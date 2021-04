Jubler for landslagsplass

UTØVERBLOGG: Mange spør hva jeg vil bli når jeg blir stor. Drømmen min er å leve av å kjøre bil. For tiden er det fortsatt koronarestriksjoner, skolehverdagen på Byremo VGS hvor jeg går på helse- og oppvekstfag, samt motorsport som preger livet mitt.

Mesteparten av fritida min brukes på motorsport hvor jeg kjører innenfor ulike greiner. Hovedfokuset mitt er rallycross, men jeg har også en gokart og en Speedcar som jeg trener med. Jeg er medlem av- og kjører for NMK Konsmo. Motorsport er ikke bare fart, spenning og adrenalinrush. Det er også timer i verkstedet, fokus på kosthold og helse med trening både fysisk og mentalt samt sponsor- og markedsføringsarbeid.

Begynte som femåring

Allerede som femåring begynte jeg med gokart-trening på banen i Finsland. Jeg har blitt fortalt at jeg gledet meg veldig til å bli seks år, fordi da kunne jeg begynne å konkurrere. Det ble mange løp og vi hadde på det meste 90 reisedøgn på én sesong, noe som sier litt om hvor mye jeg kjørte.

Det største høydepunktet var i 2013, da jeg vant norgescupen i gokart i klassen Cadetti. I 2016 brant huset vårt ned og det ble praktisk umulig for familien å følge opp kjøringen, noe som førte til en naturlig og nødvendig pause for å bygge opp igjen hus og hjem. Samtidig kjente vi alle på savnet etter motorsportmiljøet. Vi savnet å dra på løp, møte folk og ikke minst – jakte på adrenalin!

I 2017 startet vi opp igjen og kjørte trening samt noen få gokartløp før vi satte gokarten i garasjen og begynte å planlegge neste sesong hvor vi ville fokusere på bilcross. I 2018 trente jeg mye i bilcross for å lære meg ulike teknikker, få kjøretrening samt lære å håndtere bil på ulike baner. Etter mye trening ble det etter hvert noen lokale bilcrossløp, så noen storløp, før vi kjøpte den første rallycrossbilen.

Ny klasse

Fremover vil jeg fokusere på å satse i rallycross. Jeg går inn i min tredje sesong i norgesmesterskapet, men til forskjell fra tidligere år, skal jeg nå over i en ny klasse. Jeg har gått opp fra rallycross juniorcup til supernasjonal Klasse 1 (Super 1600). I fjor kjørte jeg norgescupen i rallycross juniorcup, hvor jeg kjørte inn til andreplass med brukket tommel. Det var utrolig deilig å ta med seg hjem et sølv til samlingen.

Jeg ble også nominert til Bilsporttalentet som jeg bare delvis gjennomførte, da jeg måtte trekke meg grunnet bruddet i tommelen. Kravene som stilles til bilene i klasse 1 er litt annerledes en kravene som stilles til juniorbilene, og i den anledning har vi kjøpt ny rallycrossbil. Jeg skal faktisk kjøre gamlebilen til rallycrosstjernen Andreas Bakkerud. Rallycrossbilen er en Renault Clio som trekker på framhjulene og som har godt over 220 hestekrefter.

Krevende koronatid

I norgesmesterskapet kjører vi vanligvis seks runder per løp, men som med alt annet kan det oppstå endringer som følger av koronarestriksjoner. På lik linje med andre idrettsutøvere, opplever også vi som driver med bilsport at koronaen utfordrer og gjør det vanskelig. For min del har det vært veldig krevende på mange måter. Arrangementene er for store til å kunne arrangeres, noe som gjør at de fleste løp blir flyttet eller avlyst. Dette fører videre til at det blir lite kjøretrening, noe som er veldig dumt når det gjelder mine muligheter til å kunne utvikle meg som sjåfør.

Det har nylig kommet ut en revidert terminliste for NM sesongen i rallycross 2021. Jeg og resten av teamet til Rafoss Motorsport krysser fingrene for at den nye terminlista kan gjennomføres slik den framstår i dag. For det kribler virkelig i beina nå, og jeg gleder meg enormt til å kjøre mot gutta igjen.

Vis fakta ↓ Årets terminliste rallycross 1. NM-runde: 19.–20. juni NMK Gardermoen 2. NM-runde: 24.–25. juni NMK Grenland 3. NM-runde: 14.–15. august Indre Østfold Motorsport 4. NM-runde: 28.–29. august NMK Gol 5. NM runde: 11. – 12. september KNA Solør Motorsport

På grunn av koronarestriksjonene har jeg ikke fått mulighet til å teste den nye rallycrossbilen, og siden verken NMK Konsmo eller andre klubber har åpnet opp for trening, får jeg heller ikke trent med Speedcaren. Likevel føler jeg meg spesielt heldig som da har gokarten som jeg kan trene med, fordi nærmeste gokartbane for meg er Vamoen i Finsland. Gokartbanen har åpnet opp, så jeg drar til Vamoen nesten hver onsdag og lørdag for å trene. Hvis det blir muligheter for det, håper jeg å få kjørt noen gokartløp i løpet av sesongen.

Stolt over landslagsplass

8. april ble lanseringen av Team Norway, Norges raskeste landslag offentliggjort. Landslaget består av tre lag: Juniorlandslaget, satsingslandslaget og elitelandslaget. Jeg ble tatt ut på juniorlandslaget i bilsport, noe som jeg er veldig stolt av. Det er en styringsgruppe som velger ut hvem som får være med men deltakerne må være under 20 år. I tillegg blir vi vurdert etter framtidsplaner, resultater, satsingsvilje og bilsportgrein samt våre ambisjoner om å bli internasjonale toppførere. Bilsportforbundet sier at i tillegg til å satse på talentutvikling, er også et av målene med Team Norway å få fram flere profesjonelle førere og internasjonale mestere fra Norge.

På fritida bruker jeg mye tid på trening, både fysisk og mentalt. Jeg har mellom to-fire kondisjonsøkter i uka i tillegg til styrkeøkter. Jeg trener også med tennisballer hver dag, for å få bedre fokus, presisjon, timing, reaksjonshastighet og bevegelser i musklene jeg bruker når jeg kjører.