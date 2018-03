Fløy tapte 0–3 for Egersunds IK

FARSUND: På en meget bra, oppvarmet kunstgressbane i Alcoa Park ble det tøft for våre gutter. Trener Nikola Trajkovic poengterte før kampen at motstanderen er å regne som et topplag i pulja vår, og fra start av var det EIK som var det beste laget, dog uten å skape de store sjansene.

Sakte men sikkert kom våre gutter mer med i kampen, og skapte et par meget fine sjanser. Spesielt Henrik André Dahlum burde scoret da han snappet ballen fra en EIK-stopper på 20 meter, og kom alene med keeper. Men skuddet "blåste" Dahlum høyt over. Utover omgangen sank tempoet i kampen og det ble skapt lite fra begge lag

I pausen bestemte gutta seg for å presse EIK høyt i banen, men et par balltap etter personlige feil gjorde i stedet at EIK spilte seg til de største sjansene like etter pausen, og etter hvert skulle det vise seg at egersunderne tok over kampen fullstendig, og scoret tre mål av Bubacarr Sumareh (2) og Kim Robert Nyborg.

Dette var kampen enkeltspillere tydeligvis ikke hadde dagen, og den kollektive jobbingen var i perioder mangelfull. Best på Fløy var Nils Petter Andersen, som så lenge Fløy var med i kampen viste meget solid stopperspill. Pluss også til Torje Wichne og Omar Markovic sin første omgang. Helt på topp ble Jacob Toft jobbende mye alene, men viste fine kvaliteter når sjansen bød seg.

Kommende uke reiser gutta på en liten treningsleir til Nikola Trajkovic' Beograd, og det kommer godt med å få gode treningsforhold i en uke der Sørlandshallen stenger pga boligmesse, og forholdene utendørs er meget begrenset. Treningskampen mot Røde Stjerne utgår pga utsatt kamprunde som er satt opp dagen treningskampen skulle vært spilt.

Dommer: Sander Johannessen

Tilskuere: 30

Målscorere: Bubacarr Sumareh (2) og Kim Robert Nyborg

Fløys lag: Andreas Hoppestad, Torje Wichne, Nils Petter Andersen, Johan Kvame Naglestad, Omar Markovic, Henrik Andersen, Tony Vo, Henrik Andre Dahlum, Magnus Hallandvik, Lasse Sigurdsen og Jacob Toft.

Også benyttet: Mats Olsen, Magnus Ask Mikkelsen, Martin Skaiå, Mathias Grundetjern, Erik Marcussen og Ole Fredrik Thorsen