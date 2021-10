Gulltrener i Start fyller 75 år

KRISTIANSAND: – Ja, når jeg fyller 75, så må jeg prioritere familien. Men jeg skal selvfølgelig følge kampen mot Åsane på nettet. Det blir jo en ekstra presang dersom Start vinner i dag, sier jubilanten.

Helge Henriksen har lang fartstid i Start. Men han vil for alltid bli sterkest forbundet med sesongen 1980, året de gule og svarte vant sitt andre seriegull på mest dramatisk vis.

Et godt stykke ut i 2. omgang ledet Start 3–1. Så scoret Rosenborg to ganger, slik at det sto 3–3. 13 minutter før slutt var gullet altså på vei til Bryne. Men så skjedde det fantastiske:

– Jeg tror det var åtte-ni minutter igjen. Svein (Mathisen – red.anm.), selvsagt, la en nokså lav ball inn i feltet. Det var antagelig derfor at Steinar Aase klarte å nå den. Han var jo ikke så veldig høy. Så «kjippet» han ballen bakover med hodet over Anders Eggen i Rosenborg-målet. 4-3! Da hadde vi gullet, sier Helge Henriksen – og legger til:

– Det var elleville tilstander på banen og benken da dommeren blåste av. De 8000 på tribunene var også helt gale. Det var skikkelig Texas. Det er det største sportslige høydepunktet i min trenerkarriere.

Medlem av både Donn og Start

Helge Henriksen er opprinnelig Donner. Det var i lakkskoklubben i Kristiansand han slet ut sine første par fotballsko.

– Ja, jeg er vokst opp i Donn, og spilte på aldersbestemte lag der helt fra lilleputt. Vi ble kretsmestre både i smågutte- og gutteklassen. Jeg spilte sammen med blant andre Thorleif Breidalen, som jeg også gikk i samme klasse med på skolen, sier Henriksen, som i dag er medlem av både Donn og Start.

– I 1979, da jeg ble engasjert i Start, så følte jeg at jeg også måtte være medlem av klubben. Så da meldte jeg meg inn i Start og fortsatte å betale medlemskap i Donn. Det har jeg gjort siden. Jeg har ingen problemer med å være medlem av begge klubbene.

Etter videregående dro Helge Henriksen til Oslo og tok Idrettshøyskolen. Der hadde han blant andre Egil «Drillo» Olsen og Andreas Morisbak som trenere. Da han kom tilbake til Kristiansand i 1974, begynte samarbeidet med Karsten Johannessen.

– Karsten var trener i Donn da jeg kom hjem. Da fant jeg ut at jeg med min trenerutdannelse, og erfaring som spiller, burde se på hva en fagmann som Karsten holdt på med. Så da sluttet jeg å spille og gikk inn som assistent for ham i Donn, sier Helge – og fortsetter:

– Det ble bare med det ene året med Karsten i Donn. Så hadde jeg laget et par, tre år alene. Deretter var jeg i MK i to perioder, før jeg ble gjenforent med Karsten i Start 1979.

Sterkt forhold til Start

Helge Henriksen fikk til sammen ti års trenergjerning på A-lagsnivå. Inkludert de tre årene i Start, 1979 til ’81. De tok bronse i ’79, gull i ’80, men klarte bare 8.-plass i 1981, og ble da erstattet av Svein Hammerø.

De som kan huske tilbake til den tiden, vet at det ikke ble noen suksess. I tur og orden satte Hammerø Stein Thunberg, Svein Mathisen og Trond Pedersen ut av laget, og endte opp med selv å få sparken!

Helge Henriksen hadde sin hovedjobb i skolen etter trenertiden i Start. Dessuten satt han i bystyret i Kristiansand, for Høyre.

– Jeg var lærer, fotballtrener, bystyrerepresentant og journalist, først i Sørlandet så i Fædrelandsvennen. Det var forferdelig for Siri (kona – red.anm.). Jeg var jo aldri hjemme, minnes han.

– Hvordan er ditt forhold til Start i dag?

– Det er fortsatt sterkt. Foruten trenergjerningen, så har jeg sittet i styret i flere perioder. Første gang var i ’95, og siste gang nå for to år siden. Så ser jeg jo alle kampene. Det er bare dagens kamp jeg må hoppe over. Dessuten koser jeg meg skikkelig med Starts seniorklubb hver tirsdag. Her er det mange gode foredrag og et hyggelig miljø, som jeg alltid som fram til med glede.

Jubileumsfest på Ytre Kalvøya

– Hva er ditt største fremtidsønske for Start?

– Det er selvsagt at laget tar steget opp i Eliteserien, der de egentlig hører hjemme. Det er jo flaut at vi i en by som Kristiansand ikke har et lag på øverste nivå.

– Hvordan skal du feire 75-årsdagen?

– Vi har et familiested på Ytre Kalvøya i Randesund. Der har våre tre sønner (Thom-Helge, Michael og Fredrik William) hver sin hytte. Dessuten har Siri og jeg bygd et ganske stort anneks. Vi har altså hvert vårt sted, og i dag kommer sønnene våre med familier for å ha en koselig sammenkomst med oss på kvelden. Der synes jeg nesten at hovedpersonen må være til stede, ikke på Sør Arena, smiler Helge Henriksen.

Da Roy Amundsen nektet å spille

Helge Henriksen har selvsagt veldig mange morsomme historier og minner fra sin tid som Start-trener. Her er en som kanskje ikke så veldig mange har hørt:

– Det var i ’79. Vi skulle spille mot Vålerenga i Oslo, på Bislett, den gang. Min oppgave før kampen var å varme opp keeperen med skikkelige skudd. Roy (Amundsen) ville ha det. Så var det reservene som sto for tur, og Roy skulle altså ha realistiske skudd. Vi hadde en skøyer i Gunvall Slatlem, som var teknisk veldig god. Da det var hans tur, så «kjippet» han ballen over Roy og rett i kassa. «Helge, jeg sa realistiske skudd», sa Roy. Da sa jeg til Gunvall: «Nå må du slutte med det tullet der og brenne av». Så gjorde han akkurat det samme da det var hans tur igjen. Han «kjippet» ballen over Roy og rett i kassa. Da tente Roy, tok av seg hanskene, kastet dem i bakken og sa: «Nu går je!». Så gikk han rett i garderoben. Da var vi pinadø ute å kjøre. Vi hadde en purung Roald Rørheim som stand-in. Da løp jeg bort til Karsten og sa: «Nå sliter vi. Roy ble forbanna og vil ikke spille.» «Et øyeblikk», sa Karsten, «jeg snakker med Svein (Mathisen)» Så løp han bort til Svein som han visste hadde veldig god kontakt med Gunvall. Så løp Svein inn i garderoben til Roy og begynte på parlamentere. Og omsider fikk han Roy på beina igjen og tilbake i mål. Men dette må jeg legge til: Roy er den beste keeperen Start noen gang har hatt. Han var fantastisk.