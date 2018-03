Skålte for ny Sirdal Skimaraton-seier

SIRDAL: Helgens Sirdal Skimaraton gikk for sjuende gang på lørdag og i velkjente former, øverst i Sirdal, Vest-Agder. tart og mål i Ådneram. Rundt 300 deltakere var påmeldt rennet i år og litt over halvparten gikk halvmaraton, litt mindre på helmaraton og ny deltakerrekord i trimklassen. Hyggelig å notere en oppgang i antall deltakere i rennet. En oppgang flere turrenn opplever i år.

Været er alltid et tema på langløp og i år ble værvarselet gjort til skamme. For været var mye bedre enn den ekstra kulden og vinden som var varslet. Værvarsel siste tre døgn slo om og varslet ting som 12 minusgrader og liten kuling på 12 m/s. Det er ikke bra og vi tenkte på en egenskap vi har med backup renndag på søndagen. Denne unike egenskap, som skimaratonet er alene om, sier at hvis værvarsel 24 timer før rennstart viser umulige forhold og søndagen bedre, så flytter vi rennet fra lørdag til søndagen.

Vi hadde flaks, igjen, for fasit ble bare seks-sju minusgrader og vinden vekslet mellom lett bris og laber bris på renndagen. Med stengt Hunnedalen (fjellvei til Sirdal) siste tre døgn før renndag og det dårlige, og feilaktige, værvarselet, var det nok en del siste-liten-påmeldinger som ikke kom inn. OK, de blir nok med neste år.

På seierspallen var det noen gamle kjenninger som dukket opp igjen. Wenche Kvæven vant igjen dameklassen i helmaraton. Elise Hay Opsahl tok igjen en ny seier i halvmaraton. På herresiden var det start nummer 1, Torjus Idland, som repeterte sin seier fra året før i halvmaraton. På helmaraton kom en nykommer inn på toppen. Hans Rune Tonstad tok førsteplassen og brukte 2:49 på de 45 km rennet hadde. Tiden var noe bak gjennomsnittlig vinnertid og noe av skylden legges på at gliden ikke var optimal denne dagen. Kald og skarp snø. Noen deltakere benyttet seg av skibytte under rennet. Det er faktisk lov i turrenn hvis man har egne soner for det, slik som i Sirdal Skimaraton.

Vi er i en kuldebølge, så snøen hadde opplevd mange dager med sterk kulde slik at den var tørr og litt porøs. Maratontraseen preppes mange ganger de siste dagene før rennet. Litt vind og føyksnø natten før rennet gjorde at sporene ble preppet på ny meget tidlig på morgenen på renndagen. En god avgjørelse, så vi etterpå. Litt vind og løs snø føyk rundt noen plasser, men sporene holdt seg bra hele tiden ifølge noen som kom aller sist i mål. Vi føler oss meget heldige for værmeldingene var så mye verre.

For publikum var det ikke kjedelig venting mens rennet pågikk, for en mellompassering går like i nærheten av rennets mål. Da kan man fra samme punkt følge med på mellompasseringer og målgang. Sammen med god musikk på arenaen og en varm pølse i neven var det god stemning mens rennet pågikk. For deltakerne var det den velkjente og populære kjøttsuppen i mål som ble første rett.

Sirdal Skimaraton er optimistiske på fremtiden. Deltakertallene er på vei opp, tilbakemeldingene er gode fra deltakerne og været er vi heldige med selv om værvarsel sier noe annet.

Da er det bare å avslutningsvis å ønske velkommen til neste års renn.

Resultater på http://sirdal-skimaraton.no/index.php/resultater