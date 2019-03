Idda Hockey sprudlet i Vänersborg Cup

Idda stilte sammen med Nærbø Farmers, med et sammensatt lag. På forhånd hadde lagene trent noen helger sammen for å sette laget. Før avreise møttes lagene på Idda Arena og hadde en siste trening før ferden gikk over til ”søta bror” sitt rike. Med seg hadde laget Nærbøs trener, som ledet laget gjennom helgen.

Vänersborg Cup er meget populær og er fulltegnet ett år i forkant, så det er stort å få være med å spille der. Flere store lag som Vålerengen, Frisk Asker og andre kjente navn stod på venteliste. Cupen gikk over tre dager og bestod av lag fra Norge og Sverige. Totalt ti lag fordelt i to puljer. Idda Farmers, som gutta kalte seg, kom i pulje med to svenske lag og to norske lag.

Espen Snaprud

Laget hadde trent inn spillsystem og alle spillerne kjente sine posisjoner og visste hvilken jobb som skulle gjøres. Planen var i hver kamp å gå hardt ut og overaske med tidlig mål. Denne strategien holdt i nesten alle kampene. Samtlige kamper ble jevne og harde.

Idda Farmers stilte kun med to rekker og mot slutten av hver kamp merket spillerne at de var slitne. De andre lagene hadde en rekke ekstra å spille på, så de var litt mer uthvilt når de kom ut etter byttene. Selv om Idda Farmers hadde ledelse opp mot 5-1, ble vi slitne mot slutten.

Espen Snaprud

Den ene kampen vi spilte uavgjort var vi i ledelse 5-1, men raknet mot slutten og kampen endte 6—6. Totalt endte det med tre seire, en uavgjort og ett tap. Tapet kom mot et av Norges beste lag på dette nivået, Lørenskog. Det ble en knallhard forsvarskamp.

Idda Farmers holdt dem til 0-1 gjennom hele første periode, noe Lørenskog også uttalte etter kampen at var imponerende. Det raknet mot slutten av 2. periode og Idda Farmers måtte se seg slått av et meget godt Lørenskog-lag med sifrene 6-1.

Espen Snaprud

Siste kampen i grunnspillet måtte vinnes med tre mål for at Idda Farmers skulle få spille om bronsemedaljen. Litt høye på seg selv gikk laget inn i kampen med en forventning om å vinne stort. Motstanderlaget Jar hadde absolutt ingen planer om å selge seg billig. Til slutt greide gutta å vinne, med to mål. De var glade for seieren, men var skuffet over å måtte spille om femteplassen i stedet for medalje.

Siste kampen om femteplassen ble mot vertslaget fra Vänersborg og ble en ”rysare”, som de sier der borte. Mange sjanser til begge lag, og målene fulgte hverandre tett. Det var to lag som ikke ville tape. Idda Farmers trakk det lengste strået og vant kampen 6-5. Reisen hjem til Kristiansand og Nærbø ble mye lettere med den seieren i bagasjen.

Nå er det bare å trene mer og øve masse, så håper vi at vi kan få plass neste år også og klatre enda litt høyere på lista!