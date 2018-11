KIF lagde målfest mot Stavanger

KRISTIANSAND: Det var duket for oppgjør mellom to gamle storheter, det var bykamp, og det var spenning i Idda Arena helt fram til kampstart!

KIF kom på banen med en sult i blikket som ville blitt tatt imot med åpne armer om det var i køen på Snadderkiosken de befant seg.

Stavanger var sjanseløse, og den fordums storheten var som Bambi på isen i 1 omgang på den gamle skøytebanen denne lørdagen.

Fakta: Kampfakta KIF Håndball-Stavanger 40–18 (16–5) Mål KIF: Erlend Årstein Hansen 5, Jon Robertsen 5, Mathias Christiansen 4, Petter Johansen 2, Eric Nicolay Jensen 2, Christoffer Ryder Lislevand 2, Bendik Holstad 4, Frederik Sorth Petersen 2, Sebastian Schultz Hansen 6, Stian Nygaard Michaelsen 2 og Jostein Pedersen 5. Toppscorer Stavanger: Henning Ulsund Hodne, 5 mål. Dommere: Runar Børge Nilsen og André Lindgjerdet Utvisninger: KIF 3x2 min, Stavanger ingen.

Solid pauseledelse

Lagene gikk til pause med 16-5-ledelse til KIF og spenningen dreide seg mer om når det var smart å gå i kiosken.

Finn Sverre Lislevand

SIF kom allikevel på banen med frisk mot og tåa mer mot mål i 2. omgang. Den gamle SIF-storspilleren, Per Christian «Pekka» Michaelsen, som har sin sønn Stian på KIF, satt ringside og klappet for gode prestasjoner til begge lag underveis. Mon tro om han ikke tenkte at dette SIF-laget nok hadde ennå hatt bruk for litt rutine fra ham selv, Erland og Marki fra det gamle storlaget som var i europacupen hvert år fra 1986-1996..

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Tilbake til det som skjedde på parketten,

Fem mål i første omgang for SIF ble til 13 mål i andre omgang, og lagene tok hverandre i hånden etter 60 minutter med seier til KIF på stillingen 40-18.

Bra publikumsoppmøte

Igjen viste byens befolkning at herrehåndball ønsker de å se live, og igjen fylte man hallen til stor glede for både spillere og klubb.

Finn Sverre Lislevand

Et lag fra Gimletroll G9 fremhevet seg med entusiasme fra tribunen, og det er herlig å se at drømmer skapes hos unge spillere ved å få sett de beste spillerne i byen i den atmosfæren full hall gir.

For en av KIF-spillerne steg nok selvtilliten flere hakk etter spørsmål fra en av Gimletroll-guttene om det var mulig å få drakta etter kampen

Folkens, vel møtt til neste hjemmekamp i Gimlehallen onsdag 5. desember klokka 20.00 i Gimlehallen. Da møter KIF ØIF Arendal sitt 2 divisjonslag med spillere som André Jørgensen på motsatt side!

PS! KIF topper fortsatt tabellen i 2. divisjon avdeling 3, nå med 14 poeng på åtte kamper.