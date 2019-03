Drømmer om Derby

Etter flere utfordringer med tennene var den fire år gamle varmblodshoppa Joey Krobak tilbake som en vinner i sin tredje start i regi Kristine Sørensen og Enok Antonsen fra Arendal. For sin kuskemakker Eirik Høitomt pilte sørlandshesten til tet, for siden å slippe til en av favorittene. Da denne galopperte inn på oppløpet åpnet slusene seg for Joey Krobak, som takket ved å stikke unna til sikker seier.

– Hun har vært tullete i munnen og vi har slitt med å få henne til å trave. En tannspesialist fant både en del skader på tannkjøttet samt at hesten har slitt med tannfelling. Derfor har vi trent henne med et såkalt hack, et hodelag uten bitt. Hun virker mye mer fornøyd nå og spiser godt med mat, forteller Kristine Sørensen.

Joey Krobak vant sitt debutløp på seinsommeren i fjor, da i Rogaland-regi. Søndagens seier var karrierens andre, og nå er kursen staket ut av eierduoen fra Arendal.

– Hun er bare fire år og har gått få løp, så denne hesten tror jeg det bor mye i. Hun er innmeldt til Derby, og det hadde vært en stor milepæl om vi kunne fått henne så god at hun kunne blitt med der, understreker Sørensen.

Vinnertida ble 1.18,4a/2100 meter, ny personlig rekord for hesten.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hesteguiden.com

Også Lage Rostens Ithinkiama Genius var tilbake som en vinner søndag. Evje-hesten spurte ingen om tetposisjonen, og siden hadde kusk Adrian Solberg Akselsen full kontroll. 4-åringen holdt enkelt unna på 1.17,8a/1700 meter da han tok karrierens tredje seier.

Hesteguiden.com

Lørdag vartet Jenny Thygesens Eikjærva opp med enkel seier da Unionskampen ble avholdt på Momarken. Også hun kontrollerte hendelsene fra tetposisjonen, og skvatt til slutt unna til helenkel seier for Eirik Høitomt. Hoppa, som eies av Jonny Kongevold og Alf Torfinn Skeie, har levert flere svært gode prestasjoner gjennom høsten og vinteren, men dette var faktisk Eikjærvas første seier siden i starten av august i fjor. Vinnertida ble 1.28,0/2140 meter.