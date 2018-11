Bedre enn Tekno Odin

TØNSBERG: Da Søgne-mannen Øystein Tjomsland returnerte til stallen etter seieren i DNTs Høstfinale på Jarlsberg lørdag kveld, var det i visshet om at han i sin varetekt har et supertalent som faktisk har passert Tekno Odins bravader i sin første sesong på travbanen.

Nesten 1,5 millioner kroner inntjent

Med seierssjekken på 100 000 kroner fra lørdagens løp vel i havn kunne Rappstjernen nemlig gjøre opp status med ni seiere på 11 starter og 1 483 533 kroner inntjent som 3-åring. Med det passerte han unikumet Tekno Odin, som tjente 1 475 000 kroner i sin første sesong. Rappstjernens rekord på 1.24,7 er også tre tideler raskere enn hva Tekno Odin travet i debutsesongen.

– Rappstjernen er nå den av våre hester som har sprunget inn mest som 3-åring. At han passerer Tekno Odins fantomsesong, setter Rappstjernens prestasjoner i perspektiv, forteller Øystein Tjomsland.

Hesteguiden.com

1.18-fart

Lørdag ble stortalentet utfordret av stallkameraten Vestpol Kongen ned oppløpet, og duoen sikret en dobbeltseier til Team Tjomsland.

– Det er jo en fjær i hatten å ha to superjuniorer på et så høyt nivå, påpeker stortreneren fra Søgne.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Nå viste klokkene på Jarlsberg 1.21,3 de siste 500 meterne, og min GPS-klokke avslørte 1.18-fart de siste 200 meterne av løpet, avslører Tjomsland med et fornøyd smil.

Rappstjernen travet 1.27,5/2140 meter.

Hesteguiden.com

Stor dag for Mikkelsen

Sørlendingen Geir Mikkelsen hadde også en stor dag i Vestfold samme kveld. 48-åringen serverte to strålende vinnere i form av stallhesten Red Shankly R.S. og Wilma Leggrowbach, som han selv deleier. Førstnevnte slugget seg inn til råsterk seier, og 4-åringen går fra klarhet til klarhet.

– Red Shankly R.S. er en fantastisk hest dette. Nå venter V75-finale på Bjerke 15.desember, noe jeg gleder meg til, fortalte medeier Michael Taanevig på seremoniplass.

– Vi har trent ham med et langsiktig mål om at han skal vare, og hesten har utviklet seg fint. Det var krefter spart ved målpassering i dag, fastslo Mikkelsen etter løpet.

Hesteguiden.com

Wilma lekte med konkurrentene

Vemund Hansen fra Kristiansand deleier Red Shankly R.S., og den svorne Liverpool-supporteren, som var på fotballtur til England, fikk ytterligere en travopptur samme kveld da Wilma Leggrowbach lekte med sine medsøstre og spaserte hjem sølvdivisjonsløpet for hopper på 1.14,8a/2609 meter. Geir Mikkelsen sendte den sørlandseide hoppa i angrep allerede ut av den første svingen, og konkurrentene hadde så stor respekt for den syv år gamle hoppa at hun ble bukket rett til tet. Fra den posisjonen kontrollerte Mikkelsen løpet, og Wilma Leggrowbach vant helenkelt.

Hesteguiden.com

– Et hjerte av gull

– Jeg har vært hesteeier i 30 år, og det er sjelden jeg har vært så sikker på seier før et løp som i dag. Tenker man på den motstanden hun har møtt i Sverige kontra de hun møter her i dag skjønner jeg at motstanderne har litt respekt for henne, proklamerte deleier Ingvar Ludvigsen etter løpet.

– I dag fikk hun gå fulltanket i mål, og det fortjente hun. Hun er seig og har et hjerte av gull. Jeg vil passe på å sende en stor takk til Peter Jensen som har gjort en veldig god jobb med Wilma Leggrowbach, sa en takknemlig Geir Mikkelsen på seremoniplass.

Wilma Leggrowbach har vært trent i Danmark av Peter Jensen de siste årene, men Mikkelsen skal selv stå for treningen fremover.