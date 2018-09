Kristiansand-duo til roundnet-EM

Lørdag 29. september reiser tre norske lag til London for å konkurrere i det europeiske mesterskapet i roundnet.

74 lag skal konkurrere om EM-tittelen. Roundnet er idretten som vokser raskest i USA og er nå på god vei til å gjøre det samme i Europa. Land som England, Belgia og Tyskland har sett den største veksten av nye spillere, men nesten alle europeiske land har nå fått et roundnet-miljø.

Fakta: Fakta roundnet Roundnet er en sport som ofte refereres til som spikeball, fordi det meste roundnet-utstyret er laget av et amerikansk selskap som heter Spikeball. Konseptet roundnet er ganske likt beachvolleyball. Det er to spillere per lag og med maksimalt tre berøringer per besittelse. Spillet begynner med en serv som spretter av et lite trampolineformet nett til spilleren overfor dem. I stedet for en ball som går over nettet, som i volleyball, endres besittelsen når ballen spretter av nettet. Mottaksteamet har da tre berøringer for å få ballen tilbake til nettet. Når laget slår et uimottakelig skudd, får man et poeng. Hvis ballen treffer kanten av trampolinen, bommer på nettet eller spretter dobbelt, mottar det andre laget poenget. Det er ingen sider og ingen grenser, slik at spillerne kan slå ballen 360 grader.

Av de tre norske lagene som skal til London, består det ene laget av to karer bosatt i Kristiansand. Jared Boyle og Andrew Kuehl kommer opprinnelig fra Canada, men er bosatt i Kristiansand, en by som de kaller "hjemme". Duoen skal representere den lokale roundnetklubben i Kristiansand og Roundnet Norway. I sommer har de spilt med forskjellige partnere men har nylig gått sammen for å konkurrere i London. De fant fort en god lagkjemi, og planen er å gi alt i turneringen.

Boyle og Kuehl vet at å spille i det europeiske mesterskapet vil bli en positiv opplevelse og en glimrende mulighet for å se hvordan motstanden er utenfor norsk jord. Å lære av andre spillere og land vil være et viktig steg for at idretten skal vokse lokalt og nasjonalt.

Vi ønsker alle de norske lagene masse lykke til i det europeiske roundnet-mesterskapet.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Les også:

Kristiansand-lag vant historisk turnering

Historisk roundnet-turnering i Kristiansand

English version:

Three teams from Norway will be heading to London, England this Saturday (September 29, 2018) to compete in the European Roundnet Championships.

There will be 74 teams looking to be crowned the best Roundnet team on the continent. Roundnet is the fastest growing sport in America and quickly on the rise in Europe. Countries like England, Belgium and Germany have seen the highest amount of new players but almost all countries in Europe have a Roundnet community of some sort.

Of the three teams from Norway going to London, one of these teams is a local pair from Kristiansand. Jared Boyle and Andrew Kuehl both come from Canada but currently reside here and call Kristiansand home. The duo goes to represent the local Kristiansand Roundnet Club and Roundnet Norway as a whole. The pair has played most of the summer with different partners but recently teamed up to compete in London. They have quickly found good chemistry and plan to compete hard in the tournament.

Boyle and Kuehl know that playing in the European Championships will be a good experience and good chance to see what the competition is like outside of Norway. Learning from other players and countries will be a good stepping stone into seeing the sport grow locally in Kristiansand and through all of Norway.

Good luck to all the Norwegian teams competing in the European Roundnet Championships.