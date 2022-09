I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

LILLESTRØM: Start kom ut med flott energi, og etter bare ni minutter sto det 0-2 på scoringstavlen i LSK-hallen. Begge målene var signert Marius Nordal.

Mål nummer to var et frispark som Nordal lekkert plasserte bak Lillestrøms keeper, Benjamin Bruskeland.

En meget god start av gjestene, som for anledningen spilte i sorte trøyer, kanskje var den litt for god. LSKs lynraske høyreving stod bak to målgivende på 10 minutter, og plutselig stod det 2-2.

Den stilingen stod i bare ett minutt. Da fikk Start-kaptein Christian Wahlstrøm en flott bakromspasning av Dennis Myrvold, og la ballen i det lengste hjørnet. 2-3 etter bare 23 minutter.

Men det skulle komme enda en scoring i denne elleville førsteomgangen. 13 minutter før pause var Start-forsvarerne uoppmerksomme, og LSK kunne utligne til 3-3 ved Armand Thoresen.

Fortsatt jevnspilt

I 2. omgang tok Start igjen initiativet fra første spark på ballen, og viste at de er et bedre lag enn Lillestrøm.

Etter 56 minutter spilte Henrik Haraldsen ballen igjennom til Christian Wahlstrøm, som rundet keeper og ble felt. Straffespark. Wahlstrøm steppet selv opp og var sikker eksekutør. 3-4.

Start fortsatte så å dominerte kampen, men LSK var farlige i angrep, og etter en corner satte Martin Krog inn 4-4 da klokka passerte en time.

Sterk avslutning

Men åtte minutter senere var Start foran igjen, da venstreving Marius Nordal kompletterte sitt hat-trick. 4-5.

Tremåls-scorer skulle også kaptein Christian Wahlstrøm bli, da han fikk en strålende pasning av Jesper Lundgren, og la ballen lekkert i det lengste hjørnet. Dermed 6-4 til sørlendingene, som også skulle også bli sluttresultatet.

- Vi spilte en veldig god offensiv kamp mot et overraskende bra LSK-lag, og scoret seks flotte mål. Men defensivt var vi slurvete, og slapp inn noen enkle mål. Gode taktiske endringer av trenerne våre (Eirik Moen Eskedal og Nils Petter Jonassen – red.anm.) gjorde at vi tok en god trepoenger, sier Start-kaptein Christian Wahlstrøm.