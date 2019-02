Fra Arendal til Fløy

KRISTIANSAND: Den anvendelige backen/vingen spilte i fjor 20 kamper for Arendal i PostNord-ligaen, han har også erfaring fra OBOS-ligaen og Eliteserien, hvor han fikk debuten sin for Sogndal. Anders er fra Stord og har spilt for følgende klubber: Stord, Sogndal, Fyllingsdalen, Vindbjart og nå sist Arendal.

Fakta: Fakta Anders Hella Posisjon: Back/kant Alder: 27 år Høyde: 178 cm Tidligere klubber: Stord, Sogndal, Fyllingsdalen, Vindbjart, Arendal.

Anders ser fram til å trekke på seg den blå og hvite drakten kommende sesong:

– Fløy er en spennende klubb med ambisjoner. Det ble nedrykk med minst mulig margin i fjor og klubben har som mål å komme seg rett opp i divisjonssystemet igjen. Det er noe som trigger meg, og noe jeg har lyst å bli med å bidra til. Samtidig er det en veldig fin gjeng og en dyktig trener i Nikola som jeg hele tiden har følt meg veldig ønsket av, sier han.

Videre deler han følgende spådom om sesongen som ligger foran:

– For alle med hjerte i Fløy tror jeg det kan bli en virkelig god sesong. Laget er veldig sterkt med en fin blanding av unge sultne spillere og spillere med rutine fra høyere nivå. Jeg både spilte mot og så flere Fløy kamper forrige sesong, og ble imponert over trøkket og energien i spillet. Fløy var rett og slett vonde å møte. Holdes dette stabilt gjennom sesongen, kommer det til å bli veldig bra.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hella har allerede hatt en innholdsrik karriere på fotballbanen, han deler følgende høydepunkter til nå:

– Mange gode minner. Enkeltvis var cupseieren med Fyllingsdalen over Haugesund (4–1) i 2015 ekstremt moro. Ellers ligger debuten for Sogndal på Lerkendal og opprykket med Arendal i 2016 høyt oppe på minnelista, forteller 27-åringen.

Hella og resten av Fløygutta møter i morgen (fredag 8.feb) Randesund til treningskamp i Sørlandshallen, avspark kl. 19.00. Vel møtt!