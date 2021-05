God EM-debut i seniorklassen

LECCO, ITALIA: Endelig var 2021-sesongen i gang! Etter mange avlysninger og runder som ble utsatt ble EM-runde i Italia årets første konkurranse for Jarand-Matias. Bare ei uke før konkurransen ble stevnet flyttet fra like ved Roma til Lecco, som ligger bare et steinkast unna Milano.

Konkurransedagen var preget av varmt vær og teknisk krevende seksjoner. Flesteparten av dem lå i en lang bekk, der steinene var svært glatte og det var fort gjort å gjøre en feil. I førsterunden kjørte Jarand-Matias ikke helt opp mot sitt beste, men han fikk mange gode gjennomføringer som ga ham en god følelse inn i andrerunden. Han holdt hodet kaldt selv om sola stekte. Den gode kjøringen i de mest krevende seksjonene gjorde susen og holdt til en åttendeplass i hans første løp i seniorklassen.

– Jeg er helt greit fornøyd med konkurransen. Det var mye bra kjøring og noe jeg må trene mer på. Til å være mitt først løp i seniorklassen er åttendeplass ikke så verst, påpeker Jarand-Matias og fortsetter:

– Jeg er kun 21 år og kunne fortsatt kjørt junior, men nivået i seniorklassen passer meg bedre. Det er en god del prikker jeg kunne hentet på enkelte partier i løpet, så det er der fokuset ligger frem mot VM-runden om to uker i Italia. Jeg vil takke alle sponsorer, samarbeidspartnere, familie og venner for all støtten.