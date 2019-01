Problemhesten er blitt en seiersmaskin

Årets første løpsdag på Sørlandets Travpark søndag bød på hele fire sørlandsseiere. Størst jubel ble det i kveldens avsluttende løp da Anette Hovstad og faren Cay bød på seiersdans på stallområdet etter at Stjerne Kos tok sin fjerde seier i det femte forsøket. At den nå fem år gamle vallaken skulle bli en slik seiersmaskin, var på ingen måte gitt. Anette Hovstad kan fortelle at hesten har bydd på store utfordringer for familien.

– Det er helt utrolig. Hjemme går han bare i skogen, og skrittes - jeg fatter ikke at det går an. For en hest! Jeg må få skryte av pappa, han trener hver dag i vær og vind, hesten har trengt mye ekstra stell og kjærlighet. Vi klarte nesten ikke å handskes med ham. Vi tok ham med hit til Travparken, men det var med livet som innsats for både oss og hesten. Heldigvis ble han kastrert og da løsnet det litt, sa Hovstad med et smil etter at seieren var sikret.

Stjerne Kos travet 1.32,7/2180 meter.

Hesteguiden.com

Øystein Tjomsland innledet like så godt året med en stalldobbel. Det ubeseirede stortalentet Lesja Odin tok karrierens 13. strake seier da han utklasset sine konkurrenter i det innledende løpet.

– Lesja Odin var veldig bra i dag. Han er ufokusert når han kommer foran og går litt i rykk og napp, men det ble veldig greit. Lesja Odin kommer til å starte på utover vinteren, han trenger å herdes, fastslo Tjomsland som sammen med bror Vidar kunne motta championatpokalene som mestseirende kusker i sine kategorier for 2018.

Lesja Odin vant på 1.28,1/2160 meter.

47-åringen fra Søgne fulgte opp med nok en overbevisende seier bak stallhesten Valle Hugo, en hest som ikke tar i for fullt i løp ennå.

– Valle Hugo var bra i dag. Han går med brekket på og må holdes i gang hele tiden, det er en utfordring å kjøre slike hester. Nå får vi håpe han lærer litt etter hvert, fortalte Tjomsland etter at Valle Hugo travet 1.32,6/2160 meter.

Også Kari Anne Knutsen fra Birkeland fikk en flott start på treneråret. Forvandlingsnummeret Grace Yoga går fra klarhet til klarhet, og tok en sterk seier etter å ha blitt forsert til tet på den første langsiden. Sammen med kuskekometen Per Vetle Kals danset Grace Yoga unna til sin andre seier på sine fire siste forsøk. Vinnertiden ble 1.17,2a/2140 meter.