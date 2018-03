Renate Hægeland æresmedlem i KCK

KRISTIANSAND: «Renate Hægeland har satt damesykling på kartet. Hennes initiativ til etablering av Pedalpigane i 2008, som etter hvert ble en del av Kristiansands Cykleklubb (KCK), har bidratt til at damene har kommet inn i sykkelsporten for fullt. Pedalpigane har blitt en suksess. Renate har bidratt til fokus på godt treningsfellesskap og mål om at alle skal med.»

Slik lød begrunnelsen for at Renate Hægeland nylig ble utnevnt til æresmedlem av Sørlandets største sykkelklubb. Som følge av hennes initiativ for å opprette Pedalpigane for ti år siden, har sykkelsporten nå 100 aktive sykkelpiger.

Eneste dame

Det startet med at Renate hadde tråkket seg alene 21 mil oppover Setesdalen for å delta i det årlige sykkelrittet Color Line Tour i 2007.

– Det var utrolig kjedelig å sykle alene. Da bestemte jeg meg for at når kom tilbake byen, ville jeg sende mail til spreke damer jeg kjente og utfordre dem til bli med og sykle opp til Hovden året etter. Jeg lovet å lage et opplegg rundt det med trening, mat og utstyr, forteller Renate.

Torstein Øen

Hun fikk napp hos 25 damer på mailen sin, og satte i gang.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Jeg allierte meg med Elixia og hadde felles spinningtimer som ble ledet av erfarne syklister som rettet treningen inn mot at folk skulle klare å sykle opp til Hovden. Vi hadde også temamøter rettet inn mot trening og fikk hjelp av folk fra UiA som snakket om trening og ernæring. Vi lærte om hva en god sykkel er, hvordan en trener best, hva spiser en underveis, og alle andre spørsmål en har når en skal sykle så langt og tenker at det er helt uoverstigelig, minnes Renate.

Driftig

Hun fikk også designet egne pedalpigedrakter. Og da snøen gikk og spinningsyklene ble byttet ut med skikkelig sykler, laget hun en treningsplan for sykling fram mot rittet. Følgebiler og mat sørget hun også for.

Men det gikk ikke lang tid før Renate fikk andre å dele oppgavene med.

– Det viste seg at Pedalpigane er veldig engasjerte damer som er med på å ta ansvar for ulike oppgaver, så jeg fikk raskt fordelt ansvar på flere enn meg. Mange har vært med og tatt et tak, sier hun.

– Det er godt det er andre som kommer inn og bidrar. Dette er ikke avhengig av meg. Dette står på egne bein, sier hun glad.

– Og da jeg trakk meg som leder for ca. fire år siden, sto et helt korps klar til å overta, sier hun fornøyd.

Valerie Kubens

Aktiv i politikk

For i tillegg til jobb og sykling, så er Renate aktiv i politikken i hjembyen Kristiansand, og er gruppeleder for Høyre. Ettersom politikken stort sett foregår på kveldstid, kan hun ikke delta så ofte lenger på fellesspinning sammen med de andre pigane.

– I sesongen trener jeg tre til fem ganger i uka. Om vinteren går jeg mye på ski, og sitter på sykkel på rulle hjemme når det passer, sier hun.

Men Renate er blitt litt ekstra involvert i og med tiårsjubileet til Pedalpigane.

Valerie Kubens

– Jeg har tatt ansvar for litt av aktivitetene vi skal gjøre. Vi skal ha en tur til Danmark, vi skal ha fest og vi har fått laget en egen jubileumstrøye. Den lages bare en gang for dette året- så bruker vi de gamle, igjen, sier hun.

Rundt 60 Pedalpiger til Hovden

Ikke alle de 100 registrerte Pedalpigane sykler til Hovden i år.

– Det ser ut som at blir rundt 60 som sykler til våren, og det er jo ganske mange!

– Slutter folk?

– De har ikke sluttet, men hvis du er veldig god, vil du kanskje sykle med andre. Noen har fått små barn, så det ikke passer så godt. Noen hatt det som mål å sykle til Hovden ett år og har nådd målet og har vært fornøyd med det. Og mange vært med mange ganger.

Valerie Kubens

I år blir det ellevte gangen Renate deltar i rittet til Hovden, som i år er forskjøvet en helg til 2. juni.

– Og hvordan er det å bli utnevnt til æresmedlem?

– Det var en veldig overraskende beskjed å få, og selvfølgelig veldig hyggelig. Og litt overveldende. For jeg føler meg jo ikke gammel, jeg blir jo bare 57 i år.

– For meg henger det å være æresmedlem veldig høyt, og jeg føler kanskje ikke sjøl at innsatsen min er så spesiell. Det er mange som bidrar mye i klubben. Men jeg kan se at KCK har fått mange kvinnelige medlemmer som følge av det initiativet jeg tok for ti år siden, smiler hun.

PS! Renate Hægeland er det andre kvinnelige æresmedlemmet i KCK. Det første var Bjørg Saga.

Les også: Utnevnt som æresmedlem i Kristiansands Cykleklubb