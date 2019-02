Rally Hadeland ble en stor utfordring for Snartemo

BLOGG: Rally Hadeland, som var andre runde i årets NM-serie, skulle bli en stor utfordring for Team Snartemo. Løpet som ble kjørt i traktene rundt Lygna på Hadeland, kunne by på tre etapper som alle skulle kjøres to ganger. Den mest kjente var klassikeren Sagvollen som i år var på hele 26,21 km.

Etter de siste dager store snøfall var det stor spenning rundt hvordan føret ville bli. Det ble allerede under gjennomkjøringen fredag konstatert at dette kom til å bli et skikkelig vinterrally. Det ble ikke bedre av at det fortsatte å snø utover fredag kveld, noe som også vedvarte gjennom hele lørdagen. Arrangøren gjorde hva de kunne for å lage så gode forhold som mulig, med å sørge for at det var brøytet rett før start, men med snøvær gjennom hele dagen ble der mye løssnø å forholde seg til.

Ingen test i forkant

Snartemo startet dette løpet uten noe test i forkant, noe som skulle vise seg å gjøre det vanskelig. Med mye løs snø i veien er det nesten umulig å beregne festet, som skifter fra bra til dårlig hele tiden. Målet var å komme igjennom de første etappene på en grei måte for å se an hva det var mulig å få til av fart utover dagen.

Den første etappen (som var ny for alle) var en kort og krevende etappe (6,93 km) på trang knotete vei. Etappen gikk greit og Snartemo var fornøyd helt til tidene fra de beste kom opp. Det skulle vise seg at starten ble alt for forsiktig med et tidstap på hele 25,3 sekunder til de raskeste i klassen. Men så er det ikke hvem som helst man har å måle seg mot heller da. På startlista var det flere toppførere, blant annet Mads Østberg, Ole Ch. Veiby, Henning Solberg og Eivind Brynildsen. Alle disse med flere VM-runder under beltet.

Monsteretappe

Etter en uforutsett pause mellom første og andre etappe, skulle monsteretappen Sagvolen kjøres for første gang. Etappen kan skilte med 26.21 km med alt fra full fart til knot, med hopp og sprett, en etappe som har alt, i tillegg til utfordrende føre. Her ble det lagt på et gir til for å prøve å komme nærmere de beste. Noe som resulterte i et par turer i brøyta med dertil tidstap før målflagget. Men Snartemo kom greit igjennom uten å bli stående, noe dessverre ikke alle gjorde. Den første som fikk kjenne på snøkantene av Kenneth Johnsrød som hektet og ble stående til publikum strømmet til for å hjelpe.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Glenn W. Olsen

Den tredje etappen (Helgedalen 6,47 km) gikk som de to første, litt forsiktig men kontrollert.

Må lære bilen mer å kjenne

Vel inne til service var det bare å konstatere at på dette føret uten å kjenne bilen godt nok, hadde vi rett og slett ikke sjanse til å holde følge med eliten, heller ikke Grøndal og Larsen som halset bak VM-sjåførene. Med et tidstap på 1,51,8 ble fokuset å samle så mange NM-poeng som mulig og å øke tempoet kontrollert utover dagen.

Service teamet har full kontroll på bilen, og gjør en kjempejobb under serviceoppholdet, slik at bilen er klar til de siste etappene.

Etter service skulle de samme tre etappene kjøres en gang til. Men denne gangen etter at 80 biler hadde vært igjennom, med de utfordringene dette gir.

På den fjerde etappen (samme som den første), var planen å ta i litt ekstra for å se om det var mulig å nærme seg noe. Men det ble nok tatt i litt for mye, for etappen besto nå av dype spor som gjorde det utfordrende, og veldig viktig å ikke komme utenfor sporene. Noe som skjedde flere ganger gjennom etappen etter for hard satsing. Noe tiden gjenspeilet seg.

Endte på 7. plass

Nå handlet det kun om å komme seg gjennom den lange Sagvoll-etappen og den siste korte Helgedalen uten å bli stående.

Sagvoll-etappen gikk etter planen, samtidig som flere hadde problemer. Grøndal slet med motorproblemer og ble stående i flere minutter, Brynildsen fikk en snurring som sendte ham fra ledelse til en fjerde plass, noe som rokerte om på resultatlista. For oss ble det en hederlig 7. plass totalt og en 6. plass i NM-klassen.

Vel over målrampa med hel bil etter det mest utfordrende løpet så langt i R5-bil var Snartemo fornøyd med resultatet, men ikke helt fornøyd med egen innsats denne dagen. Det er nå bare å legge dette bak seg å se fram mot Numedalsrally som er siste NM-runde på snø, og ikke minst hjemmeløpet Rally Sørland som starter grussesongen. Et underlag som Snartemo liker mye bedre enn all denne snøen!

Les flere innlegg her