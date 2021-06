Midt-Agder Friluftsråd kåret til Årets friluftsråd

Midt-Agder Friluftsråd (MAF) er ett av 28 friluftsråd i Norge. Styret i Friluftsrådenes Landsforbund (FL) hadde fire gode kandidater å velge mellom da de skulle kåre årets friluftsråd på årsmøtet 3. juni. Midt-Agder Friluftsråd var foreslått av Agder fylkeskommune for prosjektet Sommeraktivitetssenter som aktiviserte flere tusen barn i sommerferien.

Stolt eks-leder

Tidligere daglig leder i Midt-Agder Friluftsråd, Per Svein Holte, har følgende å si om kåringen:

– Vi er stolt over å bli kåret til Årets friluftsråd for prosjektet Sommeraktivitetssenter. Gjennom prosjektet fikk opp mot 3000 barn og unge et mangfoldig friluftslivstilbud med gode opplevelser og mestring midt i koronapandemien. Vi heiv oss rundt da muligheten for å søke midler gjennom Gjensidigestiftelsen dukket opp, utviklet et konsept for å skape aktivitet for barn og unge og satte det ut i livet.

Gratis tilbud

Tilbakemeldingene prosjektleder Kjetil Fossheim har mottatt viser til at prosjektet har skapt gode opplevelser i friluft. I sju uker gjennom hele sommeren 2020 var det gratis tilbud om vannaktiviteter, naturstier, hinderløyper, orienteringsløyper m.m. Vaffelbua ved Kyrtjønn i Kristiansand har mer å tilby enn bare vafler! Friluftslivsutstyr ble kjøpt inn og åtte studenter fikk en meningsfull sommerjobb. Midt-Agder Friluftsråd jobber nå aktivt for å tilby det samme tilbudet sommeren 2021.

Nyvalgt leder i Friluftsrådenes Landsforbund, Vebjørn Krogsæter, viser til dette:

«Styret i som er jury for kåringen, vil trekke fram at dette var et svært kjærkomment tilbud til barn og unge når så mye annen sommeraktivitet måtte stenge ned og avlyses. Et godt tiltak til rett tid! Juryen berømmer hvordan friluftsrådet på en kreativ måte raskt skapte et tilbud som imøtekom et viktig behov. Et flott tiltak som kan gjenbrukes og har god overføringsverdi til andre friluftsråd rundt i landet, konkluderer FL.»

Premien

De synlige delene av prisen er et diplom og 10.000 kroner. Kåringen er en uhøytidelig markering for å skape oppmerksomhet om kreativt og godt arbeid i friluftsrådene – og gjerne slik at tiltakene kan være til inspirasjon for andre.

MAF – muligheter for alle i friluft.