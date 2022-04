LARVIK: Etter 0-1 i serieåpningen kom ketchup-effekten i andre omgang borte mot Halsen 2. påskedag. Vi gikk til pause med ledelse 2-1, men slet med å komme gjennom et tungt Halsen-forsvar, spesielt sentralt. De to målene kom fra kantspillerne Helge Strand og Marcus Aslaksen, som assisterte hverandre med hvert sitt innlegg fra motsatt kant. Jakob Toft kom til et par headinger mot mål, men de ble ikke farlige.

2. omgang startet nesten omvendt, samtidig som vi virket å være en tidel foran i duellene, mot en tidel bak før pause. Etter ti minutter var ledelsen øket til 4-1, begge målene etter fremspill sentralt til Toft. Det første traff ikke, men angriperen utnyttet dårlig fotarbeid av en forsvarer og kom seg likevel forbi, alene mot keeper.

Helge Strand setter inn 1-0 med sitt første mål for seniorlaget. Foto: Stian Bøe

Straffescoring

På veien ble han løpt ned, og Robert Våge Skårdal satte inn straffesparket. Ikke lenge etter spilte Sondre Nordhagen opp til en møtende Toft, som snudde og la videre til Sander Barstad Bergan som løp inn i rommet bak ham. Der var det nå god plass og telemarkingen satte ballen forbi keeper og i mål.

Seieren virket nå å være sikker, men målene sluttet ikke å komme. Daniel Tørressen Eikeland spilte ballen oppover høyrekanten til Peiwast «Piwi» Hama, og Piwi skar oppskriftsmessig innover. Mellom tre forsvarere så han tydeligvis en åpning, og med venstrebenet fra tjue meter sendte han ballen mellom dem og i mål i keepers nærmeste hjørne.

Robert Våge Skårdal kom inn etter pausen og bidro til en god andreomgang. Foto: Stian Bøe

Scoret på første touch

Etter 70 minutter ble det spissbytte. Anders Bjørge kom inn for Toft, og han brukte under to minutter på å øke ledelsen til 6-1 med sin første ballberøring. Nok et fint angrep, Våge Skårdal førte ballen raskt fremover halve banen før vi spilte litt vinkler utenfor sekstenmeteren.

Barstad Bergan la ut på kant til en annen innbytter, Kawsu Jabai, som headet ballen i bue mot motsatt hjørne. Bjørge sikret målet på streken, kanskje ville ballen truffet stolpen, kanskje ville den uansett gått inn, Bjørges målteft kunne ikke ta sjansen. Neste berøring traff ikke ballen, da var det en litt for tøff albue og gult kort til den alltid aggressive angriperen, noen sekunder etter avspark.

Anders Bjørge med to kjappe mål som innbytter. Foto: Stian Bøe

Hjemmelaget fikk en redusering noen minutter senere ved et skudd fra kort hold som Halvor Homme ikke rakk ned til å få kroppen bak, men målshowet var enda ikke ferdig. Kampens flotteste avslutning stod Bjørge for, til sin andre scoring på syv minutter på banen. Etter en corner trakk han seg ut på ti meter og sendte en volley fra skulderhøyde i rett linje opp i krysset.

Roste innbytter

Det hadde gitt bedre poengfangst å spre de syv målene utover sesongens to første kamper, men nå bør i hvert fall troen på eget offensivt spill være hakket bedre enn etter hjemmekampen mot Eik Tønsberg.

Trener Jon Hodnemyrs oppsummerer:

– Vi gikk inn med en kampplan som vi ikke helt klarte gjennomføre i 1. omgang, justerte oss inn i pausen og da løsnet det. Målene kom av god samhandling og felles forståelse av angrepsfotball, så det gjør det spesielt gøy. Ekstra skryt til Robert Våge Skårdal, som kom inn og dominerte. Totalt sett er vi likevel enige om at vi både ønsker og forventer mer av oss selv når det gjelder å kontrollere kampen også uten ball.

