Praktforhold i Terrengkarusellen

KRISTIANSAND: Det var mange som bemerket nettopp dette etter torsdagens løp i Jegersberg. En stor takk rettes til Arild Vehus for sedvanlig god jobb med å tilrettelegge løypene. 671 voksne deltok enten i normalløypa på 3,7 kilometer eller i Milslukeren på 6,4 kilometer. I tillegg stilte 34 purunge løpsentusiaster opp i barneløpet.

Alle setter også pris på at arrangementene nå har blitt mer normale igjen, med bananer og drikke og tidtagningspuljer på torsdagen. Deltagertallene har selvsagt ikke ennå tatt seg helt opp til hva de var før pandemien. Det populære tilbudet om valg blant flere ukedager enn torsdagen medfører også at det ikke blir det samme «trøkket» i start og målområdet. Men den lille flokken av ivrige barn bidro sterkt til at arrangørene likevel fikk en smak av gammel god stemning.

Bestetider i ordinær løype, uansett alder, ble blant kvinnene følgende: Anne Haaland Simonsen (15:50) foran Anne Kari Borgersen (16:55), Lisbeth Jensen Gallefoss (17:21), Synnøve Thomassen (18:46) og Torunn Birkeland Bakken (19:50).

Blant mennene var det «tettere mellom båtene», med seier til Erlend Haaverstad (15:09) foran Frode Lindblom (15:12), Tarjei Breiteig (15:21), Ottar Ramfjord Lykkedrang (15:26), Tore Reisvaag Johannessen og Trygve Lorentsen (begge 16:04).

Totalt 135 (20 prosent) valgte Milslukeren, og her fikk vi blant kvinnene disse bestetidene: Marte Bue (35:10) vant foran Inger Britt Bakstad (35:26) og Teresa Pham (37:23).

Hos mennene ble det en klar bestetid til Marius Engeland (26:13) foran Thor Bylund (30:32) og Per Helge Fjørtoft (30:46).

Antallet som har vært med på minst ett av løpene våre denne sesongen gikk opp til 1586 deltagere. Tallet på dem som allerede har nok starter (7 stk.) til fullført karusell/premie økte med 50 og er nå 810.

Anne-Kari Borgersen (49)

Hvordan disponerte du kreftene dine i dag?

– Det var å holde ganske jevn fart og å løpe fort. Jeg sparte litt på kreftene for å kunne løpe fortere på slutten.

Marius Engeland (31)

Hvordan løp du i dag?

– Jeg løp i tet under hele løpet. Det er ei hard løype, og det er en del krevende oppforbakker. Løypa er teknisk, så du må være oppmerksom!

Lisa Beatrice Lande (5)

Hva likte du med barneløpet?

– Det var gøy å løpe. Og så var det god is etterpå, og vi barna fikk medalje og badehåndkle.

Audun Kjøstvedt (77)

Hvordan trives du i karusellen?

– Jeg har nå gått 1,5 år med dårlig rygg. I fjor klarte jeg bare å løpe 15 minutter av gangen. Nå kan jeg løpe en time med sol og vind i ryggen! Det er fint å treffe kjentfolk i karusellen.

Tor Arild Rysstad (58)

Har du noen ambisjoner med sesongen?

– Hovedmålet er å gjennomføre flest mulig løp i karusellen. Det er godt å komme seg ut og løpe, og man treffer folk. Jeg har vært med i 27 år.

Resultater – Vanlig løype (3,7 km)

K15-19

-Camilla H. Smith-TønnessenEgen bedriftFullført

-Carina HolmSongdalen kommuneFullført

-Christina TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

K20-24

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

-Tonje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Elisabeth Nielsen SøysethKr.sand kommune21:08

2Caroline BergePhonero21:30

3Maria KimestadMizuno Norge22:13

4Lina Gullsmedmoen IndrebøNordea23:12

5Renate MøllandGumpen Gruppen26:52

6Henriette HultmannEgen bedrift32:00

-Aurora RetterstølRambøll NorgeFullført

-Christina MosbergBrandsdal GroupFullført

-Elisabeth NilsenBrandsdal GroupFullført

-Emilie LaacheAgder FylkeskommuneFullført

-Malene IhmeKr.sand kommuneFullført

-Runa Aronsen SolbergSweco GrønerFullført

-Thea Johanne OrmestadBrandsdal GroupFullført

-Therese Stallemo BjerlandNikkelverketFullført

-Torill Furenes CowardSweco SørFullført

K30-34

1Ingvild SteinnesPhonero23:00

2Hanne KlosterEgen bedrift30:22

-Hege MelandBrandsdal GroupFullført

-Heidi Skreå AanundsenPhoneroFullført

-Isabell SæbøEgen bedriftFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

-Lena Birgitte OlsenBrandsdal GroupFullført

K35-39

1Synnøve ThomassenTangen vgs18:46

2Torunn Birkeland BakkenEgen bedrift19:50

3Line Maria SlettebøeFædrelandsvennen23:20

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Benedicte Dolsvaag SolumPhoneroFullført

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Mariann Fjørtoft HalvorsenMeny ChristiansandFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

-Veronica Føreland ArnliNAV AgderFullført

K40-44

1Anne Haaland SimonsenEgen bedrift15:50

2Reidun Sørmo StrømmeSørlandet Sykehus21:49

3Anne Kristin HolteKKG21:55

4Helene Eik AndersenStudent22:40

5Ingvild FormoMHWirth28:41

-Hanne KileColor LineFullført

-Helen Suzanne PalmerUiAFullført

-Hilde AabelHarestua BarnehageFullført

-Hilde TønnesenPhoneroFullført

-Inger Helen TørumKr.sand kommuneFullført

-Katrine SelnesRejlersFullført

-Ragnhild Schou LauvlandKr.sand kommuneFullført

-Randi Røinaas LomelandAgder EnergiFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Vaar AndreassenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune20:13

2Inger Mette LeekEgen bedrift24:26

3Hege EkbergSørlandet Sykehus55:08

-Anne-Kjersti BeurlingAgder FylkeskommuneFullført

-Åshild SkoftelandKKGFullført

-Christina Bjerke HansenMHWirthFullført

-Elin StrandHuntonitFullført

-Frida Charlotte LundeBrandsdal GroupFullført

-Hilde Margrethe EngedalEgen bedriftFullført

-Hilde RiveAgder EnergiFullført

-Ingeborg Brattli LundKr.sand kommuneFullført

-Lise H. WagtskjoldElkem FiskaaFullført

-Marianne Scheie HumborstadStatbilFullført

-Merethe Stendal-KarlsenAgder FylkeskommuneFullført

-Randi Fritzman UtsognKr.sand kommuneFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

K50-54

1Anne Kari BorgersenNOV16:55

2Dung Tuyet NguyenEgen bedrift21:25

2Karin Berle GabrielsenSørlandet Sykehus21:25

4Astrid BrodersenTeam Mosjon21:26

5My Choi HsiungSørlandet Sykehus22:33

6Benedicte BeckmannLærerne23:20

7Åslaug GrøvlenElkem Fiskaa27:00

-Andrea Carola AndersenColor LineFullført

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Cathrine KrügerSørlandet SykehusFullført

-Grete Sætre BruheimSchindlerFullført

-Gry K. VatnedalenRoger Aamodt ByggFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Kristin Mossing BerntsenMHWirthFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Marit GausdalHG-ByggFullført

-Mona KristensenAgder FylkeskommuneFullført

-Monica H. Smith-TønnessenEgen bedriftFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Ruth ValleheiLærerneFullført

-Trude Bømark HannestadNikkelverketFullført

K55-59

1Lisbeth Jensen GallefossUiA17:21

2Janne ThorstensenStatbil20:27

3Cecilie ØstebyKr.sand Politi21:46

4Hanne AanensenSørlandet Sykehus22:42

5Anne Lill GullsmedmoenEgen bedrift25:08

-Anne Marie LandeRambøll NorgeFullført

-Anne Sofie KaalandStatbilFullført

-Annie UllahTeam MosjonFullført

-Bente Gullsmedmoen HaugeLærerneFullført

-Bjørg Kari HauglandNikkelverketFullført

-Elin Bjerge HansenAgder EnergiFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Gunn Anita DrivdalTeam MosjonFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marit NorbyKr.sand kommuneFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Reidun Alise SvestadRejlersFullført

-Rita HolstMizuno NorgeFullført

-Siren R. HodneTeam MosjonFullført

-Siv Anne TollevikKvadraturen vgsFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Solveig LøhaugenWigemyrFullført

-Toril BrantzegNye VeierFullført

-Turid EieNAV AgderFullført

K60-64

1Åse GullsmedmoenSørlandet Sykehus20:50

2Reidunn Tyssen JohnsenPedalpigane22:45

3Reidun KlunglandCameron Sense24:55

4Toril BenjaminsenEgen bedrift30:38

-Anita FuglestadKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Åse HauglandAgder FylkeskommuneFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Benthe KallhovdReturkraftFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Bjørg HellemAgder FylkeskommuneFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Brith Jorun ÅteigenMHWirthFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Eva MoenEgen bedriftFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Hellen SagaSiAFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Jorun WigstølPensjonistFullført

-Kari Bergstad TredalNordic DoorFullført

-Laila FjellheimOneCoFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Rita HægelandEgen bedriftFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solveig Irene KileKr.sand kommuneFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Susan Vivian KnutsenPostenFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

K65-69

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Åse HoltheAgder FylkeskommuneFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Astrid GeelmuydenSiAFullført

-Bente MjålandSørlandet SykehusFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Karin ThorsenEgen bedriftFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-Nina SunnåsLærerneFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Torunn EvensenPensjonistFullført

-Vigdis RysstadEgen bedriftFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

K70-74

1Arnhild KristiansenEgen bedrift31:47

2Elna SkjebstadDNB37:45

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Arina AxelssenEgen bedriftFullført

-Arny DanielsenKr.sand kommuneFullført

-Bente ØklandEltelnetworks VAFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Eli ErikssenPostenFullført

-Eli Sandbakken OftedalNorconsultFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Else ØderudKr.sand kommuneFullført

-Gerd Aina MortensenKr.sand kommuneFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Marie HoltheSørlandet SykehusFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Ingjerd WiggenEgen bedriftFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv Jorun AsklandKr.sand kommuneFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Maria SyvertsenEgen bedriftFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Reidun GustafsonTeam MosjonFullført

-Rose Laura JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Marie PedersenKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie SandøKr.sand kommuneFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Gunhild SvenningsenLærerneFullført

-Kari BreenKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Marit OsmundsenEgen bedriftFullført

-Sissel Beate SørensenEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

M10-14

-Emil Holte-YttriEgen bedrift24:14

M20-24

1Erlend AasEgen bedrift35:59

M25-29

1Erlend HaaverstadStudent15:09

2Trygve LorentsenPhonero16:04

3Anders StrandEgen bedrift16:06

4Daniel HansenBerry Packaging Norway25:19

-Even OlafsenMizuno NorgeFullført

M30-34

1Kjetil Marius Ulland SalvesenKr.sand kommune16:09

2Ola AlmvikMekonomen Sørl.p.20:46

3Joakim BaugeAzets24:50

4Kjetil HauglandBouvet Norge25:31

5Jan Erik PaulsenNikkelverket25:47

6Anders HeivollEgen bedrift28:48

-Joachim SkogstadCameron SenseFullført

-Jørgen FjæranRambøll NorgeFullført

-Ken WaldePhoneroFullført

-Knut Erlend SteinslandNOVFullført

-Ole Morten AndersenPK EntreprenørFullført

M35-39

1Magne SørvigLSK17:28

2Ken NøysethT.O. Slettebøe22:57

3Anders AaslandAzets25:34

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

M40-44

1Tarjei BreiteigAgder Energi15:21

2Roald VisserBerry Packaging Norway19:51

3André RoqueNOV21:18

4Jan Martin HansenPK Entreprenør21:54

5Joshua BatesLandmåler Sør22:00

6Hans Erik NordinSweco Sør22:03

7Manuel SpartaUiA23:20

8Jan Inge GundersenVisma24:04

9Eythor GudlaugssonSweco Sør27:50

10Fredrik GarmannslundSørlandet Sykehus31:43

-Dag Eivind VestbakkeAgder EnergiFullført

-Dag Tore AbrahamsenT.O. SlettebøeFullført

-Håvard WiigSørlandet SykehusFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Lars Ivar OlsenGumpen GruppenFullført

-Per Sverre NilsenColor LineFullført

M45-49

1Ottar Ramfjord LykkedrangEgen bedrift15:26

2Tore Reisvaag JohannessenEgen bedrift16:04

3Håvard FlåLærerne17:24

4Erlend MaldeEgen bedrift17:49

5Svein Knutsson NomelandSørlandet Sykehus18:09

6Rune SalthaugAgder Energi18:18

7Lasse FidjestølLandmåler Sør19:20

8Audun BjørndahlBrandsdal Group21:20

9Dag Øystein JohansenPhonero33:13

9Trond Arild JohansenEgen bedrift33:13

-Bård EikPhoneroFullført

-Frode AndreassenTINE KristiansandFullført

-Lars Jarle YttriMHWirthFullført

-Markus BrunoPhoneroFullført

M50-54

1Frode LindblomTangen vgs15:12

2Arvid FredriksenEgen bedrift16:18

3Olav Einar RikeAgder Energi17:45

4Gunnar HaraldstadT.O. Slettebøe18:08

5Gunnar MollestadEgen bedrift20:25

6Jan Erik SmithsenEgen bedrift20:55

7Tung Hua HsiungNikkelverket22:16

-Arild BerganT.O. SlettebøeFullført

-Eilef StallelandHellvik Hus SøgneFullført

-Geir StrandSchindlerFullført

-Jens Petter KittelsenPhoneroFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Knut AurebekkKr.sand PolitiFullført

-Lars R. HannestadColor LineFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Raymond OlsenHennig-Olsen IsFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Svein O. OlsenCameron SenseFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tony HalsallEgen bedriftFullført

-Tor Henning LienNOVFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

M55-59

1Jostein JohannessenStatbil17:11

2Paul Håkon ScheieTeam Mosjon17:21

3Gunnar CowardEgen bedrift18:45

4Oluf Christian BøckmannNikkelverket19:12

5Håkon NymoTeam Mosjon19:50

6Arild Magne GundersenEgen bedrift23:56

7Tore HansenEgen bedrift24:21

8Jon Olav UpsalVA Vegvesen24:49

9Svein ØdegaardEgen bedrift25:42

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Atle BergsetSparebanken SørFullført

-Bjør Ivar KulienEgen bedriftFullført

-Erik JohannessenKBRFullført

-Fredrik EngeEgen bedriftFullført

-Geir VenneslandHuntonitFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Guttorm TenoldRadisson BLU CaledonienFullført

-Helge Woxeng NygårdNorgesplasterFullført

-Jan Eddy RyenEgen bedriftFullført

-Kjetil NorbyEgen bedriftFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Pemba Lama TamangCameron SenseFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Tor Arild RysstadValle SparebankFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

M60-64

1Joar KvaaseOtera19:45

2Terje Georg FrigstadEgen bedrift19:53

3Halvar BjerlandEgen bedrift20:31

4Kai StokkelandEgen bedrift21:23

5Morten PaulsenVisma23:56

6Trond BirkedalLandmåler Sør24:30

7Øyvind AasEgen bedrift26:00

8Jan JensenEgen bedrift26:17

9Arvid HaaverstadEgen bedrift28:25

-Åge NilsenGumpen GruppenFullført

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn Inge KvinlaugUiAFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Dag BrekkanTeam MosjonFullført

-Ernst Johnny JenssenAgder FylkeskommuneFullført

-Geir GundersenKr.sand SkruefabrikkFullført

-Geir Ove SteensohnSørlandet SykehusFullført

-Hans Petter ErichsenMHWirthFullført

-Henning HolstEgen bedriftFullført

-Hugo ThoresenEgen bedriftFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-John Rune IngebretsenTeam MosjonFullført

-Jon Arve KallhovdT.O. SlettebøeFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Kai Rune MitanderHuntonitFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Ole Gunnar SørliNordeaFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Tore Birger DalevollKBRFullført

-Torfinn BusethElkem FiskaaFullført

-Trygve DøbleAgder EnergiFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket18:12

2Klaes van der MeerStatbil20:18

3Bjørn Dag TruchsTeam Mosjon21:45

4Terje Cederberg HansenSøgne kommune24:01

5Ole Ingvar GauslaaJernbanen24:50

6Arvid BrattlandGumpen Gruppen26:52

7Gudvin BaldersheimHennig-Olsen Is27:34

8Vidar MyhreKr.sand kommune27:43

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arnfinn FolkvordNikkelverketFullført

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Bjørn-Egil HauglandHuntonitFullført

-Egil MongstadStrømmestiftelsenFullført

-Erik DyngvoldEgen bedriftFullført

-Geir Egil ÅsenCBFullført

-Geir StavsethEgen bedriftFullført

-Håkon M. OmlandNordialogFullført

-Hans Kristian ArnesenEgen bedriftFullført

-Kåre PedersenOptimeraFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Kristian LangelandMHWirthFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd Gaute DrivdalEgen bedriftFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Per Inge RønsbergMHWirthFullført

-Per Kåre SelleSiAFullført

-Per KvinlaugEgen bedriftFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

-Svein B. SødalPentagonFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

M70-74

1Jan Magne StrandbergSchindler22:27

2Reidar Stav JohanssenLærerne23:58

3Aslak BjotveitStatbil24:30

4Arnfinn SøysetTeam Mosjon24:47

5Jonny Anton TveitEgen bedrift26:16

6John Sigve HaarrKr.sand kommune26:34

7Helge Eg JohansenEgen bedrift29:37

8Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand29:39

9Arvid MartinsenEgen bedrift33:00

-Arne TenningenTeam MosjonFullført

-Bengt Oliver KlemoBerry Packaging NorwayFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Erik GeelmuydenEgen bedriftFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Oddmund SjøveianKr.sand kommuneFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øystein VesterhusNikkelverketFullført

-Per Magne GjermundnesVaroddFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Terje OsnesAgder FylkeskommuneFullført

-Tor Arild OftedalLærerneFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor PedersenStrai KjøkkenFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Torbjørn PaulsenVismaFullført

-Tore BerntsenAgder FylkeskommuneFullført

M75-79

1Ragnar JakobsenTeam Mosjon23:25

2Harald FlåDNT Sør27:40

3Gunnar Kristian VindenæsLSK29:15

4Kåre IglebækLærerne38:38

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Benny JakobsenSchindlerFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik FalkumRadisson BLU CaledonienFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Helge BreenNordeaFullført

-Helge StrømAgder EnergiFullført

-Jack HansenEgen bedriftFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Kjell HoltheNordeaFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leiv TorstveitLærerneFullført

-Ole Kristian LauvnesLærerneFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Thomas Stav JohanssenEgen bedriftFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera33:10

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Arne HauglandTratec NorconFullført

-Harald Reinert HilleEgen bedriftFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Sverre SørensenEgen bedriftFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført

M85-89

1Kjell HaugenTilsynsgampene54:50

-Arne RafaelsenNikkelverketFullført

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Kjell SangvikEgen bedriftFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

M90-

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (6,4 km)

K25-29

1Marte BueKr.sand Politi35:10

K30-34

1Sarah Kjernlie JohansenKr.sand Politi40:59

K35-39

1Nina Barland FlatenLSK51:24

-Eva Helén TandbergKSIFullført

K40-44

1Teresa PhamKr.sand kommune37:23

2Christina Elise MyhraKr.sand kommune40:00

3Linda Gurvin OpheimUiA63:37

3Marita Brandsar HefteSørlandet Sykehus63:37

-Cecilie GrønbergColor LineFullført

-Christine Ruud FjellheimNOVFullført

-Marianne SkeiePostenFullført

-Marit Tjomsland KroslidSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Kristin Anette H. BolsøySpareBank1-SR-Bank39:00

-Heidi Elisabeth HauglandTeam MosjonFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

K50-54

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon35:26

2Rita AbrahamsenEgen bedrift42:20

-Anne Marie EkelandSørlandet SykehusFullført

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Ellen Marie NordbøHandelsbankenFullført

-Tove Andersen FrikstadVaroddFullført

K55-59

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Ingunn GåsværSørlandet SykehusFullført

-Jane EidsåSørlandet SykehusFullført

-Linda Næsager NesseSørlandet SykehusFullført

-Mona GuttormsenMulti RegnskapFullført

-Siri Marit AaslandTeam MosjonFullført

K60-64

-Anne Gro TengesdalNAV AgderFullført

-Eva CowardLærerneFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Laila RøinåsStatsforvalteren i AgderFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-Tale GuldalUiAFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

K65-69

1Marit PenneKr.sand kommune39:45

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Gretha Therese HallarenKr.sand kommuneFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Margaret Anne HealdKr.sand kommuneFullført

-Marit NotlandEgen bedriftFullført

-Ragnhild AuestadTeam MosjonFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

K70-74

-Aase KiledalStatbilFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Lili Margrethe JohansenEgen bedriftFullført

M10-14

-Tellef Eilertsen TorgersenEgen bedriftFullført

M25-29

1Dag-Erik TvedtNOV34:47

M30-34

1Marius EngelandHennig-Olsen Is26:13

2Ferdinand FredriksenBravida31:51

-Lars Mikael Nome BirkelandEgen bedriftFullført

M35-39

1Lars Klemet JakobssonElkem Fiskaa32:27

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

-Paul-André KnudsenBrandsdal GroupFullført

M40-44

1Per Helge FjørtoftEgen bedrift30:46

2Morten André Solberg RødlandEgen bedrift31:30

3Tommy Heggland BolsøyEgen bedrift39:00

4Thore FolleråsEgen bedrift40:00

5Erland Førde MøllElkem Fiskaa41:29

6Even Brage HardelandSparebanken Sør43:39

-Anders FuglesteinEgen bedriftFullført

-Jan LarsenBrandsdal GroupFullført

M45-49

1Odd Anders ArntzenOtera32:40

2Johan HeideElkem Fiskaa33:29

3Dag SvingenT.O. Slettebøe38:57

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Håvard GlendeKr.sand kommuneFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Magnus VatlandElkem FiskaaFullført

-Martijn RoosColor LineFullført

M50-54

1Rune SolhøiProfundo34:55

-Frode TjomslandStatbilFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Ole Dag KvammeEgen bedriftFullført

M55-59

1Thor BylundEgen bedrift30:32

2Gunnar LauvslandT.O. Slettebøe32:20

3Trond SørensenEgen bedrift32:57

4Peder SletfjerdingNOV37:45

5Jørund FjærbuBlatchford Ortopedi39:31

6Kristen BueEgen bedrift42:20

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Kenneth AbrahamsenGumpen GruppenFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Ole Johan BueklevRepstadFullført

-Rune AndersenMHWirthFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

-Tarjei AustegardNkomFullført

-Yngvar KiledalHandelsbankenFullført

M60-64

1Roy SheppardCB44:00

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Jan Øyvind PedersenAgder FylkeskommuneFullført

-Lars Helge FossdalSørlandet SykehusFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Reidar SæstadDNBFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

M65-69

1Øistein RosenTeam Mosjon37:01

2Arild AurebekkGumpen Gruppen38:40

3Kai KyllingstadSparebanken Sør39:01

4Bruce BergendoffEgen bedrift42:03

5Carl Georg OmdalNAV Agder47:00

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Steinar Johan FlakMHWirthFullført

-Steinar TverrliLærerneFullført

M70-74

1Alf GurandsrudLandmåler Sør45:21

2Knut PilskogFirenor48:40

3Arne PaulsenEgen bedrift59:57

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Arne Tolli PedersenKr.sand kommuneFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Tore SvennevigPostenFullført

M75-79

1Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus50:20

2Jan Reinhard HansenEgen bedrift54:00

-Arne Hallvard HolteEgen bedriftFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Johannes Jacobus FeenstraEgen bedriftFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Peder GrønnestadVennesla kommuneFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

M80-84

-Borgar HauglandTeam MosjonFullført