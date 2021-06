KOK-løper til junior-VM

– Klart det er gøy å bli tatt ut til et nytt VM, sier David med et smil.

Han har både norsk og amerikansk statsborgerskap og er igjen tatt ut til USAs tropp. Kanskje litt ekstra gøy i år siden junior-VM i fjor ble avlyst og det har vært så få løp det siste året. David er tatt ut til å løpe alle distansene, som er sprint, mellom- og langdistanse samt stafett.

David tror han har best mulighet på skogsdistansene; mellom- og langdistanse. Siden det har vært så få løp det siste året er det vanskelig å sette konkrete mål utover å gjennomføre gode o-tekniske løp. Det siste klarer sikkert David, som er en god o-teknisk løper.

VM går i Tyrkia i starten av september. Der venter en terrengtype som er ganske annerledes enn sørlandsterrenget. David beskriver terrenget som fint, med lange daler, stier og relativt åpent, men med partier med veldig steinete bunn og tett vegetasjon.

Dessverre har ikke sesongoppkjøringen gått helt etter planen på grunn av en skade. Heldigvis er det ennå over to måneder til løpene, så vi håper at med en sommer med god trening i hjemlige trakter vil David være godt forberedt når han står på start i Tyrkia.

Vi gratulerer David med uttaket og ønsker ham lykke til! Gøy at KOK også i år har en løper med i junior-VM. Om det kan bli flere gjenstår å se, det norske uttaket er ikke før i august.