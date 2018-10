Donn avsluttet sesongen med stil

KRISTIANSAND: Vålerenga 2 ble slått 5–0 i en enveiskjørt kamp på Kongsgårdbanen søndag. Dermed kunne jentene for første gang i år feire to seire på rad i 2. divisjon, ettersom det ble 3–1 mot Stabæk 2 forrige helg.

Den gode innspurten lover det aller beste med tanke på 2019-sesongen.

– Selv om vi innfridde våre viktigste målsettinger, er jeg overbevist om at vi har hatt forutsetninger for å gjøre det enda bedre. Det vi så på tampen av sesongen nå, viser at vi er i stand til å ta et nytt nivå, sier trener Mads Ljosland.

Det sammenfaller bra med planene for neste år, når det innføres tydelige endringer for å løfte laget ytterligere. Ikke minst gjelder dette på treningsfeltet.

FK Donn

– Både kvaliteten og kvantiteten på trening skal opp. Dette skal vi oppnå med de endringene som innføres nå. Erfaringene fra i år, både på trening og i kamp, har vært uvurderlige, og vil gjøre oss langt bedre rustet foran neste sesong enn hva tilfellet var i år, sier treneren, som mener potensialet i laget ikke er kommet skikkelig ut denne sesongen.

Herlig halvtime

I storseieren mot tabellfirer Vålerenga 2 syntes han at laget hadde mye å gå på, tross dominans fra avspark. Kampen var avgjort før halvtimen var spilt.

Mina Ljosland (18) åpnet ballet da hun danset seg forbi tre motspillere og sendte ballen i mål bak VIF-keeper Melenie Johansson Watts etter 12 minutter.

Men selv om gjestene var nest best i det meste, ville det stått 1–1 hadde det ikke vært for en glimrende redning av Donn-keeper Frida Almåsstø Syrstad da Nadia Ryan Pinto avsluttet en god VIF-kontring etter 26 minutter.

Sportfoto/Morten M. Larød

Ett minutt senere kontret i stedet vertskapet inn 2–0. Muniya Halvåg (22) sendte Marte Lønn Foss (17) ut på et løp som endte med en fin avslutning over målvakten fra skrått hold. Bare to minutter senere gjorde Halvåg alt selv da hun la på til 3–0. Hun vant ballen fra en uforsiktig VIF-stopper og sendte den siden i nettaket over Watts.

Misbrukte straffe

På overtid i første omgang kunne det stått 4–0, men Miriam Reinhardsen misbrukte muligheten fra ellevemetersmerket etter at June Tønnesland Johansen (17) ble felt på et av sine mange raid.

Anders Jensen

Det fjerde målet lot likevel ikke vente lenge på seg. Emma Øvland Rygg (15), Leah Nygaard (15) og Marte Lønn Foss kombinerte fint, og førstnevnte ekspederte ballen i nettmaskene før det var spilt fire minutter av andre omgang.

Noen sekunder ut i overtiden tråklet Mina Ljosland seg gjennom VIF-forsvaret igjen, slo en vegg med Marte Lønn Foss og sendte ballen i mål til 5–0.

Nykommer overbeviser

Selv om Vålerenga styrte mer av begivenhetene etter pause, ryddet Donn-forsvaret unna det som kom, anført av den nye midtstopperen Anne Lene Lindeland.

Anders Jensen

– Jeg synes vi spilte en god kamp, særlig i første omgang. Vi lå kompakt som lag, og fikk til mye offensivt som også ga uttelling, sier 20-åringen som meldte overgang fra Tonstad IL i september.

FK Donn

Hun har overbevist siden ankomsten, og forteller at hun trives i nye omgivelser.

– Jeg er utrolig godt fornøyd med valget, og stortrives i Donn! Samtlige spillere og trenere har vært svært imøtekommende og inkluderende. Nivået er høyt, og treningene er alltid gode. Gøy å få være en del av en så fin og dyktig gjeng, sier UiA-studenten.