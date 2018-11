Stor Mandal-tropp i Sørlandspokalen

KRISTIANSAND: Mandals turnforening hadde med 12 jenter og sju gutter i rekrutt-klassen, i alderen 8-10 år. I aspirantklassen, alder 11 år, stilte fem jenter og fire gutter og i klasse 12 år, 2 jenter. Mandal stilte dermed med den største troppen i denne konkurransen.

Alle 12 jentene rekruttklassen stilte i samme klasse, men hadde likevel ulikt antall konkurranser bak seg. 9-åringene Hedvig og Sissi-Linn har allerede fått deltatt i flere konkurranser. De leverte begge supre øvelser og viste trygghet og stil.

Pernille, Ida Sofie og Emma har ikke turnet like lenge, og for dem ble Sørlandspokalen deres tredje konkurranse. Her fikk vi også sett nydelig turn med strekk og stil.

For de yngste, Sanna, Amalie, Ida Lykke og Mia ble dette deres andre konkurranse. Her var det nok litt mer nerver ute og gikk i forkant av konkurransen, men de imponerte alle fire. Selv med lite erfaring fra konkurranser viste også disse jentene nydelig turn.

Mathea og Ronja startet først med apparatturn nå i høst og også for dem var dette konkurranse nummer to. Vi tror ikke publikum kunne se dette, da også disse jentene leverte nydelig øvelser i apparatene.

Hele rekrutt-gjengen fra Mandals turnforening viste øvelser de virkelig mestret, med nydelig stil og kontroll. Jentene har hatt en fantastisk innsats på trening. Dette har virkelig gitt resultater, og det var gøy å kunne vise dette for publikum. De fikk se gymnaster som strålte og smilte fra start til slutt, og ikke minst opplevde masse mestring og turnglede. Da pokalene ble delt ut med et kosedyr fra Dyreparken i, var det mye jubel i rekken.

I aspirantklassene er det færre deltakere totalt, men mange i klassen jenter 11 år. I disse klassene er det 1/3 dels premiering. Guttene og jentene i denne puljen ser helt klart fordelene med å kunne stå senere opp enn de yngste og ha litt mer tid i forkant av konkurransen. Det er en livlig gjeng av gutter og jenter i denne gruppen og de er gode til å heie på hverandre underveis i konkurransen.

Jentene startet i skranke. De mestret øvelsene sine og alle fikk fine karakterer. Noen av jentene ligger i startgropen til litt vanskeligere øvelser i skranke, men på konkurransene har de den de er trygge på. I bom var det mange fine øvelser jentene leverte. De er blitt tryggere og har stadig færre fall og det vises igjen på karakterene. Nå er målet å bli sikrere i de vanskelige momentene som bakoverbro, flikk-flakk og piruetter og markere hver bevegelse enda mer.

I frittstående koser jentene seg mer enn i bom. Voltene satt som et skudd og de begynner å få finere strekk på splitthopp. Volteserier jentere kjører er blant annet stift foroversalto, araber flikk-flakk salto, halv skruer, schmetterling og araber salto.

Konkurranse midt i førjulsstria, innebærer en risiko for at noe i øvelsene glemmes. Noen av jentene ble også forvirret av speilet som er tett på frittståendegulvet. Det er ikke ofte dette skjer, men også kjente teaterstjerner eller sangere mister tråden av og til. Til tross for dette, ble karakterene høye og de turnet absolutt med flott stil. I hopp hadde alle jentene nytt hopp, stift på 80 cm madrass i stedet for overslag. Dette gir høyere karakter enn overslag på pegasus (hest). Charlotte hopper tjsukkahara på samme madrass og fikk høy karakter for hoppet.

Jentene samlet mange pokaler i de ulike øvelsene og samtlige jenter fikk bedre samlet poengsum en forrige konkurranse.

For oss trenere er det magi å se at det vi snakker om på hver trening, synker inn. Det er forståelig nok, ikke alltid styrke, strekk og konsentrasjon er på plass en torsdag ettermiddag etter skole og SFO. Vi trenere er stolte og rørte over at denne gjengen på 30 gymnaster viser oss denne magien. Ikke minst at de ser ut til å trives og synes dette er det gøyeste i verden.

At konkurranser inspirerer, er ingen tvil. Samtlige som hadde mulighet av denne gjengen, stilte til trening søndag kveld. Nå er det juleshow som gjelder.