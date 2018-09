Sterk seier til Vindbjart 2

VENNESLA: Før 4. divisjonskampen mot Arendal 2 var det enkelt å fokusere på Preben Skeie som skulle spille på Moseidmoen for første gang etter overgangen til Arendal. Han fikk bære kapteinsbindet og skåret mål, men det var også beholdningen hans, for dette ble en jubelkveld for de andre venndølene. Arendal 2 stilte med et sterkt lag, fem-seks mann med masse erfaring fra 2. divisjon og høyere. Vi hadde som vanlig med en blanding av de yngste i A-stallen, noen litt eldre ringrever som holder formen ved like i lavere divisjoner og noen fra G19/G16.

Vi hadde tapt 0-7 i Arendal tidligere i sesongen og tre på rad nå, men i kveld satt det meste som det skulle. De yngste spilte strålende og etter at Gaus hadde meldt forfall var det i stedet spissen Markus Fjordholm, normalt med i 5.divisjon på Vindbjart 3, som ble involvert i alle skåringene.

Etter at kvarter jobbet Lasse Næss godt på kanten, la inn i feltet der Markus ble lagt i bakken med ulovlige midler. Stian Aabel fikk jobben med å sette straffesparket i mål, og gjorde den bra. Markus kunne fort øket til 2-0 da han headet over etter en corner og Stian kom alene med keeper etter fremspill av Antonio Benitez, men kom litt for skrått på og skuddet ble reddet. 1-0 til pause var velfortjent og burde vært større, Halvor Homme hadde ikke så mye å gjøre.



Etter hvilen skrudde derimot gjestene opp noen hakk og fikk en utlikning etter et drøyt minutt da den hjemvendte sønn Preben Skeie fikk heade inn en corner nokså upresset. En stund her så det litt skummelt ut, men så kom vi mer inn i kampen igjen og Harald Hansen og Steinar Skeie gjorde sitt sjakktrekk fra sidelinjen.

Harald hadde kalt Erlend Sagen Olsen opp fra Vindbjart 4 i 6. divisjon, og Steinar satt ham innpå etter 65 minutter. Etter ett minutt på banen slo han ballen mot mål, var vel tenkt som et innlegg, den gikk via en forsvarer, opp i en bue og Arendals nye danske keeper Mikkel Vandal Hasling fikk bare så vidt slått den opp i lufta. Markus Fjordholm fulgte opp og kjempet den over streken.

Fakta: Kampfakta 4.divisjon, Vindbjart 2 - Arendal 2, 3-1 1-0 Stian Aabel (straffe 15) 1-1 Preben Skeie (47) 2-1 Markus Fjordholm (66) 3-1 Markus Fjordholm (87) Vindbjart: Halvor Homme, Marius Fjellet, Daniel Tveitaa Johansen, Jon Herman Tukiainen Lundevold, Ishan Skårdal, Martin Gardiner, Aleksander Glastad, Antonio Benitez, Lasse Næss, Markus Fjordholm, Stian Aabel. Innbyttere: Zeryab Ayman, Erlend Sagen Olsen og Anders Urdal Hansen.

Noen minutter senere måtte nevnte keeper hjelpes av banen med skade og angriperen Wilhem Pepa, med mange mål på samvittigheten, også for Vindbjart, skulle nå prøve å stoppe dem. Gjestene klarte å holde unna ganske bra, Pepa endte kanskje opp uten en eneste redning, presset på for utlikning, men noen minutter før slutt kontret vi inn 3-1. Martin Gardiner rykket fra på høyrekanten, slo inn til Markus, og han styrte et skudd helt inne ved stolpen fra seksten meter.

En imponerende og fortjent seier, så får vi se om guttene klarer å samle nok poeng på de resterende fem kampene til å redde plassen i 4. divisjon. Det blir ikke enkelt, men spiller de som i kveld, kan det gå.