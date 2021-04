Kulestøter ga alt i karuselløpet

UTØVERBLOGG: Til vanlig er jeg kulestøter i Vindbjart friidrett. Tirsdag meldte jeg meg på Terrengkarusellen i Evje, på tre kilometer med en innlagt monsterbakke.

Jeg begynte løpet greit, men måtte roe ned i motbakken som har 20 prosent stigning. På vei opp så tok en deltaker meg igjen og vi hadde en prat da han løp forbi.

Jeg sa at «jeg tar deg på oppløpet» og det gjorde jeg etter en kjempespurt 200–300 meter fra mål.

Som kulestøter er jeg kjempefornøyd at jeg gjennomførte løpet på tiden 22,17 minutter. Det holdt til sjuendeplass totalt av de 12 deltakerne.

Ellers er jeg fortsatt en del av HU-laget til Vindbjart, men der har det ikke vært så mye aktivitet på grunn av koronasituasjonen. For et par år siden ble jeg intervjuet der i et innlegg i Lokalsporten som du kan lese her.