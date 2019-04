Årets første Arendal-poeng

ARENDAL: Etter en rufsete sesongstart med to strake tap, så var Arendal åpenbart innstilt på å slå hardt tilbake da Hødd gjestet Norac stadion søndag. Laget gikk ut i 100 og satte umiddelbart press på Hødd. Bare i løpet av det første minuttet (!) ble det skapt flere farligheter foran Hødd-målet, uten at det ble uttelling i form av scoringer. Arendal fikk også en serie cornere i starten av kampen – og Hødd, som er ubeseiret i serien, hadde mer enn nok med å forsvare seg.

Fakta: Kampfakta Arendal-Hødd 1–1 (1–0) 2. divisjon menn avd. Norac stadio, 583 tilskuere Dommer: Jørgen Hage, Ekholt BK Rødt kort: Shariff Cham, Arendal (to gule) Gule kort: Reiss Greenidge, Fabian Stensrud Ness, Shariff Cham (2) Mål: 1–0 Rasmus Lynge Christensen (23), 1–1 Eirik Saunes (48). Arendals lag: Øyvind Knutsen Jens Kristian Skogmo, Dejan Corovic, Reiss Greenidge, Mads Nørby Madsen Ulrik Berglann, Jakob Rasmussen (Vital Curtis Kaba, 71. min), Shariff Cham, Conrad Wallem (Kim Kvaalen, 75. min)

Det var også helt fortjent da Arendal tok ledelsen etter 21 minutters spill. Ulrik Reinaldo Berglann kjempet til seg ballen i en situasjon der det så ut som om Hødd-forsvaret hadde kontroll. Han stormet nedover høyrekanten og fikk slått inn til Rasmus Lynge Christensen som med presisjon bredsidet ballen i mål fra om lag 16 meter.

To gule kort

Hødd kom etter hvert mer med i kampen, men de gjorde det ikke spesielt vanskelig for Arendal-forsvaret. Det meste ble ryddet unna og Arendal hadde på mange måter den kontrollen på kampen som de ønsket. Men i det 42. minutt inntraff den situasjonen som skulle komme til å definere resten av oppgjøret. Hødd forsøkte å stanse en overgang som Shariff Cham løp opp. Imidlertid mente dommer Jørgen Haga at den tidligere Frigg-spilleren var i overkant hardfør i taklingen – og dermed dro han opp det gule kortet. Det var andre advarselen til midtbanekrigeren som dermed fikk marsjordre.

Taktisk bytte

Arendal sto likevel imot fram mot pause, med med bare 10 mann på banen i 2. omgang valgte Steinar Pedersen å gjøre taktiske endringer. En god Rasmus Lynge Christensen ble ofret og måtte gå ut, mens Avni Pepa kom inn i midtforsvaret. Men en fem-backslinje var Steinar Pedersens plan å stå høyere med backene slik at disse kunne utgjøre en offensiv trussel for et Arendal-lag i undertall – samtidig som det ble en oppgave å tette igjen bakover. Det så imidlertid ut som om planen skulle rakne tidlig for bare tre minutter etter hvilen, så leverte Hødd godt offensivt spill som ble avsluttet med et fantastisk skudd fra Eirik Saunes.

Dermed sto det 1–1 – og Hødd visste at de i realiteten hadde 45 minutter igjen til å avgjøre kampen i sin favør.

Kjempet og løp

Men Arendal sto godt imot. Samtlige spillere kjempet og løp utrettelig. Over hele banen ble det lagt ned en formidabel innsats for å kompensere for å være en mann mindre. Det aller meste ble ryddet unna defensivt – og de farlighetene Hødd skapte ble mesterlig avverget av en meget god Øyvind Knutsen i Arendal-målet.

Arendal skapte også trøbbel for Hødd på kontringer og dødballer – og hadde muligheter til å sikre seg alle tre poengene. Når det likevel var mange i Arendal-leiren som var fornøyd med ett poeng etter kampen, så skyldes det ikke minst den voldsomme kanonaden Hødd hadde mot Arendals mål i det 94. spilleminuttet. Da sto Hødd-spillere i kø for å avgjøre kampen, men keeper Knutsen og marginene var på Arendals side og hindret baklengsmål.

Dermed kunne Arendal gå av banen med årets første poeng – og selv om det bør bli trepoengere i et flertall av de resterende hjemmekampene, så var ett slitepoeng et greit resultat etter å ha kjempet store deler av kampen med en mann mindre.