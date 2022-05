Etter å ha vunnet et nytt seriegull for Stavanger Oilers er målet mitt å spille meg inn på A-landslaget kommende sesong.

UTØVERBLOGG: Det var fint å fylle 18 år, men det betyr også at tida på ungdomslandslaget er over. Det har vært gode tider på landslaget og jeg har fått opplevd mye. Jeg har vært to år på JU16-landslaget og fire år på JU18-landslaget, og vært så heldig å få spille i tre VM, samt at jeg har fått reist mye og fått mange hockeyvenner rundt om i Norge.

Det har vært skikkelig gøy. I mitt siste VM var jeg kaptein. Det er jeg stolt over og jeg er glad for at jeg fikk den muligheten.

Vi har et bra støtteapparat og trenerteam på JU18-landslaget og jeg har alltid følt at det har vært et bra sted å være og utvikle meg. Jeg vil gjerne takke Tone Olsen, som har vært manager på JU18-landslaget i den tida jeg har vært med. Hun har ordnet, fikset og lagt til rette for at vi alle skal ha det best mulig på alt vi har opplevd. Gjennom en krevende koronatid har hun og resten av teamet også gjort en strålende jobb for oss.

Historisk sesong for Oilers

På klubbnivå har det vært en god sesong og det har skjedd mye bra for norsk kvinnehockey. I Stavanger Oilers var 20. mai 2021 en merkedag for oss. Da meldte Oilers en utvidelse av elitesatsingen ved å ta inn damelaget.

Laget ble fra da av driftet, administrert og sportslig ledet fra Oilers på lik linje med herrelaget som spiller i Fjordkraftligaen. Oilers’ satsing på kvinnene er også viktig for sponsorer. Sponsorene stiller konkrete krav om planer for likestilling og mangfold. Det skal satses på både kvinner og menn og man skal på sikt prøve å tette kapitalgapet mellom oss og herrene. Kanskje kan det føre til at andre klubber kommer etter, og at vi kan bli flere lag i serien. Nå kan det se ut som vi blir flere lag i øverste divisjon kommende sesong. Furuseth og Bergen har konkrete planer om spill der neste sesong. Det er veldig bra.

Vi vant Bambusa-ligaen tre poeng foran Hasle-Løren, som endte på andreplass. Foto: Privat

25. september 2021 var nok en historisk dag for oss. Da spilte vi vår første TV-kamp med full produksjon fra TV 2, og alle kampene våre blir nå sendt hos dem. Historiens første TV-sendte kvinnelige hockeykamp var mellom Oilers og Grüner på vår hjemmebane DNB Arena. Vi har også fått en sponsor til serien vår, som nå heter Bambusa-ligaen.

Jeg er veldig stolt over at Kristiansand Ishockeyklubb har hatt et 1. divisjonslag for kvinner denne sesongen, og det har vært spennende å følge med. Det er vel neppe noe kvinnelag på Sørlandet, kanskje unntatt Vipers, som har så mange landslagsspillere på laget som det KIK har.

Det har vært en god sesong for oss i Oilers. Her er jeg (i midten) avbildet i en kamp mot Grüner. Foto: Privat

Kjedelige tap

For min del har det vært en god sesong. Jeg fikk spille sluttspillet i serien, som jeg ikke har vært med på før. Det har tidligere blitt avlyst på grunn av korona. Vi tok oss til finalen, men tapte mot et sterkere Hasle Løren. Det var surt og vi var skuffet, men de var bedre enn oss denne gangen. De tok også kongepokalen og NM-tittelen. Vi ble seriemester for femte gang på rad og var dermed direkte kvalifisert til semifinale i NM.

Jeg ble toppscorer i Bambusa-ligaen, og endte sesongen med 39 mål og 29 målgivende pasninger på 26 kamper. Jeg ble også kåret til årets spiller i Oilers, noe som var veldig gøy.

Det var en stor ære å bli kåret til årets spiller i Stavanger Oilers. Foto: Privat

Håper på mer A-landslagsspill

Målet for kommende sesong er å ta seriemesterskapet og norgesmestertittelen. Nå som jeg er ferdig på ungdomslandslaget, håper jeg å få mulighet videre på A-landslaget, eller JU22-landslaget om det blir noe av det. Jeg har allerede fått spilletid for A-landslaget, men vet at det vil bli meget vanskelig å bli med fast på øverste nivå, da Norge har gode godt etablerte spillere på A-laget sitt.

Nå er sesongen slutt og gjennom sommeren blir det trening, camper og turnering i Sverige som opplading til ny sesong, samt litt sommerjobbing i Søgne.