På krykker gjennom karuselløypa

KRISTIANSAND: – Jeg liker best oppforbakker og tunge partier i løypene, for da kan jeg holde et greit tempo i forhold til dem som løper uten krykker, sier Heivoll.

Han fikk en ryggskade etter en snowboardulykke som 17-åring. Etter ett år i rullestol begynte han med krykker.

– Jeg kan bruke begge beina, men trenger fortsatt krykkene til å støtte meg. Det er gøy å være med i karusellen, og det er god stemning i løypene, understreker han.

I heftig vind og «aprilvær» var han en av 517 deltagere som denne uken gjennomførte årets 16. løp i Terrengkarusellen. Bestetider i den 4,4 kilometer lange normalløypa, uansett alder, gikk i jenteklassen til følgende: Janne Thorstensen (23:53) vant, foran Bente Gullsmedmoen Hauge (24:06), Janne Birgitte Prestvold (24:09), Lina Gullsmedmoen Indrebø (25:53) og Silje Refsnes (26:26).

Hos guttene ble det solid seier til Kristoffer Pettersen (16:40), foran Arvid Fredriksen (18:56), Kjetil Marius Ulland Salvesen (18:58), Andreas Herstad Dolmen (19:01) og Tim Erik Olsen (19:22).

På milslukerdistansen stilte det 99 deltagere, og de beste jentene ble her Margaret Anne Heald (50:18), Inger Britt Bakstad (50:45) og Siri Marit Aasland (53:21), mens det hos guttene ble seier til Ferdinand Fredriksen (43:47), foran Odd Anders Arntzen (44:05) og Gunnar Lauvsland (44:27).

Antallet som har vært med på minst ett av løpene våre denne sesongen gikk opp til 1634 deltagere.

Kristoffer Pettersen (37, vinneren av kort løype

Hvordan vil du beskrive løypa?

– Den har mange gruspartier, samt noen fine skaupartier. Og så er det utforbakker som du får fart i. Dette er mitt første karusell-løp i år. Jeg kommer til å skjerpe meg med deltagelse neste år, men i år har tiden gått med til så mye annet.

Heidi Haugland (48)

Hva er det du liker med karusellen?

– Det er at man kan løpe sitt eget tempo. Man treffer mange hyggelige folk, og løypeprofilen er variert fra sted til sted.

Erland Førde Møll (41)

Hvordan ble du med i Terrengkarusellen?

– Det begynte for seks år siden gjennom Bymisjonen og er blitt en fin hobby. Jeg liker at det er mange varierte løyper. De frivillige i karusellen gjør en uvurderlig bra jobb!

Per Helge Fjørtoft (41)

Hvordan trives du som karuselløper?

– Jeg er inne i min første sesong og synes det er veldig gøy. Kona mi har vært med lenger enn jeg og i dag er vi her sammen med våre to barn.

Resultater – Vanlig løype (4,4 km)

K10-14

-Lotte AxelsenEgen bedriftFullført

K15-19

-Christina TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

K20-24

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

-Tonje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Lina Gullsmedmoen IndrebøNordea25:53

2Karoline FrisvollNOV29:15

3Renate MøllandGumpen Gruppen32:19

4Magnhild TvedtKr.sand kommune32:41

-Aurora RetterstølRambøll NorgeFullført

-Malene IhmeKr.sand kommuneFullført

-Nora SørlienKr.sand kommuneFullført

K30-34

1Silje RefsnesEgen bedrift26:26

-Heidi Skreå AanundsenPhoneroFullført

-Helene HørteKvadraturen vgsFullført

-Isabell SæbøEgen bedriftFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

K35-39

1 Line Maria SlettebøeFædrelandsvennen28:01

2Mariann Fjørtoft HalvorsenMeny Christiansand35:23

-Birgitte Haugeland OlsenSørlandet SykehusFullført

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Elisabeth KileEgen bedriftFullført

-Ingvill TjernøPhoneroFullført

-Kathrine MartinsenSørlandet SykehusFullført

-Marlen FlåtEgen bedriftFullført

-Yvonne LarsengKr.sand kommuneFullført

K40-44

1Cecilie Lorentsen OdlandSørlandet Sykehus32:45

2Linda Gurvin OpheimUiA36:45

2Marita Brandsar HefteSørlandet Sykehus36:45

-Anne Kristin HolteKKGFullført

-Catrine VehusMeny ChristiansandFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

K45-49

1Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus28:50

-Anne Gunn V. OrtenMeny ChristiansandFullført

-Åshild SkoftelandKKGFullført

-Carina Yu JakobsenAgder EnergiFullført

-Hilde Margrethe EngedalEgen bedriftFullført

-Lise H. WagtskjoldElkem FiskaaFullført

-Marianne Scheie HumborstadStatbilFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

K50-54

1Janne Birgitte PrestvoldFædrelandsvennen24:09

2Rita AbrahamsenEgen bedrift28:03

-Andrea Carola AndersenColor LineFullført

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Astrid BrodersenTeam MosjonFullført

-Beate Weistad KnutsenEgen bedriftFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Cathrine KrügerSørlandet SykehusFullført

-Grete Sætre BruheimSchindlerFullført

-Inger Margrethe AxelsenLærerneFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Kirsti Urdal LossiusStatbilFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Mona KristensenAgder FylkeskommuneFullført

-Torill BrottveitReturkraftFullført

K55-59

1Janne ThorstensenStatbil23:53

2Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne24:06

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Anne Sofie KaalandStatbilFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Cecilie ØstebyKr.sand PolitiFullført

-Elisabeth Sørensen DahlEgen bedriftFullført

-Ellen EkseBertel O. Steen AgderFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Inés Del Carmen LundTangen vgsFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne VorraaUiAFullført

-May Tove AndveEgen bedriftFullført

-Mona GuttormsenMulti RegnskapFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Siri Bue TrædalKr.sand kommuneFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

K60-64

1Reidun KlunglandCameron Sense31:20

2Toril BenjaminsenEgen bedrift33:51

-Anita FuglestadKr.sand kommuneFullført

-Anne Britt EngestølVennesla kommuneFullført

-Anne Cathrine HansteenEgen bedriftFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Johanne Helle LianeEgen bedriftFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Karin Landa FrigstadSørlandet SykehusFullført

-Laila FjellheimOneCoFullført

-Laila RøinåsStatsforvalteren i AgderFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-Randi NordahlNikkelverketFullført

-Rita HægelandEgen bedriftFullført

-Solveig Irene KileEgen bedriftFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

K65-69

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Grete JohansenEgen bedriftFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Karen Torine MørkestølCameron SenseFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Karin ThorsenEgen bedriftFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-Ragnhild AuestadTeam MosjonFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Ruth AarreKr.sand PolitiFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Wenche HaalandEgen bedriftFullført

K70-74

1Arnhild KristiansenEgen bedrift38:10

-Aase KiledalStatbilFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Arina AxelssenEgen bedriftFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Eldri KirkesolaTilsynsgampeneFullført

-Eli Sandbakken OftedalNorconsultFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Gerd Aina MortensenKr.sand kommuneFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonTeam MosjonFullført

-Rose Laura JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Anne Lise LauvnesKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie PedersenKr.sand kommuneFullført

-Anne Sofie GrindlandPensjonistFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Magnhild Svaland VetrhusKr.sand kommuneFullført

K80-84

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

M10-14

-Emil Holte-YttriEgen bedrift26:58

-Erik Elias FiskvikLSK22:09

-Matteus Høivik EngeEgen bedrift22:12

-Petter SalvesenEgen bedrift26:58

-Tobias Solberg RødlandEgen bedrift22:03

M25-29

-Trygve LorentsenPhoneroFullført

M30-34

1Kjetil Marius Ulland SalvesenKr.sand kommune18:58

2 Hans Erik FiskvikLSK22:07

3Olav RisdalNikkelverket24:00

4Daniel SalvesenMHWirth26:58

5Håkon PuntervoldBrandsdal Group27:17

6Kjetil HauglandBouvet Norge31:52

7Jan Erik PaulsenNikkelverket32:02

8Anders HeivollEgen bedrift36:48

-Ola AlmvikMekonomen Sørl.p.Fullført

M35-39

1Kristoffer PettersenEgen bedrift16:40

2 Tim Erik OlsenMeny Christiansand19:22

3Magne SørvigLSK20:41

4Håkon SandåkerBredalsholmen21:50

5Lars Wensell HamrePhonero32:04

-Anders AaslandAzetsFullført

-Atle AasgaardRambøll NorgeFullført

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

M40-44

1 Per Helge FjørtoftEgen bedrift20:26

2 Morten André Solberg RødlandEgen bedrift22:04

3Mads HatlevikUiA23:38

4Jan Martin HansenPK Entreprenør25:42

5Manuel SpartaUiA26:13

6Torbjørn RypestølBDO26:31

7Christian Jimenez PerezMeny Christiansand30:00

-Even Brage HardelandSparebanken SørFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Lars Ivar OlsenGumpen GruppenFullført

M45-49

1Håvard FlåLærerne20:44

2 Rune SalthaugAgder Energi21:30

3 Roger Arne JohnsenNikkelverket24:00

4 Roger Magne AndersenKr.sand kommune26:48

5 Bjørn-Erik EngeKr.sand kommune26:54

6 Dag Øystein JohansenPhonero30:53

-Frode AndreassenTINE KristiansandFullført

-Kenneth GregersenElkem FiskaaFullført

-Lars Jarle YttriMHWirthFullført

-Magnus VatlandElkem FiskaaFullført

-Roald NilsenHuntonitFullført

-Rune NilsenHydro VigelandFullført

M50-54

1Arvid FredriksenEgen bedrift18:56

2Andreas Herstad DolmenNikkelverket19:01

3John Torgeir RolandKBR20:11

4Olav Einar RikeAgder Energi20:32

5Knut AurebekkKr.sand Politi24:01

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Eilef StallelandHellvik Hus SøgneFullført

-Espen ØenNAV AgderFullført

-Gunnar HaraldstadT. O. SlettebøeFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Jan G. JohannessenNikkelverketFullført

-Lars R. HannestadColor LineFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Peder-Olav ØlbergNikkelverketFullført

-Raymond OlsenHennig-Olsen IsFullført

-Robert GustavsenTelenorFullført

-Rune SkuggedalElkem FiskaaFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tony HalsallEgen bedriftFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

M55-59

1Jostein JohannessenStatbil21:18

2Trond SørensenEgen bedrift22:50

3Arild Magne GundersenEgen bedrift26:48

4Jørund FjærbuBlatchford Ortopedi27:40

5Jon Olav UpsalVA Vegvesen27:50

6 Harry Verner HartvigsenTangen vgs29:00

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Atle BergsetSparebanken SørFullført

-Bjør Ivar KulienEgen bedriftFullført

-Dag EfjestadAgder EnergiFullført

-Erik JohannessenKBRFullført

-Espen EggerdinkBerry Packaging NorwayFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Geir Brekke OlsenT. O. SlettebøeFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Helge Woxeng NygårdNorgesplasterFullført

-Jan Eddy RyenEgen bedriftFullført

-Kjetil NorbyEgen bedriftFullført

-Kristen BueEgen bedriftFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Ole Michael LossiusBRGFullført

-Øyvind TrædalNikkelverketFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Tarjei AustegardNkomFullført

-Terje LarsenNikkelverketFullført

-Terje NandrupEgen bedriftFullført

-Thor Magne StifossHuntonitFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

M60-64

1Rune LøklingNikkelverket20:04

2Pål Alfred LarsenStatbil23:54

3Arild MoenTangen vgs23:57

4 Kai StokkelandEgen bedrift24:34

5 Morten PaulsenVisma26:48

6Jan JensenEgen bedrift27:55

7Arvid HaaverstadEgen bedrift32:00

7 Svein Trygve LundEgen bedrift32:00

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn Inge KvinlaugUiAFullført

-Dag BrekkanTeam MosjonFullført

-Geir Ove SteensohnSørlandet SykehusFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Jan Torger NilsenElkem FiskaaFullført

-Joar KvaaseOteraFullført

-John HansenAsker & Bærum PolitiFullført

-John Rune IngebretsenTeam MosjonFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Knut Terje EngestølHuntonitFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Tore Birger DalevollKBRFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket22:45

2Reidar HeivollKr.sand Politi24:19

3 Paul Otto Johnsen jr. Team Mosjon24:43

4Arnfinn FolkvordNikkelverket26:36

5Johnny HansenEgen bedrift26:37

6Terje Cederberg HansenSøgne kommune27:30

7Terje AasenAgder Energi27:48

8Ole Ingvar GauslaaJernbanen31:46

9Arvid BrattlandGumpen Gruppen32:19

10 Odd Gaute DrivdalEgen bedrift32:26

-Alf HaalandEgen bedriftFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Egil MongstadStrømmestiftelsenFullført

-Erik DyngvoldEgen bedriftFullført

-Geir Egil ÅsenCBFullført

-Gudvin BaldersheimHennig-Olsen IsFullført

-Håkon HellvikHellvik Hus SøgneFullført

-Hans Kristian ArnesenEgen bedriftFullført

-Inge SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Kåre DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Kåre PedersenOptimeraFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Ole Vium OlesenLandmåler SørFullført

-Per AasgaardMHWirthFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Per KvinlaugEgen bedriftFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Steinar Johan FlakMHWirthFullført

-Svein B. SødalPentagonFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Tom TorjussenTeam MosjonFullført

M70-74

1Aslak BjotveitStatbil26:46

2John Sigve HaarrKr.sand kommune29:33

3Arnfinn SøysetTeam Mosjon29:56

4 Svein KirkebyLærerne31:55

5Finn GitmarkEgen bedrift33:47

6Arvid MartinsenEgen bedrift37:00

7Birger HafslundMHWirth38:00

8Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand40:25

9Thor Øystein OlsenAgder Bilskade48:02

-Alf GurandsrudLandmåler SørFullført

-Arne TenningenTeam MosjonFullført

-Arvid BentsenTelesportFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Øystein VesterhusNikkelverketFullført

-Paul JoreidTeam MosjonFullført

-Per Magne GjermundnesVaroddFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Sigmund SalthaugEgen bedriftFullført

-Tor Arild OftedalLærerneFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor PedersenStrai KjøkkenFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Torgrim EldhusetAgder EnergiFullført

M75-79

1Harald FlåDNT Sør33:35

2Gunnar Kristian VindenæsLSK34:25

-Arne Hallvard HolteEgen bedriftFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Erik FalkumRadisson BLU CaledonienFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-Johannes Jacobus FeenstraEgen bedriftFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Leif Sigbjørn OmdalSongdalen kommuneFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Ole Kristian LauvnesLærerneFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Torstein LarsenOceaneering RotatorFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera39:50

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Sverre SørensenEgen bedriftFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Kjell SangvikEgen bedriftFullført

M90-

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (8,8 km)

K30-34

-Marie BueKr.sand PolitiFullført

K35-39

1Nina Barland FlatenLSK58:31

2Eva Helén TandbergKSI60:00

K40-44

1Helene Eik AndersenStudent56:04

2Teresa PhamKr.sand kommune56:25

K45-49

1Ingeborg Brattli LundKr.sand kommune65:00

-Kristin A. Heggland BolsøySpareBank1-SR-BankFullført

K50-54

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon50:45

-Anne Marie EkelandSørlandet SykehusFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Ellen Marie NordbøHandelsbankenFullført

-Marit GausdalHG-ByggFullført

-Ruth ValleheiLærerneFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandTeam Mosjon53:21

2Unni Brekka UglandKr.sand kommune63:45

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Bjørg Kari HauglandNikkelverketFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Jane EidsåSørlandet SykehusFullført

-Linda Næsager NesseSørlandet SykehusFullført

K60-64

-Anne Gro TengesdalNAV AgderFullført

-Eva CowardLærerneFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune50:18

2Marit PenneKr.sand kommune57:58

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Marit NotlandEgen bedriftFullført

-Nina SunnåsLærerneFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

K70-74

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

M25-29

1 Dag-Erik TvedtNOV47:13

M30-34

1Ferdinand FredriksenBravida43:47

2Bjørnar Alvær SandsmarkAgder Fylkeskommune54:06

-Kristian JensenBrandsdal GroupFullført

-Lars Mikael Nome BirkelandEgen bedriftFullført

M35-39

1Lars Klemet JakobssonElkem Fiskaa46:11

M40-44

1Erland Førde MøllElkem Fiskaa49:00

M45-49

1 Odd Anders ArntzenOtera44:05

2Johan HeideElkem Fiskaa47:50

3Geir BerhusNordan74:00

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Dag SvingenT. O. SlettebøeFullført

-Håvard GlendeKr.sand kommuneFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

M50-54

1Frode TjomslandStatbil49:07

2Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte52:21

3Arild TengsNeumann Bygg74:00

-Are SætervadetEgen bedriftFullført

M55-59

1Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe44:27

2Gunnar CowardEgen bedrift45:52

3Alf Helge FredriksenEgen bedrift46:44

4Ole Johan BueklevRepstad48:48

5Yngvar KiledalHandelsbanken53:10

-Fredrik EngeEgen bedriftFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

M60-64

1 Bjørn Rune HenriksenElkem Fiskaa45:55

2John ZahlCameron Sense48:23

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Geir GundersenKr.sand SkruefabrikkFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Jan Øyvind PedersenAgder FylkeskommuneFullført

-Lars Helge FossdalSørlandet SykehusFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Reidar SæstadDNBFullført

M65-69

1Arild AurebekkGumpen Gruppen52:40

2 Carl Georg OmdalNAV Agder62:30

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Kai KyllingstadSparebanken SørFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Kristian LangelandMHWirthFullført

M70-74

1Torbjørn PaulsenVisma55:45

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne PaulsenEgen bedriftFullført

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Knut PilskogFirenorFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Terje GabrielsenNordeaFullført

-Tore BerntsenAgder FylkeskommuneFullført

M75-79

1Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus61:25

2Jan Reinhard HansenEgen bedrift81:05

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Peder GrønnestadVennesla kommuneFullført

-Sigurd Næss AndersenSongdalen kommuneFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

M80-84

1Borgar HauglandTeam Mosjon77:20