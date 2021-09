Poengtap på overtid for Vindbjart

STAVANGER: Det var bunn mot topp på Hinna lørdag ettermiddag. To nye lekre Vindbjart-scoringer ble lagt til årets konto, men mål imot fem minutter på overtid ødela seiersrekken og stemningen i bussen på vei hjemover.

Hjemmelaget hadde bare ett poeng i serien så langt, og la seg godt til rette i forsvarsblokka fra start. Gjestene prøve å spille på sedvanlig måte, men det ble fort «trangt» i 1. omgang, og det ble mye upresist fremover. Samtidig var Hinna hissige på kontringer når de klarte å vinne ballen, og cornerne de vant ble uten unntak slått hardt innoverskrudd mot mål, ikke ufarlige. Etter 28 minutter mistet Vindbjart ballen på midten, og to mot to utnyttet hjemmelaget det perfekt med en pasning til Adam Dahl Assad som løftet ballen forbi keeper Mathias Myrland Syversen. 1-0 sto til pause.

Som sist mot Djerv 1919 gjorde Vindbjart to bytter til 2. omgang. Børge Engesland kom inn for Daniel Tørressen Eikeland på midtbanen, og Berry Gerezgi erstattet Anders Bjørge på kant. Berry har vært i isolasjon med korona den siste tiden, men det vistes ikke nå, han var det uromomentet på venstrekanten som Vindbjart er blitt vant til.

Femte seriescoring

Utligningen til 1-1 kom etter bare seks minutter av 2. omgang, og var en kombinasjon av mange offensive kvaliteter. Jakob Toft vant en hodeduell på egen halvdel og stusset ballen til Brian Stangnes Kjeldsberg på høyrekanten. Han fosset fremover, vant tre dueller før han la over til andre siden. Der satte Robert Våge Skårdal opp Berry, innlegget ble klarert tilbake. Så la Sondre Nordhagen ballen til rette for Berry og denne gangen la han ballen innoverskrudd med høyre, Jakob Toft takket for legget og headet inn fra fem meter. Konge i lufta. Fem mål på fem kamper i serien nå.

Ny perlescoring

Andre omgang så generelt en del bedre ut enn den første, men det måtte likevel et unikum av en fotballspiller til for å sende oss i ledelsen. Robert driblet et par-tre spillere 25 fra målet før han ble klippet ned. Opp for å ta frisparket kom kaptein Christian Beqiraj Follerås. Han har gjort det før, og han kommet til å gjøre det igjen, men det er mulig vi må frem med tommestokk og skyvelære for å finne ut om ballen noen gang har blitt klistret så langt opp i vinkelen tidligere.

Kampen var snudd og i denne perioden og utover så det egentlig bare ut som spørsmålet var om seieren ville bli større. De siste ti minuttene presset Hinna høyere og det ga oss flere overgangsmuligheter som burde resultert i minst ett mål. På slaget 90.00 minutter gikk «Follis» i bakken i eget felt og hinket ut med ispose på kneet. Det gikk to og et halvt minutt før kampen kom i gang igjen, men matchvinneren kom seg likevel innpå igjen og klarerte ut flere baller.

Drøyt fire minutter på overtid mistet Vindbjart ballen i et angrep, og vertene slo langt. Etter en uheldig touch på midten gikk ballen til en rød og så ut på kanten. Innlegget gikk bak tre blå og ble satt inn på bakerste stolpe på 94:47. Målscorer Simen Melhus trente med Vindbjart høsten 2016, men det ble ingen overgang den gangen.

Vindbjart-trener Steinar Skeie oppsummerer:

– Det var en uvant og vanskelig kunstgressbane og ball, ballen fikk unormal sprett. Vi møtte et lag som la seg veldig lavt og det var vanskelig å trenge gjennom. Vi lå under 0-1 og jeg synes det viser en styrke å komme tilbake nok en gang, til å lede 2-1. Det føles som et tap ettersom de scoret fem minutter på overtid. Vi hadde virkelig fortjent å vinne, selv om vi ikke spilte noen stor kamp. Det var et surt poengtap, vi får bare ta det med oss og lære av det.

Vindbjart topper fortsatt avdelingen, nå med 13 poeng på fem kamper. MK på andreplass har ti poeng. Hinna ligger fortsatt nederst, nå med to poeng.

