Nye eliteseriepoeng for Randesund

DRAMMEN: Kampene mot Nærbø og Sandefjord endte begge med seksmålstap for Randesund.

Mot Nærbø startet Randesund best og ledet 2-0. Så vekslet det litt frem og tilbake, men Nærbø var hakket hvassere og gikk til pause med 12-9 ledelse. En dårlig start på andre omgang gjorde at laget fra Kristiansand fikk det vanskelig. Det endte med 20-26-tap. Toppscorere for Randesund var William Fiala Gjermundnes og Eric Nicolay Jensen. RILs beste ble Markus Nilsen.

Allerede snaue to timer senere, var det klart for ny kamp, denne gang mot Sandefjord. Sandefjord var ubeseiret før denne runden. Første omgang ble jevn og Randesund gikk til pause med 13-12 ledelse. De fortsatte å spille jevnt med dem til halve omgangen var unnagjort, men så gikk de tomme for krefter. Da ble de kontret på og tapte 23-29. RILs beste og toppscorer ble William Fiala Gjermundnes.

Søndag var det kamp mot Konnerud. De lå før kampen to poeng bak Randesund. Konnerud begynte best og førte mye av første omgang med to-tre mål. Randesund fikk justert spillet sitt og stillingen til pause var 13-13. En fantastisk start på andre omgang gjorde at Randesund en stund ledet 25-14. Til slutt vant de kampen 28-22. Toppscorer for Randesund ble Jo Vegard Molvik med fem mål.

Helgens resultater gjør at Randesund fremdeles ligger på 10. plass av de 16 lagene som er kvalifisert til Lerøyserien. Nå gjenstår det tre kamper. Alle mot lag som ligger plassert rundt dem på tabellen. Så da skal det kanskje være mulig å ta enda noen poeng? Siste runde er en fellesrunde som går i Drammen 21.-22. april.