Express-bauta gjør comeback

GRIMSTAD: Det havner vel ikke under kategorien "breaking news" at keeperlegenden Hugo Larsen atter en gang trer på seg hanskene. Det ble liksom aldri ordentlig jul på 2000-tallet før Grimstad Adressetidende hadde annonsert Larsens endelige avskjed med fotballen. Samtidig kunne man som regel noen måneder senere krydre påskelunsjen med overskriften; Keeperveteran snur - tar ny sesong!

Etter tre tiår bak seg som A-lagsspiller, har Hugo hatt en velfortjent pause fra jobben som burvokter på Fevik Stadion. Da er det kanskje skuffende for mange at dette comebacket ikke vil dreie seg om nye feberredninger og millimeterpresise femmetere. Han har nemlig i dag takket ja til å videreføre det gode arbeidet til Jon Erlend Pile som keepertrener for Express A-lag, som også i 2018 spiller i 4. divisjon.

Hugo besitter en erfaring som vil være uvurderlig for denne generasjons keepere på Fevik, og folkene i og rundt A-laget gleder seg til å få en kunnskapsrik mann tilbake i gjengen som kommer til å bidra både sportslig og sosialt!