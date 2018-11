AIK Lund-boksere viste seg fram på hjemmebane

KRISTIANSAND: AIK Lund arrangerte internasjonalt stevne lørdag med god stemning og tøffe kamper. Søndag var det merkekamper for våre boksere hvor de fikk vise seg frem i ringen foran publikum. Lørdagens stevne ble åpnet av Wilhjamur Tormodsson fra AIK Lund vs Emil Basaev Haugane BK, med seier til Wilhjamur.

Så var det Kim Murias fra Drammen vs Skjalg Zaneski fra Haugane. Kim Murias vant etter en veldig jevn kamp over Skjalg Zaneski fra Hauane BK. Daniel Grande fra Grimstad tapte knepent mot Filip Bobek fra Tsjekkia.

Vår ferske bokser Konrad Nicolai Strøm tapte mot en rutinert Jacob Karvansk fra Tsjekkia. Yusuf Abid fra Grimstad vant klart mot Vaclav Vlcek fra Tsjekkia.

Etter en kort pause hvor Bjarne Skjervedal fikk overakt diplom for æresmedlemsskap etter 48 år i klubben var det Magomed Arsaev som møtte Tomas Bazo fra Tsjekkia . Etter en noe forsiktig start i 1.runde endte kampen med seier til Magomed.

Fra Grimstad møtte Morten Dåbu Pavel Jan fra Tsjekkia, det ble en tøff kamp der tsjekkeren vant. I 75kg var det Mindaugas Gedminas vs Jan Klikar som møttes. Mindaugas kontrollerte kampen fra første stund og vant med TKO i andre runde.

Siste mann ut fra AIK Lund var Jamshid Nazari vs Michael Chludil fra Tsjekkia. Etter en god kamp fra begge to vant Jamshid klart over tsjekkeren. Juryen kåret også Jamshid til beste bokser på stevnet.

Søndag var det klart for merkekamper åtte kamper totalt. Bronsemerke til Gustav Bjorvand,Rasul Rhasukhanov, Ali Murtaza Karimi, Pål Strandhagen, Johnny Ngo Tran og Rohullah Khan. Sølvmerke til Deni Khaskanov, Torpal Merjoer, Daud Khamidov og Adam Arsaev.

Gullmerke til Philip Gabrielsen, et merke som det er vanskelig å få. Takk til boksere,støtteapparat og publikum for en vellykket boksehelg til tross for noen utfordringer når det gjaldt lyd og lys.