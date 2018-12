KIF møter ØIF Arendals gamle storheter

KRISTIANSAND: Onsdag kveld 5. desember kommer ØIF Arendal til Gimlehallen for å se hvem som er best på Sørlandet i 2. divisjon.

KIF, som er på vei til å rette opp feilskjæret som resulterte i nedrykk fra 1. divisjon i fjor, møte et bortelag med gamle eliteserie-storheter som David Svenningsen, André Jørgensen og David André Rui. De to sistnevnte har en fortid i KIF, og Rui var "leiesoldat" i KIF på slutten av fjoråret, som dessverre endte med brudd i håndleddet for den hurtige kantspilleren.

KIF leder 2. divisjon med 16 poeng på 9 kamper, ØIF Arendal følger på 3. plass med 14 poeng og én kamp mindre spilt. Målet for KIF er å rykke rett opp i 1 divisjon igjen, og da er kun seier på hjemmebane mot rivalen i aust godt nok.

Skal KIF fortsette poengfangsten, må de være godt nede i skoene og rakrygget for å motstå noen ringrever som har som mål å vippe oss ned av tronen.

KIF er det laget som har scoret mest mål hittil i sesongen, og spillerne har trent og forberedt seg godt til dette oppgjøret. Derfor håper KIF at publikum kjenner sin besøkelsestid, og kommer til Gimlehallen klokka 20.

PS! ØIF Arendal i 2. divisjon har forvirrende nok samme navn som eliteserielaget ØIF Arendal. 2. divisjonslaget ØIF Arendal kan ikke bruke spillere fra eliteserielaget til ØIf Arendal eller ØIF Arendal elite 2, som også i spiller i 2. divisjon avdeling 3 (og ligger på fjerdeplass der).