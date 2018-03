Viking + Fløy = målfest

STAVANGER: Fløy hadde tatt turen til Stavanger for å møte Viking og fikk servert strålende sol og skyfri himmel. Trener Nikola Trajkovic måtte dessverre bli hjemme pga sykdom, men assistent Marius Kjørvik Johansen var klar for oppgaven og ledet det unge Fløy-laget i treningskampen.

Viste stor moral

Slik oppsummerer assistent Johansen kampen:

– Vi starter som planlagt. Er direkte, vi tør å utfordre dem på fysikk og scorer 1-0 tidlig på dødball. Deretter er vi litt slurvete og får tre baklengs på drøye 20 minutter. Men vi viser stor moral, selv om vi etter baklengsmålene kjemper i motbakke, og går til pause på stillingen 3-3, sier den unge assistenten.

Livsfarlige på dødball

-Vi (Fløy) viser igjen at vi er livsfarlige på dødball og ved innleggsposisjoner. Og vi tør også å spille ball mot et såpass bra lag som Viking, det er veldig oppløftende, sier han.

-Andre omgang starter med et Viking-mål, der de får enda en straffe. Det er litt skuffende at to av målene kommer på straffesituasjoner som vi kanskje kunne unngått. Utover omgangen syns jeg vi reparerer de feilene vi så i første omgang, vi nøytraliserer midtbanespillerne deres og er flinke til å holde på ballen og bruke den riktig, fortsetter han.

Solid levert

-Vi lykkes med å skape noen farligheter i 2.omgang, men dessverre ikke nok til å skaffe et godt resultat. All ære til guttene for kampen de gjennomfører. Det var solid. En typisk kamp der laginnsatsen er meget meget bra og moralen burde trekkes fram, sier Johansen.

Assistenttreneren som også leder juniorlaget til Fløy syns det var spennende å få prøve seg i trenerstolen mot OBOS-ligaklubben Viking og en velkjent trener som Bjarne Berntsen.

-Det er selvfølgelig spennende for meg. Jeg har jo studert Nikola når han leder laget og jeg skal ikke prøve å gjøre noe annerledes enn det han gjør. Vi hadde tett dialog opp mot kampen om hva vi skulle prøve å få til. Derfor var det ikke store forandringer for guttene heller, sier den sindige 22-åringen.

Kampfakta

Viking – Fløy 5-3 (3-3)

Mål: Hallandvik (3’, 30’), Bringaker 7’, Høiland (11’, 22’, 49’), selvmål 44’, Udo 89’

Treningskamp

Midjord stadion (Stavanger)

17.mars kl 14.00

Fløy stilte følgende lag (4-3-3): Hoppestad - Wichne, Skaiå, Naglestad (K), Skagestad - Dahlum, Vo, Heggi - Hallandvik, Toft, Sigurdsen. Benk: Gill, Barobe, Grundetjern, O.F. Thorsen, Ask Mikkelsen.

Viking og Bjarne Berntsen stilte med (4-3-3): A. Wichne - Martinsen, Nakkim, Østigård, Vevatne - Hallam, Salte (K), Ryerson - Danielsen, Høiland, Bringaker.