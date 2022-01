KRISTIANSAND: – Dette må være verdens beste mosjonsform, sier Aileen Runde entusiastisk.

Hun er en av flere i Kristiansand Orienteringsklubb med hjerte for turorientering. Med denne aktiviteten blir både kropp og hjerne trimmet, samtidig som mange flotte naturopplevelser venter. Underveis er hver post et mål, og det kan være ekstra motiverende for barn. Det er ikke uten grunn at mange kaller turorientering for «skattejakt».

49. gang

Årets Skautrimmen arrangeres for 49. gang og er lagt til Vågsbygd, Duekniben, Vestheiene og Jegersberg. Postene har litt ulik vanskelighetsgrad, avhengig av hvor langt postene er i plassert fra sikre holdepunkter som for eksempel en sti. Duekniben og Jegersberg er turområder med mange stier og ganske kort mellom postene. I både Vågsbygd og Vestheiene er det færre stier og litt lenger mellom postene og dermed litt mer utfordrende orientering.

QR-kode

Postene er merket med postnummer og postkode samt QR-kode. At du har vært på posten, registrerer du enkelt via app’en Turorientering, hvor du scanner QR-koden eller taster inn postkoden. Du kan selvfølgelig også notere ned postkoden på klippekortet eller registrere den på turorientering.no når du kommer hjem.

Slik ser postene ut - tar du utfordringen? Foto: Ingvild Mulen

Baneheitrimmen

I Baneheia er det 20 poster – Baneheitrimmen. Postene er plassert nær en av de mange flotte stiene i området og egner seg ekstra godt for barnefamilier. Disse postene er merket på samme måte som Skautrimmen-postene.

Kom i gang

På Skautrimmens informasjonsside finner du alt du trenger å vite om Skautrimmen og Bytrimmen. Fra den siden kan du også kjøpe og laste ned kartene. Alternativt kan du kjøpe konvolutt med kartene på Intersport Sørlandssenteret, Intersport Skippergata, Regntøyspesialisten, Sport 1 Amfi Vågsbygd, Meny Albert, Löplabbet Kristiansand og DNT Sør.

God postjakt!