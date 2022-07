FARSUND: Ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen (Ap) markerte selve åpningen med å ta en volleyballserve på den ene banen. Anlegget er tilrettelagt for rullestolbrukere, har to vannposter, rikelige med stikkontakter, tre tribuner, naturlige voller (sådd med blomsterengfrø) for å skjerme for nordvesten, «kongeplassen» med to campingbord og oversikt over hele anlegget, småbarnsområde på østenden mot barnehagen og et påbegynt sekretariat mot klubbhuset i vest der det blir alle muligheter til å styre en turnering fra.

Sand, nett og stolper av beste kvalitet og anlegget kan både kjøres med tre store baner eller ni minisandvolleyballbaner, eller en miks av dette. Til åpningen kom teamet i Beach Volley Vikings med blant andre de olympiske mesterne og verdensmesterne Anders Mol og Christian Sørum.

Vikings-utøverne, sammen med trener Jetmund Berntsen, kjørte først en spilleøkt med ca. 40 barn og ungdommer fra volleyballklubben før de hadde sin egen spilløkt og fikk vist fram ferdigheter i verdensklasse.

Dag Roalkvam mottok NVBFs hedersmerke i sølv for lang og tro tjeneste i volleyballen i Farsund og det ble servert grillmat, marsipankake og is. Nå håper vi anlegget blir flittig tatt i bruk!