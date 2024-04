UTØVERBLOGG: Sist fredag deltok jeg i norgesmesterskapet i utstyrsfritt styrkeløft for veteraner. Konkurransen foregikk i vestlandshovedstaden Bergen og det var et veldig profesjonelt gjennomført mesterskap fra arrangørens side.

Styrkeløft er en idrett der man konkurrerer i tre deløvelser, hvor de tre beste løftene slås sammen til en total. Den med størst total i sin vektklasse vinner konkurransen. Del øvelsene er knebøy, benkpress og markløft, og man har tre forsøk i hver øvelse, totalt ni løft.

Veteraner i idretten styrkeløft er de løfterne som har fylt 40 år eller mere. Utøverne deles inn i alderskategorier og vektklasser. Alderskategoriene er 40 – 49, 50 – 59, 60–69 og 70 +. Vektklassene på herresiden er 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, -120 og +120.

Jeg konkurrerte i alderskategorien 40–49 og i vektklassen under 93 kg.

Må trene smartere

For å bli god i styrkeløft trenger de fleste lang tid med styrketrening for å legge et godt grunnlag. Jeg begynte å konkurrere styrkeløft i desember 2015 og har siden den gang konkurrert i totalt 35 konkurranser. Før jeg begynte å konkurrere i selve idretten trente jeg også styrke, men da uten at fokuset lå på å løfte tyngst mulig.

For å bli god i styrkeløft må man finne glede i det å gå på trening jevnlig. De fleste i idretten trener fra tre til seks dager i uka, hvor en treningsøkt kan vare alt fra en til tre timer. Jeg har i de senere årene gjerne trent fire til fem økter i uka med økter som varer i to til tre timer. Totalt mellom 12 og 15 timer trening i uka.

Treningen blir ofte delt opp i perioder med forskjellig fokus. Dette kalles periodisering. I etterkant av konkurranser er det perioder med høyere volum og lavere intensitet (kg på stanga) mens det opp mot konkurranser gjerne er lavere totalt volum, men høyere intensitet.

Siden februar har jeg deltatt på fire konkurranser i styrkeløft. Det er europamesterskap i utstyrsfritt styrkeløft for veteraner, norgesmesterskap i utstyrsfritt benkpress for veteraner, norgesmesterskap i utstyrsfritt styrkeløft og nå i helga norgesmesterskap i utstyrsfritt styrkeløft for veteraner.

På norgesmesterskap i utstyrsfritt styrkeløft som i år ble arrangert i Oslo, konkurrerte jeg mot utøvere i alderen fra 22 år til min alder som er 45. Det er utfordrende å holde dette nivået i den alderen jeg er nå. Min evne til restitusjon mellom treningsøktene er ikke like god som det de yngre utøverne har. Derfor kan jeg ikke trene like mye på samme intensitet som de yngre utøverne. Jeg må trene litt smartere og treffe litt bedre. Det er også viktigere for meg å spise riktig og ikke minst få tilstrekkelig antall timer søvn for å optimere evnen til restitusjon.

Video: Helge Hansen tar seg helt ut i markløft

Kappløp med tiden

Dette treningsåret har vært preget av småskader og vondter. Det har gjort det krevende å delta på så mange konkurranser og levere resultater på det nivået jeg ønsker. Det ble litt stang ut resultatmessig både i veteran-EM med en fjerdeplass og NM åpen med en syvendeplass. Det er også utfordrende å holde formtoppen oppe, slik at man treffer på så mange konkurranser etter hverandre.

Planen for veteran-NM i Bergen var derfor å løfte en litt større total enn hva jeg hadde løftet i de foregående konkurransene. Ønsket var å sette en norgesrekord i knebøy og en i total. For å klare dette måtte jeg løfte minst 265,5 kg i knebøy og få en total på minst 715,5.

Helge Hansen løfter 260 kilo i knebøy (video Linnea Fredriksen):

I styrkeløft har man innveiing to timer før selve konkurransen starter. Det vil si at før konkurranse må jeg veie inn på 93 kg eller mindre. Dersom utøver veier mer enn tillatt vektklasse når tid for innveiing er utløpt, får man ikke delta.

I Bergen bestilte jeg taxi opp til Åsane Arena klokka 1500, jeg hadde innveiing klokka 1600 og trodde jeg hadde god tid. Imidlertid tok det tid før taxien kom til hotellet og det var køkjøring og rushtrafikk igjennom Bergen. Jeg satt i taxien og kjente nervene begynte å melde seg. Tenk om jeg hadde reist helt til Bergen, bare for ikke rekke å innveiing? Klokka 15.55 ankom bilen Åsane og jeg rakk heldigvis å veie inn. Vekten ble 92,06 kg, så da var det bare å spise og drikke, for å kunne prestere best mulig under konkurransen.

Video: Helge Hansen løfter 285 kilo i markløft (video Linnea Fredriksen)

Fikk sjokk

Når det er omtrent en time igjen til stevnestart, begynner utøverne å varme opp. Det tar lengst tid å varme opp til knebøy, som er den første øvelsen. Oppvarmingen min kjentes veldig bra, og kroppen var uten smerter. Etter hvert var det min tur. Jeg startet på 242,5 kg på første forsøk. Dette gikk veldig greit, og lagleder meldte inn 255 kg for andre forsøk. Dette løftet gikk også bra og vi bestemmer oss for å gå for norgesrekord og 265,5 kg i siste knebøy. Det var dessverre for tungt denne dagen. Tellende resultat for knebøy ble da 255 kg.

Andre øvelsen var benkpress. Benkpress er jo en øvelse de fleste som trener har et forhold til. Enten hater man den, eller så elsker man den. Jeg har dessverre aldri helt mestret benkpress og det er vanskelig å få en god økning her. Men denne gangen hadde benktreningen gått bra, og jeg så muligheter for en liten personlig rekord. Første forsøk i benkpress var på 160 kg. Det gikk forholdsvis lett og greit. Lagleder meldte inn 165 kg på andre forsøk, som gikk, men det var likevel tungt. Derfor ble siste forsøk kun 167,5 kg, men det ble dessverre også for tungt.

Markløft er finalen i styrkeløft. Da er det fest. Musikken blir gjerne litt høyere, og det er gjerne publikum og løfternes entusiasme også. Min oppvarming var ganske kort, jeg var allerede varm etter de to andre øvelsene. Oppvarmingen er kanskje bare fem løft. Mitt første løft i markløft var på 260 kg. Dette gikk veldig greit. Planen var 275 kg for andre løft og dette ble meldt inn. Da jeg kom ut på plattingen for å ta løftet, fikk jeg meg et skikkelig sjokk. Jeg forventet at det skulle være sånn passe lett, men det var det motsatte. Det føltes minst ti kg tyngre enn det burde. Det ble godkjent og lagleder meldte inn 285 kg på siste løft. Dette ble imidlertid for tungt denne gangen.

Totalen på stevnet ble 695 kg. Noe som var skuffende med tanke på målene jeg hadde satt meg. Imidlertid var det nok til å vinne min klasse i -93 kg 40 til 49 år og bli norgesmester og til å vinne bestemannsprisen.

Inkluderende idrett

Det kåres beste løfter på poeng for hver alderskategori. Det vil si at vektene man har løftet regnes om til poeng, slik at man kan sammenligne løfterne på tvers av vektklassene. Der ble jeg beste løfter på poeng for knebøy, benkpress, markløft og total. Prisen for beste løfter på total kalles bestemannspris.

Alt i alt var norgesmesterskapet i Bergen en flott opplevelse. Jeg reiste sammen med min kone, som også driver med styrkeløft og vant sin klasse. Hun lagledet i tillegg meg i min konkurranse. Styrkeløft har blitt en hyggelig aktivitet og idrett vi driver med sammen, som gir oss veldig mye.

Klubben jeg løfter for, Raet Styrkeløftklubb, hadde flere gode utøvere i sving og flere utøvere ble norgesmestre i sine klasser.

Styrkeløft er en idrett som er utrolig inkluderende og det er alltid hyggelig å reise på konkurranser og treffe menneskene som både løfter og arrangerer stevner. Det gir mange gode opplevelser. Idrett er intenst. Det er både gode opplevelser hvor mestring og følelsen av å lykkes står sterkt, men det er også dype skuffelser når det ikke går slik man hadde tenkt.

Nå er konkurransene jeg hadde sett meg ut for 2024 ferdig. Utfallet ble ikke helt som jeg hadde drømt om, men slik er idrett. Nå er det tid for å først restituere, så starte arbeidet med å legge et godt grunnlag for de neste konkurransene, om det blir i høst eller ute på nyåret i 2025.

Jeg pleier alltid å si at styrkeløft starter som en liten interesse, før den sakte utvikler seg og før du aner det tar over livet ditt. Det er ingen hobby, det er en besettelse.

På toppen av podiet i veteran-NM. Foto: Privat