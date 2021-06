Amazon på tabelltoppen

RINGERIKE: I lørdagens kamp møtte vi Hønefoss på Aka Arena. Det var duket for en tøff duell i det som ble omtalt som en av rundens toppkamper.

Vi startet kampen godt og var flinke til å følge kampplanen som var gitt av hovedtrener Steinar Pedersen. Vi holdt Hønefoss borte fra vårt mål ved de aller fleste anledningene, og vi hadde full kontroll defensivt i banen. Fremover kom vi til et par gode sjanser og tidlig i første omgang kunne vi satt inn kampens første scoring, uten å lykkes med det.

Da det var spilt 25 minutter, var vi ikke tøffe nok i duell på corner, og Hønefoss gikk opp i 1-0-ledelse, mot spillets gang. Vi fortsatte å presse på for scoring, og syv minutter senere satt utligningen på hjørnespark. Hønefoss’ keeper forsøkte å få ballen unna, men lyktes ikke. Ballen havnet i Karis bien, som dunket ballen i mål. Vi kunne juble for 1-1, som også var stillingen til pause.

Etter hvilen kom vi enda sterkere på banen, og vi presset for enda en scoring. Bakover i banen hadde vi full kontroll, og Hønefoss var ikke i nærheten av scoring. Da det var spilt 52 minutter, satt scoring nummer to. Det som var ment som et innlegg, ble til scoring da ballen gikk over målvakten og i lengste. Vi kunne juble for nok en scoring og ledet fortjent 1-2 på Aka Arena.

Vi var også nær ved å øke ledelsen da vi fikk straffespark, men vi lyktes ikke med å sette straffen i mål. I løpet av andre omgang hadde Hønefoss en stor sjanse til å utligne, men der reddet Kristin mesterlig. Ledelsen holdt dog helt inn og vi kunne reise fra Hønefoss med tre sterke poeng.

Hovedtrener Steinar Pedersen hadde følgende å si om dagens kamp:

– Jeg er veldig fornøyd med andre omgang, for da var vi mye flinkere til å flytte laget høyere i banen, samt at vi klarte å legge mer press på hjemmelaget. Aka Arena er en vanskelig bortebane, så dette var en sterk lagprestasjon. Vi er meget fornøyd med å få med oss 3 poeng hjem fra Hønefoss.

NB: Serietoer Røa har mulighet til å gå forbi Amazon Grimstad etter sin kamp søndag 27. juni, med kampstart klokka 15 hjemme mot Fløya.

Hønefoss-Amazon 1-2 (1-1)

Mål: 1-0 Emilie Finnevolden

1-1 Kari Nicole Johnston

1-2 Vårin Vik (assist: Julie Lossius)

Se full kampfakta her

Amazon-børsen

3 poeng: Kari Nicole Johnston

2 poeng: Hedda Hansen

1 poeng: Kristin Rage