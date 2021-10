Gimletroll vant over seriemesteren

KRISTIANSAND: Det klarte hjemmelaget, som vant 2-1 over Odd på Sparebanken Sør Arena og som dermed ble nummer tre i årets 2. divisjon avdeling 2.

Som forberedelse til årets serie hadde vi bare mulighet til å spille én eneste treningskamp, og motstander i denne kampen var nettopp Odd. Vi var klar over Odds sterke sider, og vi hadde en klar plan for hvordan vi skulle angripe kampen for å vinne den. Odd har i hele sesongen vist seg å være sterke i dødballsituasjoner, spesielt på corner.

Ut fra en analyse av Odds kamper denne sesongen vurderte vi at Odds kampplan ville være mye basert på rask vending av spill, mest fra venstre til høyre, for på den måten å skaffe 1-mot-1-situasjoner. Defensivt var det derfor viktig å hindre slike situasjoner om vi skulle lykkes, og vi skulle ikke gi fra oss «lette» cornere. Offensivt var vår vurdering at Odds sine forsvarsspillere definitivt ikke er så raske som Gimletrolls angrepsspillere og det var viktig for oss å legge til rette for å utnytte det.

Vi bestemte oss for at Odd skulle få lov til å ha ballen så mye som de ville, men at det skulle skje på våre betingelser, og at vi skulle sette press på Odds forsvarsspillere når disse ikke hadde 100 prosent kontroll på ballen.

Vi lyktes i vår kampplan, var godt organisert og visste at vi som lag er et av de beste i 2. divisjon i Norge. Jentene var fantastiske, og til tross for at Odd hadde ballen mest, mener jeg at det er vi som kontrollerte kampen, noe også resultatet reflekterer.

Odd hadde tre baller i «metallet», men Gimletroll hadde også fire øvrige muligheter til å score i tillegg til de to målene i 1. omgang, som ble scoret av June T. Johansen og Ingrid Olsen.

Vi avsluttet serien på 3. plass på tabellen, og med en svært imponerende andre halvdel av sesongen. Muligheten for å nå toppen av tabellen ble dessverre sterkt redusert da NFF krevde at vi skulle spille en kamp der laget ikke kunne bruke mange av sine spillere på grunn av omstendigheter rundt covid-19. Men vi vant de fem siste kampene, fikk full pott på hjemmekampene og er det eneste laget som har slått seriemesterne. Vi ser allerede frem til en ny sesong hvor vi ønsker å ta ytterlige steg for å vinne divisjonen!

Se kampfakta her