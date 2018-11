Lindland fornøyd etter Dubai-løpene

41-åringen fra Lyngdal har i årets Porsche Supercup kjørt i ProAm-klassen, men da han ble invitert som gjestefører i Dubai ble han klasset opp til pro-klassen. Dermed måtte Lindland ta opp kampen mot de lokale favorittene som har kjørt mesterskapet i Midt-Østen i flere år.

– Ja, det ble en skikkelig utfordring, men det var en morsom utfordring. Dubai Autodrome er teknisk krevende, men jeg likte den godt. En utfordring var ørkensanden som blåser inn på banen. I idealsporet er det ok, men utenfor er det glatt og dermed blir forbikjøringer vanskelig.

Roar Lindland drev fortsatt og lærte banen under den første kvalifiseringen, noe som gjorde at han startet litt bak i feltet. I alle de tre løpene viste imidlertid føreren til Walter Lechner Racing Team et godt tempo, og kjørte seg oppover i feltet.

Porsche

– Mesterskapet holdet et høyt nivå, og førerne i toppen kjører fort. Men jeg hang godt med på tempoet, og er veldig fornøyd med tempoet. Det var en fin avslutning på sesongen.

Porsche

Nå er sesongen definitivt over for Roar Lindland. Han har ingen planer om å kjøre flere løp i Porsche GT3 Challenge Middle-East, men er godt i gang med å planlegge neste sesong.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Som jeg har sagt tidligere håper jeg å ha et program klart før jul. Jeg har noen tilbud, og vurderer frem og tilbake, avslutter Roar Lindland som i år vant ProAm-mesterskapet i Porsche Supercup og ble nummer tre i Porsche Carrera Cup Scandinavia.