fikk beskjeden. Jeg gleder meg til å spille badminton internasjonalt og til å representere Norge i et EM, sier Filip Bøhn.

Etter lang tid nesten uten turneringer og mye usikkerhet på grunn av korona, kom det beskjed fra Norges Badmintonforbund i forrige uke at de hadde gjort et forhåndsuttak av tre gutter og to jenter til EM. Ytterligere en gutt og to jenter skal tas ut på et senere tidspunkt, ifølge landslagstrener Sondre Flåten Jørgensen.

– Jeg var veldig usikker på uttaket og fikk virkelig senket skuldrene da bekreftelsen kom. Nå skal det trenes bra i sommer, understreker Sander Østhassel.

De to KBK-spillerne er tatt ut hovedsakelig for å spille herredouble, mens Aleksandrs Jakovlevs fra Haugerud er tatt ut for å spille herresingle. På jentesiden er Katja Ellingsen fra Bergen og Kristine Grande Ødegårdstuen fra Moss også med i forhåndsuttaket. Maja Morvik Kragholm (15) fra KBK er aktuell for en av de to gjenstående jenteplassene, men her er det flere om beinet.

Flyttet til Lund

Sander og Filip har vokst opp sammen og gått i samme klasse på Dvergsnes skole. Det var Sander som dro med seg Filip og noen flere kompiser på badminton, og de har spilt herredouble sammen siden. I 2020 vant de sin første tittel sammen da de gikk helt til topps i Ungdommens Badmintonmesterskap (uoffisielt NM for U15-spillere).

Før siste år på barneskolen flyttet Sander og familien til Lund, blant annet for å være nærmere Badmintonsenteret hvor hele familien tilbringer mye av fritiden sin. Det har ikke satt noen stopper for vennskapet og doublesatsingen.

Nå ser guttene fram til en god treningsperiode denne sommeren og fram mot EM som spilles i Slovenia i begynnelsen av september.

1.-9. august er det landslagssamling i Kristiansand hvor de to guttene deltar sammen med Maja Morvik Kragholm, Aslak Smith, Sturla Mørk (U15), Julie Marie Abusdal (U19), Nora Omdal (U19) og Andreas Andersen Roksvåg (U19).