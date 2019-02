Sørlandstrenerens sjakktrekk sikret seier

OSLO: Fem seire på 13 starter er fasit for Johan Kringeland Eriksens stallhester så langt i 2019. En av hestene som virkelig har funnet et nytt gir etter at 24-åringen flyttet sin virksomhet til Sørlandets Travpark, er Kringeland Enok. 6-åringen tok onsdag kveld sin andre strake seier da han holdt sterke konkurrenter fra livet i et V75-løp på Bjerke.

Kringeland Eriksen har ikke vært helt fornøyd med hvordan hesten har åpnet fra start, og før onsdagens oppgave tok den dyktige treneren fram sine hovslagerkunnskaper.

– Det var litt kritisk på startsiden, han tok et par steg som kunne gitt galopp. Han har vært litt variabel fra start, så jeg la på ham såler og silikon på framhøvene. Dermed følte jeg at han løste litt bedre i dag, fortalte 24-åringen etter at seieren var sikret.

Hesteguiden.com

Kringeland Enok var godt med fra start og kunne kjøre seg til tetposisjonen på den første langsiden. Derfra kontrollerte sørlandsekvipasjen løpet selv om konkurrentene ble nærgående til slutt. Vinnertida ble 1.26,2a/2100 meter, og dette var Kringeland Enoks 14. seier i karrieren. Hesten eies av sørlandstrenerens far, Geir Arne Eriksen.